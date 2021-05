گیشه آمریکا در تصرف ژانر وحشت

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از نشریه بلومبرگ، فیلم ترسناک مارپیچ: از کتاب اره (Spiral: From the Book of Saw) با ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروش، پرفروش‌ترین فیلم گیشه آمریکا در یک هفته گذشته شد. این فیلم داستان یک مغز متفکر جنایتکار را روایت می‌کند که به روش‌های سادیستیک به دنبال برقراری عدالت است.

مارپیچ نهمین و جدیدترین قسمت از مجموعه فیلم‌های ترسناک اره (Saw) است که با بازی بازیگرانی چون کریس راک و ساموئل ال جکسون ۱۲مه (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰) توسط کمپانی لاینز گیت در آمریکا اکران شد.

فیلم خشم انسان (Wrath of Man) با بازی جیسون استاتهام در هفته دوم اکران خود با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروش، در رتبه دوم پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته جای گرفت. مجموع فروش این فیلم در آمریکا به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و در سینماهای جهان به ۵۶ میلیون دلار می‌رسد.

فیلم آنهایی که آرزوی مرگم را دارند (Those Who Wish Me Dead) با بازی آنجلینا جولی در سه هزار و ۱۹۸ سالن سینما، فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار فروش کرد و سومین فیلم پرفروش گیشه آمریکا در هفته گذشته شد. این فیلم که در ژانر اکشن و وسترن مدرن طبقه‌بندی می‌شود، روایتگر داستان یک آتش‌نشان است که برای نجات جان یک پسر بچه از دست قاتلان بی‌رحم می‌جنگد.

در هفته‌ای که گذشت، انیمیشن شیطان‌کش: قطار موگن و رایا و آخرین اژدها نیز به ترتیب با یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروش، در رتبه چهار و پنجم پرفروش‌ترین فیلم‌های گیشه آمریکا جای گرفتند.

با بازگشایی دوسوم (حدود ۶۵ درصد) سینماهای سراسر آمریکا پس از یک سال بلاتکلیفی کرونایی، استودیوهای بزرگ فیلمسازی این روزها شاهد پیشرفتی آهسته اما دلگرم کننده‌ هستند و بار دیگر برای اکران فیلم‌های موردانتظار خود روی پرده نقره‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند. پنجشنبه گذشته (۲۳ اردیبهشت) مدیر عامل والت دیزنی اعلام کرد پس از یک سالی که این استودیوی فیلمسازی عملا تمام فیلم های خود را علاوه بر سینما همزمان روی سرویس‌های پخش اینترنتی اکران کرد، تا پایان سال جاری دو فیلم مرد آزاد (Free Guy) با بازی رایان رینولدز و شانگ-چی و افسانه ده حلقه را فقط روی پرده اکران می‌کند. صاحب نظران و کارشناسان امید دارند نحوه اکران این دو فیلم بازار فروش فیلم در سینماها را احیا کند، فروشی که همچنان حدود ۷۰ درصد پایین‌تر از دوران پیش از شیوع کروناست.