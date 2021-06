به گزارش پایگاه خبری ساینس، تحقیقات محققان دانشگاه پنسیلوانیا واقع در آمریکا با کمک ۱۱۷ داوطلب و با استفاده از نوعی تکنیک تصویربرداری MRI موسوم به T۲ انجام گرفت که امکان ردگیری تغییرات و رشد دندان‌های دائمی را در اختیار می‌گذارد.

بر اساس نتایج این تحقیقات، خانواده‌هایی که مشکل اقتصادی دارند و این موضوع مدام در خانواده مطرح می‌شود، کودکان مضطرب و نا آرامی دارند. استرس تمام جنبه‌های سلامت روحی و فیزیکی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در ادامه این مطالعه آمده است دو عامل درآمد پایین و استرس زیاد با رشد زودهنگام دندان‌های دائمی ارتباط مستقیم دارند؛ اما تاثیر سایر عوامل از جمله نژاد و جنسیت هنوز مشخص نشده است.

به اعتقاد محققان رشد سریع‌تر دندان‌های دائمی می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ زودرس در کودکان پر استرس خانواده‌های کم‌درآمد باشد، اما برای اثبات این امر به انجام تحقیقات وسیع تر با کمک داوطلبان بیشتر نیاز است.

بلوغ زودرس

بلوغ زودرس می‌تواند با اختلالات روحی از جمله افسردگی، اضطراب و اختلالات خوردن همراه باشد. همچنین مطالعات نشان می‌دهد این افراد مستعد مصرف مواد، بزهکاری و ترک تحصیل کند.

محققان دانشگاه کرنل با بررسی ۸ هزار دختر آمریکایی به مدت ۱۴ سال دریافتند اختلالات روحی و رفتارهای ضد اجتماعی مرتبط با بلوغ زودرس می‌تواند اثری ماندگار داشته باشد و تا بزرگسالی نیز ادامه یابد.

برخی از عوامل بروز بلوغ زودرس عبارتند از:

-چاقی و اضافه وزن

مطالعات نشان می‌دهد افزایش چربی بدن یکی از عوامل محرک بلوغ زودرس است.

-قرار گرفتن در معرض سموم محیطی

سموم محیطی می‌تواند مانند هورمون استروژن عمل کند. برخی از ترکیبات شیمیایی استفاده شده در لوازم آرایشی، ظروف پلاستیکی، انواع آفت‌کش، پارچه و منسوجات، مواد شوینده و محصولات خانگی و صنعتی می توانند تعادل هورمونی بدن را مختل کنند و به بلوغ زودرس بینجامد.

-استرس

استرس در عملکرد غدد درون‌ریز موثر است و می‌تواند باعث بلوغ زودرس شود. خواب ناکافی، تغذیه نامناسب، فشار درس و مدرسه و خانواده، قلدری همکلاسی‌ها تنها بخشی از عوال استرس زا در نوجوانان هستند.

-روابط خانوادگی غیر صمیمی

-طلاق و جدایی والدین

-قرار گرفتن در معرض دود سیگار

-مصرف دخانیات

-روابط خارج از محیط خانواده

برخی از مهمترین روش‌های پیشگیری از بلوغ زودرس

-ایجاد محیطی آرام، دوستانه و ایمن برای نوجوان

-استفاده حداقل از ظروف پلاستیکی

- مصرف نکردن غذاهای کنسروی و فرآوری شده

-کاهش مصرف شکر

- کاهش مصرف نوشابه

- افزایش مصرف میوه وسبزی

- کاهش مصرف چربی

- کاهش مصرف گوشت قرمز

- استفاده از پروتئین های بدون آنتی بیوتیک

- استفاده از مواد لبنی کم‌چرب

- کاهش مصرف عطر، اسپری و صابون‌های عطری

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.