به گزارش روز ایرنا به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دریابان‌ «علی شمخانی» پس از انداختن رای خود به صندوق‌های رای در مسجد ولی عصر(عج) گفت: به سهم خود لازم می‌دانم از همه شخصیت‌های بزرگواری که با احساس مسئولیت برای حضور در انتخابات، اعلام آمادگی کردند، سپاسگزاری کنم.

وی ادامه داد: هر گامی که برای افزایش حضور و مشارکت مردم در انتخابات به عنوان نماد مردم‌سالاری برداشته می‌شود، اقدامی در مسیر افزایش اقتدار، امنیت و مشروعیت نظام اسلامی و شرط لازم برای پیشرفت و توسعه و افزایش جایگاه بین‌المللی ایران عزیز است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نتایج انتخابات اظهار داشت: هر نتیجه‌ای در انتخابات پیش‌رو رقم بخورد، به دلیل اینکه نظر اکثریت مشارکت‌کنندگان در انتخابات است، قابل احترام بوده اما مهم‌تر از نتیجه، اصل حضور و مشارکت مردم است.

شمخانی ابراز امیدواری کرد پس از اعلام نتایج انتخابات، رقابت‌ها جای خود را به برادری، همکاری و تلاش مشترک برای اعتلای کشور و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه دهد و همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی برای پشتیبانی و کمک به رئیس‌جمهور منتخب بسیج شوند.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، نخستین میان‌دوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ( ۶ حوزه انتخابیه تهران، تفرش، کبودرآهنگ، گچساران، آستانه اشرفیه و میانه) و دومین میان‌دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری (۴ حوزه تهران، قم، خراسان رضوی و مازندران) امروز -جمعه ۲۸ خرداد- در حال برگزاری است.

طبق اعلام ستاد انتخابات کشور شمار افراد واجد شرایط در این انتخابات ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر است که از این تعداد، یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر رای اولی هستند.

زمان آغاز فرایند انتخابات از ساعت ۷ صبح جمعه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و امکان تمدید ساعت اخذ رای تا ساعت ۲ بامداد شنبه وجود دارد.

