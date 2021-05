«معمای چارلز دیکنز» بهترین زندگینامه سال شد

به گزارش روز سه‌شنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی لیترری هاب (Literary Hub)، در کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی زندگینامه‌نویسان (BIO) که این هفته برگزار شد، جایزه پلوتارک از بین ۶ نامزد به کتاب معمای چارلز دیکنز (The Mystery of Charles Dickens ) از اِی. ان. ویلسون رسید. این جایزه هر ساله به بهترین زندگینامه‌ نوشته شده به زبان انگلیسی اهدا می‌شود.

مردگان برمی‌خیزند: زندگی مالکوم ایکس (The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X) از لِس پین و تامارا پین، بهترینِ او: زندگینامه جیمی کارتر (His Very Best: Jimmy Carter) از جاناتان آلتر، لینکلن در آستانه: ۱۳ روز تا واشنگتن (Lincoln on the Verge: Thirteen Days to Washington) نوشته تد ویدمر و این روزهای تب دار: ده برهه مهم در شکل‌گیری امیلی دیکنسون (These Fevered Days: Ten Pivotal Moments in the Making of Emily Dickinson) نوشته مارتا آکمن دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

کین بوفورد رئیس کمیته پلوتارک در این باره گفت: در یک سال بی‌سابقه‌ای که گذشت و با تحولات سیاسی، شیوع ویروس کرونا و چالش‌های فراوان در بازار نشر همراه بود، تحت تاثیر انسانیت گیرا و هنرمندی استادانه زندگینامه ویلسون قرار گرفتیم.

ای. ان. ویلسون نویسنده و ستون‌نویس ۷۰ ساله انگلیسی است که به نگارش زندگینامه، رمان و آثار تاریخی نقادانه شناخته می‌شود. کتاب معمای چارلز دیکنز، یک زندگینامه جذاب و خواندنی در تکریم نبوغ خلاقانه چارلز دیکنز نویسنده سرشناس عصر ویکتوریا در انگلیس است که به مناسبت صدوپنجاهمین سالمرگ وی توسط انتشارات هارپرکالینز منتشر شد.

جایزه پلوتارک که نام خود را از یکی از تاریخ‌نگاران و زندگینامه‌نویسان معروف یونان باستان می‌گیرد، هر ساله از سوی کمیته‌ای پنج نفره از زندگینامه‌نویسان شاخص به بهترین زندگینامه سال اهدا می‌شود. به برنده این جایزه یک هدیه نقدی یک هزار دلاری تعلق می‌گیرد.