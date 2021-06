به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اوزلم تورچی و اوگور شاهین زوج دانشمند و موسس شرکت داروسازی بیون‌تک آلمان که به ساخت اولین واکسن کرونا کمک کردند، در همکاری با یکی از روزنامه‌نگاران فایننشال تایمز به نام جو میلر تلاش‌های خود برای ساخت این واکسن را کتاب می‌کنند. این کتاب که واکسن (The Vaccine) نام دارد، دوم نوامبر (۱۱ آبان) روانه بازار خواهد شد، یک هفته قبل از چاپ کتابی که رئیس شرکت فایزر قبلا از نوشتن آن خبر داده بود.

گروه انتشاراتی سنت مارتین با اعلام خبر انتشار این کتاب گفت: کتاب واکسن افشا می‌کند که (این زوج) چگونه ظرف چند هفته گروهی از داوطلبان را برای تزریق واکسن دور هم جمع کردند، شرکت‌های بزرگ داروسازی را به حمایت از کارشان متقاعد کردند، مذاکرات با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را پیش بردند و با همکاری شرکت فایزر موفق شدند بیش از دو میلیارد دُز واکسن کرونا برای توزیع بین کشورهای جهان تولید کنند.

در زمانی که اطمینان عمومی به ایمنی و اثربخشی این واکسن برای خروج بشر از این همه‌گیری ضروری است، دکتر شاهین و دکتر توره‌چی در این کتاب از ۳۰ سال پژوهش علمی می‌گویند که زیربنای ساخت اولین واکسن کرونا شد. آنها همچنین به درمان‌ بالقوه دیگر بیماری‌ها که به واسطه موفقیت واکسن بیون‌تک پیدا خواهد شد، نگاهی اجمالی می‌اندازند.

پژوهش‌های پروفسور شاهین و تورچی همسر وی پیش از آغاز کرونا، به طور عمده بر مبارزه با سرطان متمرکز بود. آنها از دی سال ۹۸ به دنبال شیوع ویروس عامل بیماری کووید۱۹ در جهان، پژوهش روی ویروس کرونا و تولید واکسن آن را محور تلاش‌های علمی خود قرار دادند و پس از نزدیک به یک سال با همراهی شرکت آمریکایی داروسازی فایزر موفق به ساخت واکسنی شدند که کارآزمایی‌های بالینی آن مورد تایید قرار گرفت. واکسن تولید شده این شرکت یعنی (BNT۱۶۲b۲ ) نخستین واکسنی شد که در انگلیس مجوز تزریق گرفت.

شاهین در مصاحبه مکتوبی آذر سال گذشته با ایرنا، در خصوص تاثیر آموزه های اسلامی در وی برای ساخت این واکسن گفت: حضرت محمد (ص) در حدیثی می فرمایند: کُلُّ عِلمٍ وَبالٌ عَلی صاحِبِهِ یَومَ القِیامَةِ إلاّ مَن عَمِلَ بِهِ (هر علمی موجب بدعاقبتی صاحبش در روز قیامت می شود مگر علمی که صاحبش به آن عمل نماید) حضرت عیسی (ع) نیز فرموده اند: کسی که به آنچه می داند عمل نکند، طلب آنچه نمی داند برای او بدبختی است، وآنچه می داند بی فایده است. این دو سخن از این دو پیامبر اولوالعزم بر ضرورت استفاده از علم و عمل به آن تاکید دارد.

آلبرت بورلا رئیس و مدیر عامل شرکت داروسازی فایزر نیز ماه گذشته اعلام کرد در حال تالیف کتابی درباره نحوه و روند ساخت واکسن کروناست. این کتاب که مون‌شات: پشت پرده ۹ ماه رقابت فایزر برای ممکن کردن غیرممکن (Moonshot: Inside Pfizer’s Nine-Month Race to Make the Impossible Possible) نام دارد، نهم نوامبر (۱۸ آبان ۱۴۰۰) توسط انتشارات هارپر بیزینس چاپ و روانه بازار کتاب می‌شود.

این دامپزشک و کارآفرین ۵۹ ساله آمریکایی- یونانی با انتشار بیانیه‌ای درباره کتابش گفت: (در این کتاب) داستان آپولویی که ما در فایزر هوا کردیم، چالش‌هایی که با آن روبه‌رو شدیم، درس‌هایی که گرفتیم و ارزش‌هایی که ما را در تحقق این امر یاری دادند به اشتراک می‌گذارم. باشد که به شما برای حرکت به سمت هر هدف دور از دسترسی که دارید، انگیزه و آگاهی ببخشد.

ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده می‌شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

عملیات ساخت دارو و واکسن برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ از همان نخستین روزهای شیوع این ویروس در نقاط مختلف جهان آغاز شد و غول‌های بزرگ داروسازی برای تولید هرچه سریع‌تر واکسن این بیماری با هم به رقابت پرداختند.

این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه همه‌گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۱۷۴ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است که از این میان بیش از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر جان باخته‌اند.