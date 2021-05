به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، هالیوود که بیش از یک سال است بزرگترین و موردانتظارترین فیلم‌های خود را به دلیل شیوع کرونا، تعطیلی‌های سراسری و ترسی که مردم از بازگشت به سالن‌های سرپوشیده سینما داشتند، روی نیمکت ذخیره‌ها نگه داشت، در چند ماه آینده آنها را یک به یک به زمین می‌فرستد با این امید که گیشه را احیا کنند و مردم را به سینماها بکشانند.

برای اولین بار از مارس سال ۲۰۲۰ که کرونا زندگی عادی را از مردم جهان گرفت، در چند ماه آینده بناست موجی از فیلم‌های گیشه‌پسند در سینماها اکران شود: از سریع و خشن ۹ و در ارتفاعات گرفته تا جوخه انتحاری و تل ماسه. بدون تردید برای تماشاچیانی که از تماشای فیلم از خانه و از طریق سرویس‌های پخش اینترنتی به ستوه آمده‌اند چشم انداز بازگشت به سینماها و تماشای فیلم در کنار جمعیت و روی پرده بزرگ وسوسه‌انگیز و خوشایند است.

فصل تابستانی سینما در آمریکا که از ماه مه (اردیبهشت) آغاز می‌شود و تا روز کارگر (۱۵ شهریور) ادامه دارد، معمولا بیش از ۴ میلیارد دلار فروش دارد. اما سال گذشته فروش تابستانی گیشه تنها ۱۷۶ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۹، ۹۶ درصد کاهش داشت. تابستان پیش رو آزمون بزرگی برای گیشه آمریکاست که نشان می‌دهد آیا به احیای صنعت سینماداری امیدی هست یا نه.

از بسیاری جهات جدول اکران این تابستان شباهت بسیاری به برنامه سال گذشته دارد. بسیاری از موردانتظارترین فیلم‌های امسال مثل بخش دوم یک مکان ساکن، اقتباس سینمایی تئاتر در ارتفاعات و بیوه سیاه قرار بود یک سال پیش اکران شوند اما شرکت‌های فیلمسازی که بودجه سنگینی را روی ساخت این فیلم‌ها گذاشته بودند خطر نکردند و تصمیم گرفتند تا بهتر شدن شرایط صبر کنند. حالا با توجه به بازگشایی‌ها در دو بازار بزرگ سینمایی در آمریکا- لس‌آنجلس و نیویورک- و واکسینه شدن اکثر شهروندان آمریکا علیه ویروس کرونا، این شرکت‌ها فرصت را غنیمت شمرده و قصد رونمایی از بزرگترین فیلم‌های خود را دارند.

در ادامه به جدول اکران برخی از مورد انتظارترین فیلم‌های هالیوودی نگاهی می‌اندازیم:

ارتش مردگان (Army of the Dead) به کارگردانی زک اسنایدر

اکشن ارتش مردگان ساخته زَک اسنایدر ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت) روی پرده سینماها رفت. این فیلم آخرالزمانی داستان یک گروه مزدور را روایت می‌کند که پس از ظهور زامبی‌ها در لاس وگاس، در اقدامی پرمخاطره به بزرگترین دزدی تاریخ دست می‌زنند. از بازیگران این فیلم می‌توان به دیو باتیستا، هما قریشی، الا پورنل، هیرویوکی سانادا و تیگ نوتارو اشاره کرد.

کروئلا (Cruella) ساخته کریگ گیلسپی

در فیلم لایواکشن کروئلا از کمپانی دیزنی که ۲۸ مه (۷ خرداد) اکران خواهد شد، اِما استون ستاره هالیوودی نقش جوانی‌ کروئلا دویل، شخصیت منفی کارتون معروف صد و یک سگ خالدار را بازی می‌کند. اما تامپسون، جوئل فرای، پُل والتر هوزر و مارک استرانگ از دیگر بازیگران این لایواکشن هستند.

قسمت دوم یک مکان ساکت (A Quiet Place Part II) از جان کرازینسکی

یک مکان ساکت ۲ که ۲۸ مه (۷ خرداد) و همزمان با کروئلا روی پرده سینماها خواهد رفت، بخش دوم داستان اعضای یک خانواده را روایت می‌کند که برای فرار از هیولاهای مرگبارِ ضدآرمانشهری که در آن زندگی می‌کنند، باید تحت هر شرایطی سکوت محض را برقرار کنند. این فیلم به کارگردانی جان کرازینسکی و با بازی امیلی بلانت، کیلین مورفی، میلیسنت سیموندز و نوآ جوپ ساخته شده است.

