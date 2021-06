دعوت سفارت از ایرانیان مقیم انگلیس برای مشارکت فعال در انتخابات

به گزارش پنجشنبه شب ایرنا، در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن ضمن دعوت از آحاد هم میهنان گرامی مقیم انگلیس برای مشارکت فعال در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، به آگاهی ایرانیان عزیز می رساند:

فردا جمعه ۲۸ خرداد۱۴۰۰ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در انگلستان برگزار خواهد شد.

در حوزه انتخابیه انگلستان ۱۱ شعبه رأی گیری مستقر خواهد شد که از این تعداد، ۵ حوزه رای گیری در شهر لندن و ۶ حوزه رای گیری در شهرهای منچستر، برمینگهام، لیدز، گلاسکو، کاردیف و نیوکاسل خواهد بود.

ساعات اخذ رأی از هم میهنان عزیز به مدت ۱۰ ساعت و از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ساعت ۱۹:۰۰ غروب خواهد بود. این مدت در برخی شعب و برابر مقررات قابل تمدید خواهد بود.

از هم‌میهنان عزیز درخواست می شود که حتماً هنگام حضور در شعب اخذ رأی، ضمن پوشیدن ماسک، مقررات بهداشتی مربوط به کرونا را رعایت فرمایند.

حسب قانون و دستور العمل های مربوطه ارایه یکی از مدارک معتبر مانند شناسنامه و یا گذرنامه هنگام رأی دادن الزامی است.

آدرس حوزه های رأی گیری در شهر لندن و شش شهر دیگر انگلستان بشرح زیر است:

شعبه شماره ۱: ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران

۵۰ Kensington Court, London, W۸ ۵DB

شعبه شماره ۲: مدرسه جمهوری اسلامی ایران در شهر لندن

The School of the Islamic Republic of Iran: ۱۰۰ Carlton Vale, London, NW۶ ۵HE

شعبه شماره ۳: مرکز اسلامی انگلیس در شهر لندن

۱۴۰ Maida Vale, London, W۹ ۱QB

شعبه شماره ۴: مجمع جهانی اسلامی در شهر لندن

۲۰ Penzance Place, Holland Park, London, W۱۱ ۴PG

شعبه شماره ۵ در منطقه ایلینگ لندن:

London Borough of Ealing, Ealing Town Hall, New Broadway, London W۵ ۲BY

شعبه شماره ۶: مرکز اسلامی منچستر

Iranian School of Manchester: ۸۶ East Rd, Longsight, Manchester M۱۲ ۵GZ

شعبه شماره ۷: مرکز اسلامی بیرمنگام

Imam Reza Cultural Centre: ۲۰ Hospital St, Birmingham B۱۹ ۳PY

شعبه شماره ۸: مرکز اسلامی نیوکاسل

,Tawheed Newcastle Islamic Centre: Cliftonville, Bentinck Road, Newcastle upon tyne, NE۴ ۶UX

شعبه شماره ۹: مرکز اسلامی الهدی گلاسکو

Alhoda Islamic Centre, ۱۹ Ashley St, Glasgow, G۳ ۶DR

شعبه شماره ۱۰: مرکز اسلامی لیدز

ADP House: ۳۵ Hanover Square, Woodhouse, Leeds LS۳ ۱BQ

شعبه شماره ۱۱ در کاردیف:

Penylan Library And Community Centre: Penylan Road, Penylan Cardiff, CF۲۳ ۵HW

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز (جمعه) بطور همزمان در سراسر ایران و ۱۳۴ کشور جهان برگزار می شود. در این دوره از انتخابات عبدالناصر همتی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشم، محسن رضایی میرقائد و حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییس الساداتی (مشهور به رئیسی) به عنوان چهار رقیب حضور دارند و مورد قضاوت ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار واجد شرایط حضور در انتخابات قرار می گیرند که از این تعداد یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ رای اولی هستند