«لبه فردا»ی تام کروز دنباله نخواهد داشت

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی گیزمودو، لبه فردا (Edge of Tomorrow) ساخته داگ لیمان یکی از معروفترین فیلم‌های ژانر علمی-تخیلی است که در سال ۲۰۱۴ میلادی با بازی ستاره‌های هالیوودی چون تام کروز و امیلی بلانت روی پرده سینماها رفت. این فیلم با اقتباس از یک رمان ژاپنی با عنوان فقط باید بکشی (All You Need is Kill) به قلم هیروشی ساکورازاکا ساخته شده است و داستان هجوم موجودات فضایی به زمین را روایت می‌کند؛ تام کروز در نقش یک سرگرد تازه کار فعال در بخش روابط عمومی به نام ویلیام کیج به خط مقدم نبرد با این موجودات فرازمینی اعزام می‌شود. شخصیت کیج در این نبرد جان خود را از دست می‌دهد اما در جریان یک سری از اتفاقات گرفتار یک حلقه زمانی می شود که او را پس از هربار کشته شدن به روز قبل از جنگ برمی‌گرداند.

لبه فردا در مجموع ۳۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در گیشه‌های جهانی فروش کرد و به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های علمی-تخیلی اورجینال در دهه ۲۰۱۰ شناخته شد. طرفداران این فیلم در ۷ سال گذشته مشتاقانه در انتظار ساخت قسمت دوم آن بودند تا این که امیلی بلانت هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی آب پاکی را روی دستشان ریخت.

بلانت در گفت‌وگو با هاوارد استرن مجری سرشناس آمریکایی گفت: صادقانه بگویم فکر می‌کنم ساخت قسمت دوم لبه فردا خیلی پرهزینه باشد بخاطر همین فکر نمی‌کنم ساخته شود. به گمانم هماهنگ کردن برنامه کاری تمام عوامل هم کار سختی باشد. من که دوست دارم ساخته شود، داگ لیمان و تام (کروز) هم همینطور.

قابل درک است که استودیو فیلمسازی برادران وارنر در شرایط کرونایی درباره صرف یک بودجه سنگین برای ساخت این فیلم مردد باشد. ساخت چنین فیلم پرهزینه‌ای در اوضاعی که سینماها پس از نزدیک یک سال تعطیلی تازه بازگشایی شده‌اند و مردم هنوز نسبت به فیلم دیدن در محیط سرپوشیده سینما تردید دارند، برای این کمپانی ریسک بزرگی است.

ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده می‌شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه همه‌گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۱۶۳ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است که از این میان بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جان باخته‌اند.

شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جشنواره‌ها، نمایشگاه ها و بسته شدن سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و کتابفروشی‌ها شد و تأثیرات منفی زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.