احضار: شیطان به این کار وادارم کرد (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) به کارگردانی مایکل چاوز

سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های ترسناک احضار با عنوان شیطان به این کار وادارم کرد پس از نزدیک به یک سال تاخیر، سرانجام چهارم ژوئن (۱۴ خرداد) اکران خواهد شد. در این فیلم ورا فارمیگا و پاتریک ویلسون بار دیگر در نقش لورین و اد وارن، زوج محقق و نویسنده در زمینه مسائل فراطبیعی، ظاهر می‌شوند و داستان یک مظنون به قتل را جلوی دوربین می‌برند که برای اولین بار در تاریخ آمریکا با این ادعا که به هنگام وقوع جرم تسخیر شده بود از خود دفاع می‌کند.

در ارتفاعات (In the Heights) فیلمی از جان ام. چو

درام موزیکال در ارتفاعات به کارگردانی جان ام. چو، کارگردان آسیایی‌های پولدار دیوانه، و تهیه‌کنندگی لین مانوئل میراندا، هنرپیشه و نمایشنامه‌نویس آمریکایی، یازدهم ژوئن (۲۱ خرداد) همزمان در سینماها و سرویس پخش اینترنتی اچ بی او مکس اکران می‌شود. این فیلم اقتباسی از یک نمایش موزیکال به همین نام از میراندا است و استفانی بئاتریز، آنتونی راموس و ملیسا باررا در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

لوکا (Luca) به کارگردانی انریکو کازاروزا

انیمیشن موردانتظار لوکا از کمپانی پیکسار ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) روی پرده سینماها می‌رود. این انیمیشن داستان تابستان فراموش نشدنی یک پسر بچه را روایت می‌کند که بهترین دوستش یک هیولای دریایی از جهانی دیگر است. جیکوب ترمبلی، مایا رودلف، جک دیلان گریزر، اما برمن، مارگو باریچلی و جیم گافیگان از صداپیشگان این انیمیشن هستند.

سریع و خشن ۹ (Fast & Furious ۹)

قسمت نهم از مجموعه محبوب سریع و خشن به کارگردانی جاستین لین و بازی ستارگانی چون وین دیزل، جان سینا، تایریس گیبسون، میشل رودریگز، شارلیز ترون و لوکاس بلک، ۲۵ ژوئن (۴ تیر) اکران می‌شود. این قسمت داستان دومینیک تورتو (وین دیزل) را دنبال می‌کند که خانواده و گروهش برای مقابله با یکی از بااستعدادترین آدمکش‌ها و ماهرترین رانندگان جهان که از قضا جیکوب (جان سینا) برادر طرد شده اوست، با هم متحد می‌شوند. در این قسمت همچنین شاهد بازگشت شخصیت محبوب هان لو خواهیم بود که طرفداران تصور می‌کردند مدت‌ها پیش جان خود را از دست داده است.

آنت (Annette) ساخته لئوس کاراکس

فیلم موزیکال آنت با بازی آدام درایور و ماریون کوتیار به عنوان نخستین فیلم انگلیسی زبان کارگردان فرانسوی، لئوس کاراکس، برای اولین بار ۶ ژوئیه (۱۵ تیر) در افتتاحیه جشنواره کن به نمایش درمی‌آید. آنت درباره زندگی یک استندآپ کمدین کانادایی و همسرش است که با متولد شدن دخترشان دستخوش تغییرات غیرمترقبه می‌شود. این فیلم پس از اکران در جشنواره کن، از اواخر تابستان در سینماها و سرویس اینترنتی آمازون پرایم نیز اکران می‌شود.

بیوه سیاه (Black Widow) به کارگردانی کیت شورتلند

فیلم ابرقهرمانی بیوه سیاه سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، نهم ژوئیه (۱۸ تیر) اکران می‌شود. این فیلم بیست و چهارمین فیلم از دنیای سینمایی مارول است و به گذشته ناتاشا رومانوف (با بازی اسکارلت جوهانسون)، مدت‌ها قبل از پیوستن به تیم انتقام‌جویان، گریز می‌زند.

