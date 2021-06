نگاه «نردبان» به مستندهای مرتبط با صنایع دستی

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، چهل و ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی نردبان، امروز، (جمعه/۲۱ خرداد) روی آنتن شبکه مستند می‌رود. این قسمت از برنامه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، نگاهی متفاوت به مستندهایی دارد که با محوریت این موضوع ساخته شده است.

در این پرونده، بخش‌هایی از مستندهای شیشه به کارگردانی برت هانسترا و سوزنگرد ساخته معصومه نورمحمدی با موضوع صنایع دستی در ایران و خارج به نمایش درآمده و امید بلاغتی و حامد شکیبانیا درباره این سوژه کمتر مورد توجه از سینمای مستند سخن می‌گویند.

در بخش دیگر نردبان این هفته، شبکه مستند سراغ عاشقان دنیای مستند رفته و با عنوان «خستگی و جنون در تدوین» داستان زندگی کسانی را روایت می‌کند که عاشقانه در سینمای مستند کار می‌کنند. حمید نجفی‌راد در گفت‌وجو با محمد حدادی شرکت کرده و درباره دو دهه پای میز تدوین نشستن و عاشقانه کار کردن در سینما صحبت می‌کند.

حمید نجفی‌راد تدوینگر برجسته و پرکار سینما است. او تاکنون فیلم‌های مستند و سینمایی بسیاری را تدوین کرده است که از آن جمله می‌توان به فیلم‌های سینمایی ابلق، شبی که ماه کامل شد، کشتارگاه و فیلم‌های مستند در جست‌وجوی فریده، هاسوخته و ... اشاره کرد.

در بخش «پیشنهاد فیلم مستند» که قسمت ثابت نردبان است، مستندهای نخ و سوزن اثری از مانی پتگر و آن زن سوزن دارد ساخته محمد جعفری به علاقه‌مندان سینمای مستند معرفی می‌شود. هم‌چنین آخرین بخش از گفت‌وگو با مارتین اسکورسیزی، کارگردان مشهور سینما از شبکه مستند پخش می‌شود.

مهدی باقری نیز مستند آن سوی هر چیز/ The Other Side of Everything را معرفی می‌کند.

نردبان مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش می‌کند به فیلم و عکس مستند با نگاهی تخصصی توجه کند. این برنامه با اجرای محمد (حامد) شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور با آیتم‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

روز جهانی صنایع دستی (۱۰ ژوئن، ۲۰ خرداد) از سال ۱۹۶۴ و پس از برگزاری نخستین همایش جهانی با شرکت مسئولان اجرایی، استادان دانشگاه، هنرمندان و صنعتگران بیش از ۴۰ کشور جهان، در نیویورک گرامی داشته می‌شود. در قطعنامه‌ی پایانی آن همایش، تأسیس «شورای جهانی صنایع دستی»، به عنوان نهاد وابسته به یونسکو تصویب شد. سالروز تأسیس این همایش، به عنوان «روز جهانی صنایع دستی» نامگذاری شد.