روایت آخرین روزهای دولت ترامپ از زبان نویسنده «آتش و خشم»

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از آسوشیتدپرس، مایکل وولف روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی و نویسنده کتاب آتش و خشم که در سال ۲۰۱۸ درباره پشت صحنه ۹ ماه اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ منتشر شد، میلیون‌ها نسخه از آن در جهان فروش رفت و موجی از روایت‌های داخلی از کاخ سفید در دوران ترامپ را به همراه داشت، ماه آینده کتاب جدیدی منتشر می‌کند.

این کتاب که پیروزی بزرگ: روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ/ Landslide: The Final Days of the Trump Presidency نام دارد و آخرین ماه‌های جنجالی ریاست جمهوری ترامپ را روایت می‌کند، ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد ۱۴۰۰) چاپ و روانه بازار کتاب خواهد شد. هنری هولت ناشر کتاب جدید وولف با اشاره به این خبر اعلام کرد ترامپ که کتاب آتش و خشم را محکوم کرده و سعی کرد جلوی انتشارش را بگیرد در فهرست افرادی است که وولف برای نگارش کتاب جدیدش با آنها مصاحبه و گفت‌وگو کرد.

هولت گفت: وولف در کتاب پیروزی بزرگ، داستان چهار سال حضور ترامپ در مقام ریاست جمهوری را می‌بندد و آخرین ماه‌های پرالتهاب زمامداری او را روایت می‌کند. وولف به واسطه دسترسی خارق العاده ای که به مشاوران کاخ سفید و رئیس‌جمهوری سابق داشت، در این کتاب انبوهی از اطلاعات و بینش‌های جدید درباره آنچه واقعا در بالاترین نهاد دولتی آمریکا رخ داد را ارائه می‌دهد.

نخستین کتاب وولف درباره ترامپ با عنوان آتش و خشم در ژانویه سال ۲۰۱۸ منتشر شد. این کتاب بلافاصله با اقبال خوانندگان روبه‌رو شد و بیش از ۲ میلیون نسخه از آن فروش رفت. منتقدان برخی جزئیات طرح شده در این کتاب را زیر سوال بردند اما روایت اصلی آن از یک کاخ سفید پرهرج و مرج و رئیس غیرقابل پیش‌بینی آن، در شماری از کتابهای پرفروشی که پس از آن منتشر شدند، از ترس باب وودوارد خبرنگار آمریکایی گرفته تا اتاق بیضی؛ اتاقی که در آن اتفاق افتاد نوشته جان بولتون مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا نیز تکرار شد و شرح و بسط یافت.

ترامپ همان سال در توییتی نوشت کتاب آتش و خشم پر است از دروغ، سیاه‌نمایی و منابعی که وجود خارجی ندارند. متعاقب آن، یکی از وکلای وی نامه‌ای مبنی برا توقف چاپ برای ناشر کتاب نوشت و تهدید کرد به جرم اهانت و افترا از وی شکایت خواهد کرد. این واکنش‌ها باعث جلب توجه بیشتر به این کتاب شد. وولف در سال ۲۰۱۹ کتاب دیگری با عنوان محاصره: ترامپ زیر آتش منتشر کرد که به اندازه کتاب اول مورد اقبال قرار نگرفت.

علاوه بر پیروزی بزرگ، چند کتاب دیگر درباره روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ در دست نگارش هستند که از آن جمله می‌توان به کتابی از وودوارد و همکار خبرنگارش، رابرت کاستا، از روزنامه واشنگتن پست اشاره کرد. به گزارش چند منبع خبری از جمله پولیتیکو و ونیتی فر این بار ترامپ پذیرفته تا با وولف و دیگر نویسندگانی که درباره او می‌نویسند از جمله مگی هابرمن از نیویورک تایمز و جان کارل از ای بی سی نیوز دیدار و گفت‌وگو کند.

این که ترامپ قصد نوشتن کتاب خاطرات خود را دارد یا نه هنوز قطعی و روشن نیست. وی هفته گذشته با انتشار یک بیانیه اعلام کرد مشغول نوشتن کتاب کتابهاست و مدعی شد تاکنون پیشنهاد دو ناشر را برای همکاری رد کرده است.

با این حال مدیران انتشارات‌های بزرگ آمریکا حتی پیش از حمله ششم ژانویه طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره نیز تردید و دودلی خود برای همکاری با وی را ابراز کرده بودند. جاناتان کارپ مدیرعامل انتشارات سایمون اند شوستر ماه گذشته خطاب به کارکنانش گفت علاقه‌ای به کتاب خاطرات ترامپ ندارد چون بعید می‌داند رئیس‌جمهوری سابق آمریکا که هنوز معتقد است پیروز واقعی انتخابات او بوده، روایت صادقانه‌ای بنویسد.