اتاق فرار ۲ (Escape Room ۲) فیلمی از آدام روبیتل

قسمت دوم از فیلم سینمایی روانشناختی و مهیج اتاق فرار به کارگردانی آدام روبیتل و بازی تیلور راسل و لوگان میلر، شانزدهم ژوئیه (۲۵ تیر) اکران می‌شود. از داستان قسمت دوم جزئیات زیادی در دست نیست اما می‌دانیم ایندیا مور، هولند رودن، ایزابل فارمن، کارلیتو اولیورو، توماس کوکرل و جمیز فرین در این فیلم به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند و احتمالا یک بازی مرگ و زندگی دیگر خط داستانی فیلم را جلو می‌برد.

اولد (Old) ساخته ام. نایت شیامالان

فیلم موردانتظار اولد که به کارگردانی ام. نایت شیامالان فیلمساز سرشناس آمریکایی هندی تبار و با اقتباس از رمان گرافیکی قلعه شنی اثر پیر اسکار لوی و فردریک پیترز ساخته شده، ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) روی پرده سینماها خواهد رفت. این فیلم ترسناک درباره خانواده‌ای است که برای تعطیلات به ساحلی متروک می‌رسند که روند پیری آنها را تسریع و زندگیشان را به یک روز محدود می‌کند. گائل پارسیا برنال، ویکی کریپس، روفوس سیول، اَبی لی، کن لئونگ و توماسین مکنزی از بازیگران این فیلم هستند.

جوخه انتحاری (The Suicide Squad) از جیمز گان

فیلم جوخه انتحاری به کارگردانی جیمز گان ششم اوت (۱۵ مرداد) همزمان در سینماها و سرویس پخش اینترنتی اچ بی او مکس اکران می‌شود. این دنباله‌ مستقل، داستان هارلی کویین و دارودسته شرورش را دنبال می‌کند و ادامه‌ای بر داستان فیلم سال ۲۰۱۶ نیست. از بازیگران فیلم جوخه انتحاری می‌توان به ویولا دیویس، مارگو رابی، سیلور استالونه و ادریس البا اشاره کرد.

اعزام فرانسوی (The French Dispatch) آخرین ساخته وس اندرسون

فیلم اعزام فرانسوی به کارگردانی وس اندرسون و بازی بازیگرانی چون تیموتی شالامه، فرانسیس مک دورمند، الیزابت ماس و کریستف والتز تابستان امسال روی پرده سینماها خواهد رفت. ماجراهای این فیلم در دفتر یک نشریه آمریکایی واقع در یک شهر خیالی در فرانسه اتفاق می‌افتد و از آن به عنوان یک نامه عاشقانه به روزنامه‌نگاران یاد شده است.

سه هزار سال اشتیاق (Three Thousand Years of Longing) ساخته جورج میلر

فیلم عاشقانه سه هزار سال اشتیاق به کارگردانی جورج میلر و بازی ادریس البا و تیلدا سوینتن سپتامبر آینده (شهریور- مهر ۱۴۰۰) اکران خواهد شد. اگرچه جزئیات چندانی درباره این فیلم منتشر نشده اما می‌دانیم که یک فیلم حماسی و عاشقانه درباره زنی است که به استانبول سفر می‌کند و در آنجا با یک جن روبه‌رو می‌شود.

شانگ-چی و افسانه ده حلقه (Shang Chi and the Legend of the Ten Rings) به کارگردانی دستین دنیل کرتون

فیلم ابرقهرمانی شانگ- چی و افسانه ده حلقه با بازی سیمو لیو هنرپیشه کانادایی چینی تبار سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) روی پرده سینماها خواهد رفت. شانگ-چی اولین فیلم در دنیای سینمایی مارول است که با تمرکز بر یک قهرمان آسیایی و توسط یک تیم آسیایی ساخته می‌شود.

ونوم ۲: بگذار قتل عام شود (Venom: Let There Be Carnage) از اندی سرکیس

فیلم ابرقهرمانی ونوم ۲ پس از چندین بار تغییر در برنامه به دلیل شیوع کرونا، سرانجام ۲۴ سپتامبر امسال (۲ مهر) اکران خواهد شد. تام هاردی در این فیلم به نقش شخصیت منفی کلاسیک فیلم‌های مرد عنکبوتی برگشته و این بار برای رویارویی با یک قاتل زنجیره‌ای صاحب قدرت‌های ویژه به نام کارنِج (با بازی وودی هارلسون) آماده می‌شود.

