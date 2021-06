به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، ریز احمد بازیگر ۳۸ ساله پاکستانی از اقدامی جدید در راستای مقابله با معضل بازنمایی منفی مسلمانان در سینما خبر داد و گفت: بهای صنعت اسلام‌هراسی با خون پرداخت می‌شود.

ستاره فیلم تحسین شده صدای متال (The Sound of Metal) در خطابه‌ای پرشور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از تجربیات تلخ خود به عنوان یک مسلمان از جمله بازجویی‌های خشونت‌آمیز در فرودگاه‌ها گفت و تاکید کرد: بیش از این نمی‌توان مشکل بازنمایی منفی مسلمانان را نادیده گرفت، مشکلی که این تعداد محدود از چهره‌های برجسته مسلمان در صنعت سینما نمی‌توانند حلش کنند.

ریزاحمد در بخش دیگری از اظهاراتش از نژادپرستی بی‌پرده در فیلم‌هایی چون اسنایپر آمریکایی (۲۰۱۴)، مهلکه (۲۰۰۸) و آرگو (۲۰۱۲) شدیدا انتقاد کرد و گفت این فیلم‌های برنده جایزه اسکار درباره مسلمانان انسانیت زدایی و اهریمن‌سازی می‌کنند.

این هنرپیشه مسلمان با بیان آن که چنین چیزی برای هیچ گروه اقلیت دیگری اتفاق نمی‌افتد، به نقاط ضعف فیلم تجاری پلنگ سیاه اشاره کرد که در چند صحنه اول آن مسلمانان به عنوان تروریست‌های در حال آدم ربایی ظاهر می‌شوند.

خطابه ریزاحمد با انتشار طرح کلی دربرگیری مسلمانان (The Blueprint for Muslim Inclusion) توسط شرکت فیلمسازی او، لفت هندد فیلمز، در همکاری با بنیاد پیلار فاندز همراه شد و یک مطالعه تحقیقاتی.

در این مطالعه ۲۰۰ فیلم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ ۱۰۰ فیلم از آمریکا، ۶۳ فیلم از انگلیس و ۳۲ فیلم از استرالیا. از این تعداد فیلم‌ها تنها ۲ درصد نقش‌های دیالوگ‌دار به مسلمانان اختصاص داشتند. در فیلم‌های آمریکایی و انگلیسی این آمار به ۱ و یک دهم درصد رسید و این در حالی است که ۱ و یک دهم جمعیت آمریکا و ۵ و ۱۶ صدم جمعیت انگلیس را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

این مطالعه همچنین به بررسی نحوه بازنمایی شخصیت‌های مسلمان نیز پرداخت و نشان داد: ۳۹ درصد کاراکترهای مسلمان در این فیلم‌ها از مروجان خشونت بودند و ۵۳ درصد از قربانیان آن. بیش از ۵۸ درصد شخصیت‌های مسلمان مهاجر یا پناهنده بودند، ۸۸ درصد از آنها یا زبان انگلیسی بلد نبودند یا آن را با لهجه آشکار صحبت می‌کردند و ۷۵ درصد آنها لباسی به تن داشتند که معرف دینشان بود.

طرح کلی دربرگیری مسلمانان ریزاحمد قرار است برای جبران این سیاه‌نمایی و تبعیض به مسلمانانی که برای سینما و تلویزیون داستانی برای گفتن دارند، در مراحل ابتدایی حرفه‌شان بودجه و راهنمایی‌های لازم ارائه دهد.