رکوردشکنی «سریع و خشن» در گیشه پساکرونایی جهان

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، نهمین قسمت از مجموعه سینمایی پرطرفدار سریع و خشن در آستانه یک رکوردشکنی بزرگ در گیشه پساکرونایی جهان قرار دارد. این فیلم از چهارشنبه گذشته تا به حال در مجموع ۱۲۷ میلیون دلار در سینماهای جهان فروش کرده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان فروش تا پایان اولین هفته اکران به بیش از ۱۶۰ میلیون دلار برسد، فروشی که در گیشه پساکرونایی سینما یک رکورد جدید محسوب می‌شود.

رکورد بالاترین فروش یک فیلم در اولین هفته اکران در گیشه پساکرونایی جهان، پیش از این مربوط به فیلم گودزیلا علیه کونگ به کارگردانی آدام وینگارد بود که در هفته اول اکران خود در ۳۸ کشور جهان ۱۲۱ میلیون دلار فروش کرد.

سریع و خشن جدید فقط در سینماهای چین ۱۰۵ میلیون دلار فروش کرده و در مقایسه با دیگر فیلم‌های هالیوودی که از زمان شیوع کرونا در این کشور روی پرده رفتند، شروع طوفانی‌تری داشت. میزان فروش این فیلم اکشن در دیگر بازارهای بین‌المللی هم به نوبه خود قابل توجه بود؛ این فیلم تا به اینجای کار در کره جنوبی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار، در روسیه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، در کشورهای خاورمیانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و در هنگ‌کنگ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار فروش کرده است.

قسمت نهم از مجموعه سریع و خشن از ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت) در ۸ بازار سینمایی جهان از جمله کره جنوبی، هنگ کنگ، روسیه، چین، عربستان سعودی و مصر اکران شد. این فیلم تابستان امسال در ۶۲ بازار سینمایی از جمله استرالیا (۲۷ خرداد ۱۴۰۰)، آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا (۴ تیر) و در انگلیس، اسپانیا، فرانسه و آلمان (تیر- مرداد) اکران می‌شود.

فیلم سریع و خشن ۹ ماجراهای شخصیت اصلی دومینیک تورتو با بازی وین دیزل را دنبال می‌کند که با همسر و فرزندش زندگی آرامی دارد تا این که مجبور می‌شود برای نجات دادن افرادی که بیش از هر چیزی دوستشان دارد، با گناهان گذشته خود روبه‌رو شود. شخصیت اصلی داستان با گروهش برای مقابله با یکی از بااستعدادترین آدمکش‌ها و ماهرترین رانندگان جهان متحد می‌شود که از قضا جیکوب (جان سینا) برادر طرد شده خود اوست. در این قسمت همچنین شاهد بازگشت شخصیت محبوب هان لو خواهیم بود که طرفداران تصور می‌کردند مدت‌ها پیش جان خود را از دست داده است. این فیلم ابتدا قرار بود اوایل سال جاری میلادی در سینماها نمایش داده شود اما با شیوع ویروس کرونا، استودیو یونیورسال اکران آن را به سال ۲۰۲۱ موکول کرد.

اولین قسمت از مجموعه سریع و خشن با نام The Fast and the Furious در سال ۲۰۰۱ اکران شد. این فیلم محصول مشترک آمریکا و آلمان بود و ۲۰۷ میلیون دلار فروش کرد. چندی پیش خبر رسید که این مجموعه اکشن به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود و با ساخت قسمت دهم و یازدهم پس از بیش از دو دهه به پایان خواهد رسید. جاستین لین که کارگردانی قسمت‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم و نهم این مجموعه را برعهده داشت، دو قسمت پایانی آن را کارگردانی خواهد کرد.