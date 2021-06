«خسرو خورشیدی»؛ قهرمان سومین قسمت مستند «از تهران تا رم»

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از سفارت ایتالیا در ایران، مجموعه ویدئویی هفت‌قسمتی تک‌نگاری از تهران تا رم؛ سفری از دریچه هنر From Tehran to Rome. A Journey through Art برای تاکید بر پیوندهای فرهنگی و هنری دو ملت ایران و ایتالیا تاکنون دو قسمت از آن در مورد بیژن بصیری (متولد ۱۳۳۳) و محسن وزیری‌مقدم (۱۳۰۳ تا ۱۳۹۷) به نمایش درآمده و قسمت به نام پادشاه صحنه در مورد زندگی و فعالیت های هنری خسرو خورشیدی (۱۳۱۱) سوم بعدازظهر دیروز (پنج‌شنبه، ۱۳ خرداد) در محل اقامت سفیر این کشور در تهران با حضور شمار معدودی از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رونمایی شد.

این مجموعه که توسط سفارت ایتالیا و با همکاری یاسمین زندیه و احسان رونق تولید شده است به آثار و زندگی هفت هنرمند معاصر شامل پنج هنرمند ایرانی و دو هنرمند ایتالیایی می‌پردازد که گذشته و آموزش هنری آنها متاثر از هنر و فرهنگ دو کشور بوده است؛ در این مجموعه هر قسمت یک نفر معرفی می‌شود.

بر پایه این گزارش همراه با رونمایی از این قسمت از مستند یادشده نمایشگاهی از آثار خسرو خورشیدی با عنوان زندگی در تهران، کافه‌ها و سفارت‌ها، شامل ۲۷ طراحی سیاه و سفید از سفارت‌ها و مکان‌های تاریخی تهران محصول فعالیت هنری خسرو خورشیدی در ۵۰ سال گذشته در اقامتگاه سفیر ایتالیا در ایران افتتاح شد.

این مکان‌ها با اقتباس از خاطرات کودکی و نوجوانی‌اش نقاش خلق کشده است. در این نمایشگاه اثری از اقامتگاه ایتالیا در فرمانیه مربوط به سال ۲۰۰۰ دیده می شود/ همچنین طرحی مربوط به سال ۱۹۵۹ از مرکز تاریخی سفارت ایتالیا در نوفل لوشاتو، در ساختمان نئوکلاسیکی که معمار روس ویکتور مارکوف طراحی کرده است.

نقاشی از خسرو خورشیدی

بقیه طراحی ها اختصاص به صحنه‌هایی از زندگی در میادین، مدارس، مغازه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و تئاترهای تاریخی تهران دارد. نمایش طراحی‌های جذاب خسرو خورشیدی عینیتی از فعالیت های یکی از درخشان‌ترین و پرثمرترین هنرمندان معاصر ایران است.

در برنامه‌ افتتاحیه، فیلم مستند پادشاه صحنه نیز نمایش داده شد.

خسرو خورشیدی متولد ۱۳۱۱ در ایران، دانش آموخته‌ آکادمی هنرهای زیبای رم و کار آموخته استودیو فرانکو زفیرلّی است. این هنرمند در تشریح فعالیت حرفه ای خود گفته است: برای من هنر مثل بذری است که در ایتالیا یافتم و با خود به سرزمینی آوردم که در آن متولد شدم.



از تهران تا رم سفری همگام با هنر یک سریال هفت‌قسمتی و تک‌موضوعی، تولید شده توسط سفارت ایتالیا در تهران و با همکاری هنرمندان ایرانی همچون یاسمین زندیه و احسان رونق است که هفت هنرمند مدرن و معاصر ایرانی و ایتالیایی را معرفی می‌کند که آموزش و آثارشان تحت تاثیر فرهنگ‌های هنری ایتالیا و ایران است.

پیر پائولو پتی Pier Paulo Patti، اکبر میخک، بهمن محصص، و وینچنسو بیانگینی Vincenzo Bianchini دیگر هنرمندانی هستند که این مجموعه نگاهی به آثار و زندگی هنری آنها دارد.

تیزر این مجموعه و اولین قسمت ان در حساب‌های کاربری سفارت ایتالیا در ایران در شبکه های اجتماعی توییتر، یوتیوب و اینستاگرام در دسترس است.