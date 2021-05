فروش جهانی «اره» از یک میلیارد دلار عبور کرد

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، قسمت نهم از مجموعه فیلم‌های ترسناک اره با عنوان مارپیچ (Spiral) که ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰) اکران شد، این آخر هفته ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در سینماهای آمریکا و ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار دیگر در گیشه جهانی فروخت و با این حساب مجموع فروش فیلم‌های اره از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد.

از آنجایی که فیلم‌های اره با بودجه کم -بین یک تا ۲۰ میلیون دلار- ساخته می‌شوند، این یک دستاورد بزرگ و شیرین برای این مجموعه محسوب می‌شود. نکته جالب آنجاست که این سری فیلم‌های ترسناک و بعضا مشمئزکننده، هیچگاه نه از منتقدان و نه از مخاطبان بازخورد مثبتی نگرفتند؛ میانگین امتیاز ۹ فیلم این مجموعه در پایگاه راتن تومیتوز که از محبوب‌ترین سایت نقد و بررسی فیلم در جهان است، به طور میانگین حدود ۳۰ درصد است و در وبسایت سینمااسکور معمولا به آنها رتبه B یا C داده می‌شود.

جیمز وان و لی وانل مجموعه اره را با محوریت یک قاتل مرموز به نام جیگ ساو خلق کردند که برای محک میل قربانیانش به بقا و زنده ماندن، آنها را در معرض یک سری بازی مرگبار قرار می‌دهد. اولین قسمت از این مجموعه با عنوان اره (Saw) در سال ۲۰۰۴ اکران شد؛ این فیلم که با بودجه محدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری ساخته شده بود، در گیشه جهانی ۱۰۳ میلیون دلار فروش کرد. به جز اره ۶ (Saw VI) که در سال ۲۰۰۹ روی پرده سینماها رفت، همه فیلم‌های این مجموعه با بودجه‌های زیر ۲۰ میلیون دلار ساخته شدند و به راحتی ۱۰۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کردند. اره ۳ (Saw III) که در سال ۲۰۱۶ اکران شد، با ۱۶۴ میلیون دلار فروش، پرفروش‌ترین قسمت این مجموعه است.

مارپیچ، به کارگردانی دارن لین بوسمن فیلمساز و فیلمنامه‌نویس آمریکایی و بازی کریس راک و ساموئل ال جکسون، جدیدترین قسمت از این فیلم‌های ترسناک و روانشناختی است که با یک بودجه ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ساخته شد و تاکنون در مجموع در آمریکا ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و در جهان ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروش کرده است. این فیلم روایتی است از تلاش‌های ماموران پلیس برای متوقف کردن قاتلی که از سبک جیگ‌ساو تقلید می‌کند.