نامزدهای نهایی جایزه «جورج اورول»؛ ۱۳ اثر، ۱۳ دغدغه سیاسی

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، جایزه اورول هرساله به نویسندگانی اهدا می‌شود که در آثار خود آرمان اورول را برای تبدیل نثر سیاسی به یک اثر هنری مدنظر قرار داده باشند و حقایق سیاسی و اجتماعی را از طریق داستان منتقل کنند. هیات داوران این جایزه معتبر ادبی ۲۸ مه (جمعه، 7 خرداد) فهرست نامزدهای نهایی جایزه بهترین اثر سیاسی سال را در دو شاخه اعلام کردند که در ادامه هر کدام را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:

نامزدهای نهایی بهترین اثر سیاسی سال ۲۰۲۱

اروپاییان آفریقایی تبار: تاریخ ناگفته (African Europeans: An Untold History) نوشته اولیوت اوتل تاریخدان اهل کامرون

معمولا تصور می‌شود مردمان آفریقایی تبار به تازگی وارد اروپا شده اند اما تاریخدان پرآوازه اولیوت اوتل در کتاب اروپاییان آفریقایی تبار با پرده برداشتن از تاریخ طولانی حضور نژاد آفریقایی در قاره اروپا، این عقیده را رد می کند. اوتل در این کتاب از قرن سوم میلادی که سنت موریس مصری رهبر یک لژیون رومی شد تا به همین امروز، مواجهه و برخورد مردمانی که در دسته آفریقایی ها قرار می‌گرفتند و افرادی که اروپایی خوانده می شدند را مورد کاوش قرار می دهد. در این کتاب علاوه بر مردمان عادی به چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون الساندرو دی مدیچی نخستین دوک فلورانس نیز پرداخته شده است که گفته می‌شود از یک مادر آفریقایی در یک روستای رومی به دنیا آمد.

کتاب اروپاییان آفریقایی تبار ۴ مه سال ۲۰۲۱ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰) در ۲۴۵ صفحه توسط انتشارات بیسیک بوکز منتشر شد.

بین دو آتش: حقیقت، جاه طلبی و مماشات در روسیه‌ی پوتین (Between Two Fires: Truth, Ambition and Compromise in Putin's Russia) نوشته جاشوا یافا خبرنگار اعزامی روزنامه نیویورکر به مسکو

جاشوا یافا در این اثر غیرداستانی، مماشات، فرصت طلبی و انتخاب‌های اخلاقی افراد در روسیه تحت حکمرانی ولادیمیر پوتین را از زاویه‌ای جدید مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب در تاریخ ۱۴ ژانویه سال ۲۰۲۰ (۲۴ دی ۹۸) در ۳۶۸ صفحه به زبان انگلیسی چاپ و روانه بازار شد.

بودا را قورت بده: زندگی و مرگ در یکی از شهرهای تبت (Eat the Buddha: Life and Death in a Tibetan Town) نوشته باربارا دمیک روزنامه نگار آمریکایی

دمیک در کتاب بودا را قورت بده با روشن‌گری درباره فرهنگی که از قدیم الایام از طرف مردمان کشورهای غربی به عنوان یک فرهنگ روحانی و صلح طلب رمانتیزه شده است، از چشم سوژه‌های خود حقیقت زندگی در تبت در قرن بیست و یکم را فاش می کند؛ سوژه‌هایی که در تلاشند فرهنگ، ایمان و زبان خود را در برابر چین محافظت کنند. همه این سوژه‌ها با یک دوراهی مشابه روبه رو هستند آیا باید در برابر چینی ها مقاومت کنند یا به آنها بپیوندند. آیا باید پای آموزه های بودا درباره پرهیز از خشونت بمانند یا با مهاجمان وارد جنگ شوند.

کتاب بودا را قورت بده ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۲۰ (۷ مرداد ۹۹) در ۳۵۲ صفحه به زبان انگلیسی توسط انتشارات رندوم هاوس منتشر شد.

شبان انگلیسی: میراث (English Pastoral: An Inheritance) اثر جیمز ریبانکز مزرعه دار و نویسنده انگلیسی

کتاب شبان انگلیسی روایت میراثی است که همه ما را تحت تاثیر قرار داد؛ این که چگونه مناظر روستایی در سراسر جهان به ورطه نابودی کشانده شده و ریتم قدیمی کار مرزعه داری، هوا، جامعه و حیات وحش از بین رفته است.