تل ماسه (Dune) ساخته دنیس ویلنو

بازسازی موردانتظار دنیس ویلنو از فیلم حماسی و علمی-تخیلی تل ماسه اول اکتبر ۲۰۲۱ (۹ مهر) اکران می‌شود. این فیلم روایتگر داستان یک دوک جوان است که نبرد برای تصاحب سیاره بیابانی آراکیس را رهبری می‌کند. تل ماسه یکی از آن فیلم‌های پرستاره است که علاوه بر تیموتی شالامه، زندایا، اسکار آیزاک، ربکا فرگوسن، دیو باتیستا، جیسون موموآ و خاویر باردم هم در آن بازی می‌کنند.

زمانی برای مردن نیست (No Time to Die) به کارگردانی کری فوکوناگا

اکشن زمانی برای مردن نیست بیست و پنجمین فیلم از مجموعه فیلم‌های جاسوسی جیمز باند با بازی دنیل کرگ است که سرانجام پس از بارها جابجایی، هشتم اکتبر (۱۶ مهر) روی پرده سینماها می‌رود. در این فیلم مأمور ۰۰۷ یعنی جیمز باند در دوران بازنشستگی درگیر پرونده پیچیده ربوده شدن یک دانشمند می‌شود. جیمز باند در راه نجات این دانشمند با یک شخصیت منفی نقاب‌دار (با بازی رامی مالک) مواجه می‌شود که به یک فناوری خطرناک مجهز است.

شکارچیان روح: افترلایف (Ghostbusters: Afterlife) از جیسون رایتمن

فیلم شکارچیان روح: افترلایف سومین قسمت از مجموعه سینمایی شکارچیان روح است که بیش از ۳۰ سال پس از قسمت دوم (۱۹۸۹)، ۱۱ نوامبر امسال (۲۰ آبان) اکران خواهد شد. این فیلم روایتگر داستان خانواده‌ای است که به یک شهر کوچک نقل مکان می‌کنند تا ارتباط خود با دم و دستگاه شکار روح را کشف کنند. در این فیلم بیل موری، دن اکروید، ارنی هادسون، سیگورنی ویور و آنی پاتز نقش‌های قبلی خود را تکرار کرده و بازیگران جدیدی چون فین ولفهارد، مک کنا گریس و پل راد نیز به آنها اضافه شده‌اند .

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick) از جوزف کوشینسکی

تاپ گان: ماوریک دنباله فیلم اکشن تاپ گان ۳۵ سال بعد از قسمت اول، ۱۹ نوامبر امسال (۲۸ آبان) روی پرده سینماهای آمریکا خواهد رفت. در این فیلم مامور ماوریک (با بازی تام کروز) در حین تعلیم گروه جدیدی از نیروها برای یک ماموریت فوق خطرناک، با گذشته خود روبه‌رو می‌شود. علاوه بر تام کروز، جنیفر کانلی، وال کیلمر و مایلز تلر در این فیلم جلوی دوربین می‌روند.

مرد عنکبوتی ۳: راهی به خانه نیست (Spider-Man: No Way Home) فیلمی از جان واتس

سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های مرد عنکبوتی با بازی تام هالند از همین حالا با شایعات بی‌پایان در مورد بازگشت شخصیت‌های منفی از فیلم‌های قبل، طرفدارانش را هیجان زده کرده است. شخصیت دکتر اختاپوس با بازی توبی مگوایر از فیلم مرد عنکبوتی ۲ به کارگردانی آلفرد مالینا و الکترو از مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲ ساخته اندرو گارفیلد در این فیلم ابرقهرمانی در نقش قدیمی خود ظاهر می‌شوند. مرد عنکبوتی ۳ هفدهم دسامبر (۲۶ آذر) اکران خواهد شد.

ماتریکس ۴ (The Matrix ۴) ساخته لانا واچوفسکی

چهارمین قسمت از مجموعه سینمایی محبوب ماتریکس، با بیش از ۶ ماه تاخیر به دلیل شیوع کرونا، ۲۲ دسامبر امسال (۱ دی) اکران می‌شود. در این فیلم کیانو ریوز، کری-آن ماس، جیدا پینکت اسمیت، لمبرت ویلسون و دنیل برنهارت نقش قبلی خود را تکرار خواهند کرد. تاکنون جزئیاتی درباره داستان این فیلم منتشر نشده است.