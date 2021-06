تایید یک داروی جدید برای درمان سرطان ریه ناشی از جهش ژنتیکی

به گزارش روز یکشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از پایگاه خبری هلث، این داروی جدید sotorasib نام دارد و قادر به کاهش سایز تومور ریه است.

تحقیقات نشان می‌دهد این دارو باعث طول عمر بیمارانی می‌شود که مبتلا به تومور ناشی از یک جهش خاص DNA هستند.

این دارو در آزمایش‌های بالینی فاز دوم، قادر به خاموش‌ کردن اثرات جهش DNA بوده است که در ۱۳ درصد بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم ریه دیده می‌شود.

آدنوکارسینوم شایع‌ترین نوع سرطان ریه است.

سازمان غذا و داروی آمریکا حدود یک هفته قبل استفاده از داروی sotorasib را که با نام تجاری Lumakras شناخته می‌شود برای درمان سرطان ریه با جهش ژنتیکی تایید کرد. مطالعات این پروژه توسط محققان دانشگاه واشینگتن صورت گرفته است.

سرطان ریه، کشنده‌ترین نوع سرطان است و تعداد قربانیان آن از مجموع سرطان‌های سینه و پروستات بیشتر است.

سالانه حدود ۱.۸ میلیون مورد سرطان ریه در سراسر جهان تشخیص داده می‌شود که از این میان ۱.۵ میلیون نفر جان خود را از دست می‌دهند.

از هر چهار مرگ ناشی از سرطان، یک مورد به دلیل سرطان ریه است. مطالعات نشان می‌دهد تشخیص و درمان سریع بیماری موثرترین روش در افزایش طول عمر بیمار است.

سرطان ریه معمولا در افراد سالمند دیده می‌شود. از هر سه بیمار مبتلا به سرطان ریه، دو مورد بالای ۶۵ سال سن دارند و کمتر از دو درصد مبتلایان کمتر از ۴۵ سال سن دارند.

میانگین سن مبتلایان ۷۰ سال است. از هر ۱۴ مرد، یک نفر به سرطان ریه مبتلا می‌شود و این آمار در میان زنان، یک از ۱۷ زن است.

نتایج این مطالعه در نشریه The New England Journal of Medicine منتشر شده است.