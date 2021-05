«آرشیو کودکان گمشده» جایزه ادبی دوبلین را تصاحب کرد

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از نشریه بوک سلر، جایزه ادبی دوبلین یکی از گرانترین جوایز ادبی در دنیای رمان‌نویسی است هرساله به یک اثر که به انگلیسی نوشته یا به این زبان ترجمه شده باشد، اهدا می‌شود. مبلغ ۱۰۰ هزار یورویی این جایزه بین‌المللی امسال در یک رویداد آنلاین که همزمان با افتتاح جشنواره بین‌المللی ادبیات برلین برگزار شد، برای کتاب آرشیو کودکان گمشده (Lost Children Archive ) به والریا لوییزلی، نویسنده مکزیکی ساکن آمریکا، رسید.

رمان آرشیو کودکان گمشده داستان یک زوج هنرمند را دنبال می‌کند که در گرمای تابستان همراه دو فرزندشان راهی یک سفر جاده‌ای از نیویورک به مقصد آریزونا می‌شوند. این رمان برای رسیدن به جایزه ادبی دوبلین از سد آثار مطرحی چون دختر، زن، دیگری از برناردین اواریستو و پسران نیکل از کلسن وایتهد عبور کرد. آپیروگان از کالم مک کان و فصل طوفان از فرناندا ملچور (ترجمه شده از زبان اسپانیایی) از دیگر نامزدهای نهایی جایزه امسال بودند.

لوییزلی ۳۸ سال پیش در مکزیکوسیتی متولد شد. وی پس از دریافت مدرک کارشناسی فلسفه از دانشگاه ملی مکزیک راهی نیویورک شد و دکترایش در رشته ادبیات تطبیقی را از دانشگاه کلمبیا گرفت. لوییزلی که در دو حوزه ادبیات داستانی و غیرداستانی دستی بر آتش دارد، در حال حاضر در کالج هنرهای آزاد بارد ادبیات و نویسندگی خلاق تدریس می‌کند. وی در سال ۲۰۱۷ براساس تجربیاتی که به عنوان مترجم پناهجویان جوانی که از آمریکای مرکزی به دنبال پناهندگی در آمریکا بودند داشت، یک کتاب غیرداستانی با عنوان به من بگو چطور تمام می‌شود (Tell Me How It Ends) منتشر کرد که به فهرست نهایی نامزدهای جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب آمریکا راه یافت. تجربه او از کار با پناهجویان آمریکای لاتین همچنین یکی از مضامین اصلی کتاب آرشیو کودکان گمشده از اوست که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و حالا گرانترین و ارزشمندترین جایزه ادبی در دنیای رمان‌های انگلیسی را از آن خود کرده است.

جایزه ادبی دوبلین توسط شورای شهر دوبلین به رمان برنده اهدا می‌شود و کیفیت ادبیات جهان را ارتقا می‌دهد. پاداش ۱۰۰ هزار یورویی این جایزه آن را به یکی از بزرگترین و گرانترین جوایز ادبی جهان تبدیل کرده است. نامزدهای این جایزه از میان نویسندگان و مترجمان رمان‌های انگلیسی و توسط کتابخانه‌های عمومی شهرهای مختلف جهان انتخاب می‌شود.