این اثر غیرداستانی از ریبانکز، ۳ سپتامبر سال ۲۰۲۰ (۱۳ شهریور ۹۹) در ۲۸۳ صفحه توسط انتشارات پنگوئن به بازار کتاب آمد.

منافع: دستگاه بریتانیا چگونه در برابر لغو برده داری مقاومت کرد (The Interest: How the British Establishment Resisted the Abolition of Slavery) نوشته مایکل تیلور اندیشمند سیاسی

مایکل تیلور در کتاب منافع با استناد به نتایج تحقیقات جدید به درگیری خشونت بار میان حامیان لغو برده داری و دستگاه حامی ابقای آن می‌پردازد و افشا می‌کند که رهبران بریتانیا برای حمایت از سیستمی که قابل دفاع نبود به اسم منفعت و سود تا کجا پیش رفتند.

این کتاب تاریخی ۵ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۵ آبان ۹۹) در ۴۰۰ صفحه توسط انتشارات وینتج دیجیتال منتشر شد.

رنج‌های عشق: بحران تیمار و پرستاری (Labours of Love: The Crisis of Care) به قلم مدلین بانتینگ نویسنده انگلیسی

مدلین بانتینگ با سوابقی که در حوزه تاریخ، روزنامه نگاری و سیاست دارد در رنج‌های عشق به سیستم درمانی ناکارآمد در انگلیس می پردازد. این کتاب حاصل ۵ سال بازدید از مراکز خدمات درمانی در سراسر این کشور است، از خانه سالمندان و توانبخشی‌ها تا اتاق عمل‌های پزشکان محلی. براساس آنچه در این کتاب می‌خوانیم، سیستم خدمات درمانی انگلیس هیچوقت بودجه کافی ندارد و کارکنانش نه از سوی دولت‌های محافظه کار و نه از طرف مردم ارج و قرب لازم را دریافت نمی‌کنند.

رنج عشق اکتبر اول اکتبر سال ۲۰۲۰ (۱۰ مهر ۹۹) در ۳۲۰ صفحه به پیشخوان کتابفروشی‌ها آمد.

جسم ما، رزمگاه آنها: جنگ با زنان چه می‌کند (Our Bodies, Their Battlefield: What War Does to Women) از کریستینا لم روزنامه‌نگار انگلیسی

وقتی حرف از جنگ باشد معمولا تمام توجهات به مردانی معطوف می‌شود که در میدان جنگ به مبارزه مشغولند و به جز بیوه زنان و مادران شهدا معمولا کسی از زنان معمولی درباره تجربیات آنها از جنگ چیزی نمی‌پرسد. کریستینا لم در کتاب جسم ما، رزمگاه آنها سنت شکنی کرده و تاریک‌ترین تراژدی‌ها و چالش‌های زندگی زنان را در دوران جنگ روایت می‌کند.

این کتاب سپتامبر سال ۲۰۲۰ (۱ مهر ۹۹) در ۳۸۴ صفحه منتشر شد.

حالا باید دید از این ۷ اثر غیرداستانی کدام یک به عنوان بهترین اثر سیاسی سال ۲۰۲۱ انتخاب خواهد شد.

در کنار این آثار، زندگی پس از مرگ (Afterlives) از عبدالرزاق گورنا رمان نویس اهل تانزانیا، اپیروگون (Apeirogon) نوشته کالم مک کالن نویسنده ایرلندی، مرگ ویوک اوجی (The Death of Vivek Oji) اثر اکواک امزی نویسنده و هنرمند اهل نیجریه، جهان را پشت سر بگذار (Leave the World Behind) نوشته رومان عالم نویسنده آمریکایی بنگلادشی تبار، تابستان (Summer) به قلم الی اسمیت نویسنده، روزنامه نگار و نمایشنامه نویس اهل اسکاتلند و نیمه در حال محو شدن (The Vanishing Half) نوشته بریت بنت نویسنده رنگین پوست آمریکایی به عنوان نامزدهای نهایی جایزه جورج اورول برای بهترین اثر سیاسی سال در بخش داستانی راه یافتند.

برندگان این دو جایزه ۳ هزار پوندی در تاریخ ۲۵ ژوئن (۴ تیر ۱۴۰۰) همزمان با روز تولد جورج اورول نویسنده نامدار انگلیسی اعلام خواهد شد.