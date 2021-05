به گزارش عصر چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، هیات انتخاب این دوره از جشنواره از ۴۶۴ فیلم کوتاه رسیده به بخش ملی جشنواره تعداد ۹۵ اثر و از ۴۷۵ اثر رسیده به بخش بین الملل تعداد ۲۲ اثر را برای حضور در جشنواره برگزیدند.

اعضای هیات انتخاب بخش ملی را آزاده موسوی و علیرضا گلپایگانی، رضا فهیمی، عماد خدابخش و مهدی آزادی و اعضای هیات انتخاب بخش بین الملل را افسانه سالاری و محمد کیوان مرز، بهرام عمرانی و تیام یابنده تشکیل می دهند.

هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی «نهال» از هفته اول خرداد و به شکل آنلاین دی یکی از پلتفرم ها در سه بخش فیلم کوتاه (داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و سال اولی) عکس و پوستر و فیلمنامه کوتاه برگزار خواهد شد.

اسامی فیلم های راه یافته در بخش داستانی:

«اسب سفید بالدار» – مهیار ماندگار (هنر تهران)

«ایران روز دوم» – کیانا منتجبی (هنر و معماری)

«آن بالا» – رعنا صفی یاری (سوره تهران)

«آوار» – محمدرضا میناپور (علمی کاربردی میاندواب)

«بازی» – علی گیتی نورد (علمی کاربردی واحد ۴۶)

«پناهجویان» – محمد امین فلاح و مهسا تکش (پردیس فارابی هنر تهران)

«تهاتر» – زیبا کرمعلی و عماد آراد (هنر تهران)

«تیرمست» – علی حسین زاده (آموزش عالی نیما)

«جلد» – احسان معجونی (نبی اکرم)

«جبران می کنم» – جمال احمدی (دانشگاه اصفهان)

«خوابی که نمی بینیم» – مجید حلوایی (صدا و سیما)

«خونمردگی» – امین اناری (دانشگاه تهران)

«دکل» – سید بابک مصطفوی (هنر تهران)

«ذِن» – محمدرضا گلپور (دانشکده خبر)

«رِم» – امیرحسین افچنگی (هنر و معماری)

«رولت روسی» – سید علیرضا شریفی (هنر تهران)

«زرد خالدار» – باران سرمد (سوره تهران)

«زیر یک سقف در تهران» – کیمیا ایزدپناه (دانشگاه هنر کاسل)

«سایکو» – مصطفی داوطلب (دانشگاه تهران)

«سودا» – مبینا سامی زاده (سوره)

«شنل قرمزی» – معین ابوالحسنی (تربیت مدرس)

«شیوع» – میثم مرادی (علمی کاربردی تهران)

«طبق ماده» – حسین اثباتی (ازاد تهران مرکز)

«عاشق و دریا» – علی موذن (سوره تهران)

«غیرقابل فروش» – مهرداد نادر (هنر و معماری)

«کارت قرمز» – محمدامین رهبر (صدا و سیما)

«گجو» – سینا محمدیان (دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکز)

«گزارش یک اخراج» – طاهره شعبانیان (دانشگاه تهران)

«گوشت تلخ» – فرید حاجی (علامه طباطبایی)

«ماهکان» - حسام حسینی و عباس حسین زاده (هنر تهران)

«مجتمع» - علی شاهینی (هنر و معماری پارس)

«میرا» – امیرحسین ریاحی (سپهر اصفهان)

«ناطق» – مهرشاد رنجبر (هنر و معماری پارس)

«ناهید» – صمد علیزاده (پیام نور تبریز)

«نوازنده» – محسن مهری درودی (علمی کاربردی واحد ۳۸)

«هفته شانزدهم» – محمدهاشم تمدنی (صدا و سیما)

«واحد شش» – علی افشاری (دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکز)

«وودی آلن» – عاطفه مولوی (سوره تهران)

اسامی فیلم های راه یافته در بخش بین الملل:

Voyage log by dooream – Doorim Kim (Syracuse University)

Bahar – Chahat Mansingka

Extra flavor – Carlos Abascal piero (La femis)

The struggle against myself – Paul Nouhet (La femis)

Strogentya – Hoving Hagopian (La femis)

Stalin unlimited – Yury Vorobev (Raindance film school)

August – Gaute Rorvik Rosslund

The school bus – Ramazan Kilic (Istanbul Sehir university)

Reonghee – Jegwang Yeon (Korea national university of arts)

La Llorona – Rosana Cuellar (Hamburg Academy of fine arts)

Freigang – Martin Winter (filmcollage Vienna)

Sous la glace – Luce Grosjean , Ismail Berrahma

The beauty – Pascal Schelbli (Film academy Baden-Wurttemberg)

Adam – Shoki Lin (Nanyang technological university)

Love & fifty megatons – Cornelius Schick (Film academy Baden-Wurttemberg)

Black dog – Joshua Tuthill

Termor – Ramesh Laxmanrao Holbole (Film & television institute of India)

Bye, Erin – David Thibaut (Babelsberg Konrad wolf film university)

Deserter – Sasha Stelchenko (FAMU)

