انتقادات به ساخت یک فیلم درباره کشتار مسلمانان در نیوزیلند

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۷ در جریان یک حمله تروریستی، مهاجمی با سلاح گرم به دو مسجد در کرایست چرچ نیوزیلند حمله‌ور شد، جان ۵۱ نمازگزار را گرفت و قریب به ۵۰ تن دیگر را مجروح کرد.

تروریست این حادثه یک جوان دارای تابعیت استرالیا به نام برنتون ترنت بود که به برتری نژاد سفید اعتقاد داشت و اکنون به جرم قتل و مجروح ساختن دهها تن در زندان به ‌سر می‌برد.

جیسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند در واکنش به این حمله خون‌بار اولین لایحه اصلاح قانون منع حمل و نگهداری سلاح‌های نظامی نیمه ‌خودکار و مسلسل را به پارلمان ارائه داد و نمایندگان نیز با اکثریت به آن رای دادند.

روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی ددلاین خبری منتشر کرد مبنی بر ساخت فیلمی درباره این حمله تروریستی با تمرکز به واکنش شخص نخست‌وزیر! خبر ساخت چنین فیلمی با موجی از انتقادات همراه شد چون به جای تمرکز بر قربانیان حادثه قرار است به حواشی بپردازد.

به نقل از ددلاین، این فیلم که آنها، ما هستند (They Are Us) نام دارد، قرار است واکنش آردرن به حملات، این که چطور توانست مردم را با پیام یکدلی و اتحاد با خود همراه سازد و درخواست موفقیت آمیز و به جای او برای ممنوعیت حمل و نگهداری از مرگبارترین سلاح‌ها را دنبال کند. عنوان فیلم هم از سخنرانی آردرن بلافاصله پس از این حملات گرفته شده است.

اما بسیاری از مردم نیوزیلند به برنامه‌ها برای ساخت این فیلم معترض شدند. عیا العمری (Aya Al-Umari) که برادر بزرگترش حسین در جریان این حملات کشته شد، در یک توییت یک کلمه‌ای در این باره نوشت: نه!

عبدیگانی علی (Abdigani Ali) سخنگوی انجمن مسلمانان کانتربری نیز به نمایندگی از این انجمن گفت: داستان حملات به مساجد کرایست چرچ باید گفته شود اما می‌خواهیم مطمئن شویم که این کار به روشی درست، موثق و بادقت انجام می‌شود.

تینا نگاتا (Tina Ngata) نویسنده و فعال حقوق بشر ملاحظه و تعارف را کنار گذاشت و در توییتی نوشت: کشتار مسلمانان نباید در پس زمینه فیلمی درباره قدرت یک زن سفیدپوست گم شود.

جسیندا آردرن نیز شخصا به ساخت این فیلم واکنش نشان داد و گفت: داستان‌های زیادی از روز ۱۵ مارس وجود دارد که باید گفته شوند اما فکر نمی‌کنم داستان من یکی از آنها باشد. دفتر او پیش‌تر با انتشار یک بیانیه گفته بود شخص نخست وزیر و دولتش در ساخت این فیلم نقشی ندارند. آردرن بار دیگر بر این نکته تاکید کرد و گفت برای ساخت این فیلم با او مشورت نشده است.

اندرو نیکول که بیشتر به ساخت فیلم‌هایی چون گاتاکا (۱۹۹۷)، نمایش ترومن (۱۹۹۸) و ترمینال (۲۰۰۴) شناخته می‌شود، کارگردانی و نویسندگی این پروژه جنجالی را برعهده خواهد داشت و رُز بیرن (Rose Byrne) هنرپیشه ۴۱ ساله استرالیایی قرار است در آن نقش آردرن را بازی کند.