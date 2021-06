درخواست هواداران تالکین برای اقتباسی خانوادگی و سالم از اثر نویسنده

به گزارش روز یک شنبه گروه فرهنگی ایرنا به نقل از سایت رسمی مجله سینمایی اسکرین رنت، گروهی از طرفداران آثار جی آر آر تالکین (J.R.R. Tolkien) و مجموعه‌های داستانی و سینمایی ارباب حلقه‌ها با ایجاد کارزاری از شرکت آمازون درخواست کرده‌اند که از ورود صحنه‌های غیراخلاقی به سریال جلوگیری کند.

دادخواست ایجاد شده از آمازون می خواهد هر گونه بی اخلاقی را از سریال در حال ساخت ارباب حلقه ها دور نگه دارد. ارباب حلقه‌ها یکی از پرفروش ترین رمان‌های تمام دوران است و اقتباس‌های بسیاری از فیلم ساخته شده که مشهورترین آن مجموعه سه‌گانه سینمایی با کارگردانی پیتر جکسون (Peter Jackson) است. در سال ۲۰۱۸، آمازون وقتی با یک قرارداد چند فصلی، مجموعه تلویزیونی ارباب حلقه ها را سفارش داد، دنیای فانتزی را لرزاند.

رویدادهای این سریال در دوره ای بسیار پیش از وقایع ارباب حلقه ها: یاران حلقه (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) اتفاق می‌افتد که در جدول زمانی تالکین و دنیای آردا، معروف به عصر دوم است. این دوره ۳ هزار و ۴۴۱ ساله به ماجراهای پیدا شدن حلقه و شکست ارتش سائرون اختصاص دارد.

به تازگی از تحولات بیشماری در این مجموعه رونمایی شد، این موارد شامل انتشار خلاصه داستان رسمی این سریال، جدایی بازیگرانی چون تام باج و حضور شارلوت براندستروم به عنوان کارگردان جدید است. اگرچه هنوز اولین تاریخ رسمی انتشار و رونمایی از جدیدترین اقتباس از اثر تالکین مشخص نشده است، اما به نظر می رسد طرفداران ارباب حلقه ها اصرار دارند که این سریال همچنان اثری خانوادگی باقی بماند.

این گروه در بیانیه خود یادآوری می‌کند که آثار تالکین پرمایه و مملو از نشانه‌های مسیحیت است. او یک کاتولیک متعهد بود، و نباید خاطره‌اش را با صحنه‌های بی‌معنا لکه‌دار کرد.

آثار تالکین همواره خانوادگی بوده است…به همین شکل نگهش دارید.

از ۳۵ هزار امضایی که برای هدف این کارزار در نظر گرفته شده، تاکنون بیش از ۳۳ هزار امضا به ثبت رسیده است.

باید دید که آیا این دادخواست نظر سازندگان و مسئولان آمازون را جلب می کند، یا نه؟ به نظر می رسد که امضاها از طرف کسانی است که اعلام می کنند تالکین یک کاتولیک مذهبی متدین است و نمایش برهنگی در اقتباس از کار او می تواند دیدگاه نویسنده را آلوده و مخدوش کند. البته این سریال تحت نظارت بنیاد حفاظت از آثار تالکین ساخته خواهد شد و انتظار می رود که جدیدترین اقتباس این اثر، به مطالب اصلی آن وفادار بماند.