به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، استودیو فیلمسازی آمازون در سال ۲۰۱۷ حق اقتباس مجموعه رمان‌های ارباب حلقه‌ها را خرید و ساخت سریالی را کلید زد که تا پایان سال جاری میلادی پخش خواهد شد. اما استودیو فیلمسازی برادران وارنر نیز از ۶ فیلمی که تاکنون از سرزمین افسانه‌ای میانه در رمان‌های جی.آر.آر.تالکین ساخته شده، بیش از ۵ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار سود کرده و ظاهرا چندان راضی نیست انحصار خود روی این دنیای فانتزیِ محبوب را به سادگی به آمازون واگذار کند.

از همین رو شاخه پویانمایی شرکت برادران وارنر در همکاری با استودیو نیو لاین سینما که سه‌گانه ارباب حلقه‌ها و هابیت را ساخت، کار روی یک انیمه سینمایی غیراقتباسی به نام ارباب حلقه‌ها: نبرد روهیریم (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) را آغاز کرده است.

سم رجیستر (Sam Register) رئیس شاخه پویانمایی استودیو برادران وارنر با تایید این خبر گفت: (این انیمه) یک تصویر حماسی دیگر از دنیای جی.آر.آر. تالکین است که قبلا هیچوقت به نمایش گذاشته نشده بود.

این فیلم انیمیشنی مستقل، داستان حماسه خونین هلمز دیپ (Helm’s Deep) قلعه‌ای که در ارباب حلقه‌ها: داستان دو برج به نمایش درآمد و هلم هَمِرهند پادشاه افسانه‌ای روهان را روایت خواهد کرد که بیشتر دوران فرمانروایی‌اش را در یک جنگ طولانی و پرخرج گذراند. کنجی کامایاما انیمه‌ساز مجربی که انیمیشن سریالی اولترامن را برای نتفلیکس ساخت، این فیلم را براساس فیلمنامه‌ای از جفری آدیس و ویل متیوز کارگردانی خواهد کرد و اگرچه پیتر جکسون به طور مستقیم کارگردانی این پروژه را برعهده ندارد، یکی از نویسندگان مجموعه ارباب حلقه ها و هابیت، مشاور آن خواهد بود.

داستان این پروژه به سریال ارباب حلقه‌ها که آمازون در نیوزیلند در دست ساخت دارد، مربوط نیست. آن سریال به وقایع دومین عصر سرزمین میانه می‌پردازد که هزاران سال قبل از ماجراهای سه‌گانه ارباب حلقه‌ها اتفاق افتاد در حالی که هلم همرهند نهایتا حدود ۲۶۰ سال قبل از ماجراجویی فرودو بگینز و دوستانش حکمرانی می‌کرد.

هنوز جزئیاتی درباره تاریخ اکران این انیمه و ستارگان حاضر در آن منتشر نشده است.