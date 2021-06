به گزارش روز جمعه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، یک مجموعه دست‌نویس از اشعار امیلی برونته همراه اصلاحاتی که خواهر بزرگش، شارلوت، با مداد روی آنها انجام داده است، در یک حراجی به مزایده گذاشته می‌شود.

این دست نوشته ارزشمند، تنها یک بخش از گنجینه یک کتابخانه گمشده است که نزدیک به یک قرن از دید عموم پنهان بود. گنجینه ادبی مذکور توسط آرتور بل نیکولز (Arthur Bell Nicholls) همسر شارلوت برونته که در ۳۸ سالگی درگذشت، گردآوری شد. نیکولز در سال ۱۸۹۵ بخش عمده دست‌نوشته‌های به جامانده از خواهران برونته را به توماس جیمز وایز (Thomas James Wise)، جاعل ادبی و از مجموعه‌داران بدنام کتاب فروخت. اما چندی بعد دو برادر مجموعه‌دار به نام‌های آلفرد و ویلیام لا (Alfred and William Law) که در نزدیکی خانه پدری خانواده برونته در هاورث بزرگ شده بودند، برخی از میراث این خانواده از جمله اشعار دست‌نویس امیلی و کتاب حاشیه نویسی شده تاریخچه پرندگان بریتانیا (A History of British Birds) را از وایز پس گرفتند.

کتابخانه برادران لا که هونرسفیلد نام دارد، در سال ۱۹۳۹ میلادی پس از درگذشت وارثشان ناپدید شد و حتی دانشگاهیان هم دیگر به آن دسترسی نداشتند.

حراجی ساتبیز حالا در نظر دارد در ماه ژوئیه (تیر- مرداد ۱۴۰۰) بیش از ۵۰۰ دست‌نوشته و نامه‌ موجود در این کتابخانه را به حراج بگذارد. یکی از سخنگویان ساتبیز در این باره می‌گوید: در ۹۰ سال گذشته فقط یک یا دو پژوهشگر فوق‌العاده محتاط به بخش‌هایی از این کلکسیون دسترسی داشتند بدین ترتیب تنها دو فرد زنده وجود دارند که تاکنون نگاهشان به این گنجینه افتاده است.

حراج‌خانه ساتبیز اشعار دستنویس امیلی را یک نسخه خطی فوق العاده نایاب توصیف کرده و ارزش تخمینی آن را چیزی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار پوند برآورد کرده است.

به گفته متولیان این حراجی، این اشعار مهمترین دست‌نوشته‌ امیلی است که در یک مدت طولانی به بازار می‌آید و حائز اهمیت‌ترین نوع از این دست‌نوشته‌هاست که همچنان در دست مجموعه‌دار خصوصی قرار دارد. امروزه از امیلی نویسنده تقریبا چیزی به جانمانده است، او بلندی‌های بادگیر را نوشت و بدون باقی گذاشیتن هیچ ردپایی از دنیا رفت. حتی نامه‌ای هم از او به جا نمانده است چون کسی را نداشت که با او مکاتبه کند.

این نسخه خطی که در مقدمه سال ۱۸۵۰ شارلوت برونته بر رمان بلندی‌های بادگیر هم به آن اشاره شده، تنها دست‌نوشته باقی‌مانده از برخی از معروفترین اشعار امیلی از جمله من روح ترسویی ندارم (No Coward Soul Is Mine)، بلوبل (The Bluebell) و رواقی پیر (The Old Stoic) است.

شارلوت در این مقدمه با اشاره به این که تصادفا یک نسخه دست‌نوشته از اشعار خواهرش را پیدا کرده است، می‌نویسد: نگاهی به آن انداختم و غافلگیرم کرد. یک باور عمیق در من شکل گرفت که این اشعار فوران عادی ذوق شعری نبود و شبیه به چیزی که دیگر شعرای زن می‌نویسند نیست. این اشعار به نظرم خلاصه، موجز، قدرتمند و اصیل آمدند و به گوش من یک آهنگ خاص داشتند، محزون و متعالی.

از دیگر آثار موجود در کتابخانه هونرسفیلد که چندین نسل در بین اعضای خانواده لا دست به دست شده است، نسخه خانوادگی برونته‌ها از کتاب تاریخچه پرندگان بریتانیا نوشته توماس بیویک پرنده‌شناس انگلیسی است. حاشیه‌نویسی گسترده پدر خانواده، پاتریک برونته، از مشاهدات شخصی درباره پرندگان تا نکاتی درباره آشپزی با آن‌ها از نکات جالب درباره این کتاب است که آن را ارزشمند می‌کند.

این کتاب که در رمان جین ایر اثر شارلوت برونته جاودان شد، به ارزش تخمینی ۳۰ تا ۵۰ هزار پوند به فروش گذاشته می‌شود.

