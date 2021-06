«فرار» پناهجوی افغان، جایزه بزرگ آنسی را برد

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی هالیوود ریپورتر، شصتمین دوره از جشنواره بین‌المللی انیمیشن آنسی دیروز (شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰) به پایان رسید و پویانمایی فرار (Flee) ساخته یوناس پوهر راسموسن و محصول مشترک دانمارک، فرانسه، نروژ و سوئد، جایزه کریستال بهترین انیمیشن بلند این جشنواره را از آن خود کرد.

مستند انیمیشنی فرار روایتگر داستان یک مرد با نام مستعار امین است که برای اولین بار ماجراهای خود به عنوان یک کودک پناهجو که از افغانستان فرار کرده را بازگو می‌کند. ریز احمد بازیگر مطرح پاکستانی که در فیلم صدای متال درخشید و نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد شد و نیکُلای کاستر-والدو بازیگر دانمارکی نقش جیمی لنیستر در سریال بازی تاج و تخت از جمله تهیه‌کنندگان اجرایی این انیمیشن هستند.

هالیوود ریپورتر در یک نقد جداگانه انیمیشن فرار را یک شرح واقعه قدرتمند و شاعرانه از کشمکش‌ شخصی و خودشناسی معرفی می‌کند که مفهوم مستند را بسط و تعمیم می‌دهد.

این انیمیشن علاوه بر جایزه بهترین انیمیشن بلند، جایزه بهترین موسیقی اورجینال فیلم جشنواره آنسی را نیز از آن خود کرد.

برگزیدگان جشنواره آنسی ۲۰۲۱ در یک نگاه

در این دوره از جشنواره انیمیشن آنسی، معاد آفتابی من (My Sunny Maad) از میکائلا پاولاتووا محصول چک، فرانسه و اسلوواکی برنده جایزه هیات داوران جشنواره شد و عبور (The Crossing) ساخته فلورانس میاهی محصول آلمان، فرانسه و جمهوری چک نشان هیات داوران را در این بخش کسب کرد.

انیمیشن از مردم خوشمان نمی‌آید ( Bob Spit – We Do Not Like People) ساخته سزار کابرال از برزیل، جایزه بهترین انیمیشن در بخش استعداد نوظهور (Contrechamp) را دریافت کرد، شاخه‌ای که از سال گذشته برای تقدیر از فیلم‌های ساخته شده توسط استعدادهای نوظهور از سراسر جهان به جشنواره آنسی اضافه شد.

مجمع‌الجزایر (Archipelago) از فلیکس دوفور-لاپریر محصول کانادا نیز نشان هیات داوران را در بخش استعدادهای نوظهور از آن خود کرد.

همچنین وانیل (Vanille) از گیوم لورین جایزه کریستال برای بهترین اثر تلویزیونی را برد و ساموئل پتی و سیلیون مانی از سوئیس با پویانمایی پوست کندن (Peel) موفق به کسب جایزه کریستال بهترین فیلم کوتاه این جشنواره شدند.

جشنواره فیلم‌ انیمیشن آنسی یکی از معتبرترین رویدادها در عرصه پویانمایی در سطح بین‌الملل است که از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون هر ساله در آغاز ماه ژوئن در شهر آنسی فرانسه برگزار می‌شود. این رویداد در ابتدا هر دو سال یک بار برگزار می‌شد اما از سال ۱۹۸۸ به رویدادی سالانه تبدیل شد که برنامه‌ای منظم داشت. اما شیوع ویروس کرونا باعث شد نسخه سال ۲۰۲۰ این جشنواره صرفا برخط برگزار شود. با گذشت یک سال از این بحران در حوزه سلامت، شصتمین دوره جشنواره آنسی از ۱۳ تا ۱۹ ژوئن (۲۴ تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۰) به صورت ترکیبی از رویدادهای حضوری و آنلاین برگزار شد.