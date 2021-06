گیشه انگلیس در تسخیر «احضار ۳»

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، فیلم احضار: شیطان به این کار وادارم کرد (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) به کارگردانی مایکل چاوز پس از نزدیک به یک سال تاخیر به دلیل شیوع کرونا، سرانجام روز ۲۸ مه (جمعه، ۷ خرداد) در سینماهای انگلیس اکران شد و در اولین هفته نمایش بیش از ۲ میلیون و ۷۰۸ هزار پوند و ۴۵۵ پنس (۳ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار و ۶۹۴ سنت) فروش کرد. استقبال پرشور سینمادوستان انگلیسی از این فیلم شاخص در ژانر وحشت، آن را به صدر جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته در این کشور رساند.

در احضار ۳، ورا فارمیگا و پاتریک ویلسون بار دیگر در نقش لورین و اد وارن، زوج محقق و نویسنده در زمینه مسائل فراطبیعی، ظاهر می‌شوند و داستان یک مظنون به قتل را جلوی دوربین می‌برند. وی برای اولین بار در تاریخ آمریکا با این ادعا که هنگام وقوع جرم تسخیر شده بود از خود دفاع می‌کند.

به دنبال احضار، قسمت دوم از لایواکشن خانوادگی پیتر خرگوشه با بیش از دو میلیون پوند فروش در رتبه دوم این جدول جای گرفت. پیتر خرگوشه ۲: فراری (Peter Rabbit ۲:The Runaway) دنباله فیلم سینمایی پیتر خرگوشه است که در سال ۲۰۱۸ به سینماها آمد و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کرد؛ پیتر خرگوشه یک انیمیشن/ لایواکشن کمدی به کارگردانی ویل گلاک است که فیلمنامه آن با اقتباس از داستان پیترخرگوشه نوشته بئاتریکس پاتر تصویرگر و نویسنده فقید انگلیسی نوشته شد. ستارگانی چون جیمز کوردن، دیزی ریدلی، الیزابت دبیکی و مارگو رابی از صداپیشگان این انیمیشن بودند و رُز برن، دومنال گلیسن و سم نیل در آن به ایفای نقش پرداختند.

در قسمت دوم از این فیلم، توماس و بئا و خرگوش‌ها خانواده تشکیل داده‌اند اما پیتر خرگوشه که از زندگی در باغ خسته شده، به شهر فرار می‌کند و پس از آشنایی با کاراکترهای غیرقابل اعتماد، خانواده‌اش را به دردسر می‌اندازد.

این انیمیشن محبوب تاکنون در مجموع بیش از ۷ میلیون و ۴۸۴ هزار پوند و ۶۱ پنس در سینماهای انگلیس فروش کرده است و ماه‌های آینده در بازارهای سینمایی بزرگی چون چین (۲۱ خرداد)، ژاپن (۴ تیر)، فرانسه (۹ تیر)، آلمان (۱۰ تیر)، ایتالیا (۱۰ تیر)، اسپانیا (۲۵ تیر) و برزیل (۴ شهریور) نیز اکران خواهد شد.

فیلم کروئلا با بازی اما استون که همزمان با احضار روی پرده سینماهای انگلیس و سرویس‌های پخش اینترنتی در این کشور اکران شد نیز با ۱ میلیون و ۴۵۳ هزار پوند و ۶۳۵ پنس فروش، در رتبه سوم پرفروش‌ترین‌های هفته در این گیشه اروپایی قرار گرفت. رتبه چهارم و پنج این فهرست به ترتیب به فیلم شیطان کش: قطار موگن (۶۹۳ هزار پوند فروش) و گودزیلا علیه کونگ (۲۵۴ هزار پوند فروش) رسید.

سینماهای انگلیس از ۲۷ اردیبهشت با ۵۰ درصد ظرفیت و ۱۴ فیلم بازگشایی شدند و سینمادوستان پس از ۷ ماه دوری از پرده نقره‌ای در برگشت به سینماها تردید نکردند. در سه روز اول بازگشایی‌ها، سینماهای این کشور در مجموع حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار پوند بلیت فروشی داشتند و آن طور که از آمار و ارقام پیداست همچنان در مسیر احیا و رشد قرار دارند.