نامه‌ای که شارلوت درباره نقدهای مربوط به رمان جین ایر و گمانه‌زنی‌ها درباره هویت خواهران بل، نام مستعاری که خواهران برونته از آن استفاده می‌کردند، برای ناشر خود جورج اسمیت نوشته بود از دیگر دست‌نوشته‌های ارزشمندی است که در این حراجی به فروش گذاشته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، خواهران برونته از نویسندگان زن پیشرو بودند که در دهه ۴۰ و ۵۰ قرن نوزدهم میلادی برخی از مهمترین آثار ادبیات کلاسیک را به رشته تحریر درآوردند.

شارلوت برونته، بزرگترین خواهر، آوریل سال ۱۸۱۶ در تورنتن (برادفرد) واقع در شمال انگلیس متولد شد. وی در مدرسه‌ مخصوص دختران کشیش‌ها واقع در کاون بریج تحصیل کرد. از ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۸ معلم مدرسه بود و بعد هم مدتی در خانه‌ها درس می‌داد. در سال ۱۸۴۲ برای یادگیری زبان فرانسه و آلمانی به بروکسل رفت و در سال ۱۸۴۳ همان‌جا بار دیگر به تدریس پرداخت. شارلوت در سال ۱۸۴۴ به هاورث برگشت و با دو خواهرش، آن و امیلی، مدرسه‌ای به راه انداخت اما شاگردی در مدرسه‌ی آن‌ها ثبت نام نکرد. اولین رمان شارلوت به نام پروفسور در سال ۱۸۵۷ و پس از مرگش منتشر شد. شارلوت از اوت ۱۸۴۶ تا اوت ۱۸۴۷ روی رمان جین ایر کار کرد که در اکتبر ۱۸۴۷ با امضای مستعار کِرِر بِل چاپ شد. رمان شرلی در اکتبر ۱۸۴۹ و رمان ویلت از او در ژانویه‌ی ۱۸۵۳ منتشر شد. شارلوت که به تمام خواستگارهایش جواب منفی می‌داد، سرانجام در ژوئن ۱۸۵۴ ازدواج کرد، اما یک سال بعد در ۳۱ مارس ۱۸۵۵ از دنیا رفت.

امیلی برونته دو سال بعد از شارلوت به دنیا آمد و به پیروی از او در کاوِن بریج به مدرسه‌ی مخصوص دختران کشیش‌ها رفت. در سال ۱۸۳۸ معلم شد اما به سبب دشواری کارش آن را رها کرد. در سال ۱۸۴۲ برای یادگیری زبان فرانسه و آلمانی به بروکسل رفت و یک سال بعد به هاورث برگشت. در سال ۱۸۴۶ کتاب شعرهای شارلوت، امیلی و آن برونته با اسامی مستعار کِرِر، الیس و اکتن بِل منتشر شد. این کتاب نه فروش رفت و نه سروصدایی به پا کرد. رمان بلندی‌های بادگیر در سال ۱۸۴۷ منتشر شد، اما با اقبال خوانندگان روبه‌رو نشد. یک سال بعد، در سال ۱۸۴۸، امیلی برونته بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. بعد از انتشار موفقیت‌آمیز جین ایر اثر شارلوت برونته در تابستان ۱۸۴۷، بلندی‌های بادگیر در زمستان همان سال منتشر شد، که بعدها کارشناسان و نقادان از آن به عنوان یکی از بهترین رمان‌ها در تاریخ ادبیات انگلیسی یاد کردند.

آن برونته کوچکترین عضو از گروه ادبی خواهران برونته و ششمین فرزند خانواده در سال ۱۸۲۰ میلادی چشم به جهان گشود. در همان سال برونته‌ها به هاوِرث کوچ کردند و پدر خانواده کشیش مقیم آن ناحیه شد و تا زمان مرگ (سال ۱۸۶۱) این مقام را حفظ کرد. آن برخلاف شارلوت و امیلی به مدرسه نرفت و در خانه درس خواند اما از ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷ در یک آموزشگاه تحصیل کرد. از ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۵ معلم سرخانه بود و در نقاط مختلفی تدریس کرد. در سال ۱۸۴۷، چند هفته بعد از انتشار جِین اِیر اثر شارلوت برونته و همزمان با انتشار بلندی‌های بادگیر اثر امیلی برونته، رمان اگنِس گرِی به قلم آن برونته نیز منتشر شد. رمان دوم آن به نام مستاجر وایلْدفِل هال در سال ۱۸۴۸ چاپ شد. این نویسنده یک سال بعد بر اثر آنچه بیماری سل اعلام شد، از دنیا رفت.