۲ minutes ۲۰ – Justin Gueguen, Annastassja Delayen (Pole ۳D school)

Skyvision – Nicholas Mayeur , Alice Letaille (Pole ۳D school)

November ۱st – Charile Manton

اسامی فیلم های راه یافته در بخش مستند:

«بی رخ» – سیاوش شکورزاده (سوره تهران)

«جریحه دار» – حسام ملامحمدی (دانشگاه تهران)

«عبدالله» – علیرضا آقایی (دانشگاه دامغان)

«عروسک» – الهه اسماعیلی (هنر تهران)

«عروسک ها بر آب می میرند» - فائزه کریمی (هنر شیراز)

«علی دارای سارا» – سید حسام میروکیلی (هنر تهران)

«غذای خیابانی» – مهرداد خاکی (علمی کاربردی فرهنگ و هنر ۴۶)

«قرمز وحشی» - محسن روشن روان (آموزش عالی طبری)

«میر و مار» – امین پاکپرور (هنر تهران)

اسامی فیلم های راه یافته در بخش تجربی:

«خیره شدن» – نامیرا حفیظی (هنر تهران)

«سال صفر» – عبدالکریم سعادتفر (سپهر اصفهان)

«سیزدهم» – پارسا مختارزنوزی (هنر و معماری تهران مرکز)

«مدیوم شات» – حمیدرضا رضایی (دانشگاه تهران)

«هیرودو» – سروش باغبانی (سپهر اصفهان)

اسامی فیلم های راه یافته در بخش انیمیشن:

«اشک باران» – اسماعیل عباسی (جهاد دانشگاهی تبریز)

«تنگ کاغذ ماهی» – امیرشهاب مهدیزاده (علامه طباطبایی)

«جعبه» – آلاله توپچی پور (هنر تهران)

«خولا نه وه» – هزیر اسعدی (سوره تهران)

«زرتاجنامه» – ریحانه مستوفیان (سوره تهران)

«سرو» – خشایار الوندی (دانشگاه قم)

«صدای من صدای او» – آیدا حافظی (صدا و سیما)

«گاردن» – امیرحسین ریاحی (سپهر اصفهان)

«مالایز» – لیلا آهنگ/مریم علوی /سارا حنیف/مرضیه کردلو (هنر تهران)

اسامی فیلم های راه یافته در بخش سال اولی:

«اتانازی» – نیلوفر ترابی (هنر تهران)

«برای بار دوم» – لیلا اخباری (علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱۱)

«حاج ابوالقاسم قناد و پسران» – مرداد خاکی (علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶)

«داستاندار» – امیررضا اسلامیه (هنر تهران)

«رد گم» – مبین احمدی (هنر تهران)

«ژاژ» – حنا عظیمینیا (هنر تهران)

«سر میز شام» – هادی یغمایی و متین طالب زاده (هنر تهران)

«سلفی» – علی صمیمی (هنر تهران)

«سو» – نگین کامران (هنر تهران)

«ما نباید زندگی کنیم» – امیرمحمد کوچک زاده (سوره تهران)

«ماجرای ماجرا» – مهداد حقیقی (هنر تهران)

«هویت» – هادی نصیری (هنر اصفهان)

در این دوره استثنائا آثار هر ۲ ورودی کارشناسی ۹۸ و ۹۹ در بخش سال اولی به رقابت خواهند پرداخت.

اسامی فیلم های راه یافته در بخش تماشا (غیررقابتی) :

«اپیدورال» – پویان مهربان (هنر تهران)

«باد در برگ های آبی زیتون آرمین بهارلویی» (سوره تهران)

«بی بند و بار» – بهاره عنبرزاده (سپهر اصفهان)

«تأخیر» – نیما سیاوش (هنر اسلامی تبریز)

«تالار آینه» – سارا رشتی محمد (آزاد واحد تهران مرکز)

«تایم اوت» – علی ریاحی (سوره تهران)

«تنها صدا» – زهرا پرتوی نژاد (پردیس هنر تهران)

«چهار از پنج» – بهار توفیقی (تربیت مدرس)

«خواب خون» – شایان فصیح زاده (آزاد واحد تهران مرکز)

«رسوخ» – مهدی احمدیان (سپهر اصفهان)

«ساختگی» – عماد گطمیری (سوره تهران)

«شاید تمام نمی شد» – آوا جاویدی (هنر و معماری پارس)

«صورت» – نگین سادات بنی عقیل (سوره تهران)

«کافه مثلث» – رضا متقی (علوم پزشکی کاشان)

«کلکین» – پدرام قره باغی (علم وصنعت)

«کوچ» – محمدجواد ضیغمی (آزاد واحد تهران مرکز)

«کوچه درختی» – آناهیتا هوشان (دانشگاه کونکوردیا)

«گرامافونی در تاریکی» – امیرشهاب مهدی زاده (علامه طباطبایی)

«مالوم» – احسان سلطانی (سپهر اصفهان)

«ولگردی» – مهدی قرجه داغی (سوره تهران)

«یاسمن» – سارا بشیری (سوره تهران)