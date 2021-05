جسد کارگردان ۴۷ ساله سینمای ایران بابک خرمدین صبح ۲۶ اردیبهشت در خیابان نفیسی محله اکباتان کشف شد. وی به دست پدرش به قتل رسید و خبر این جنایت فضای فرهنگ و هنر را در شوک فرو برد.

براساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا و کاهش فراگیری این ویروس در تهران، تالارهای تخصصی کتابخانه ملی از هفته گذشته ۱۹ اردیبهشت ماه بازگشایی شد و از یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه نیز ارائه خدمات در تالارهای عمومی کتابخانه ملی ایران میسر شده است.

جشنواره پانزدهم «سینماحقیقت» آذرماه ۱۴۰۰ در صورت فراهم شدن شرایط و واکسیناسیون عمومی، به شکلی فیزیکی و آنلاین برگزار می‌شود، در غیر این صورت مانند چهاردهمین دوره، جشنواره آنلاین برگزار خواهد شد. ثبت نام اینترنتی از اول خردادماه آغاز می‌شود و تا ۱۵ مردادماه ادامه دارد.

هجدهمین جشنواره نقد کتاب فراخوان داد؛ خانه کتاب و ادبیات ایران، هجدهمین جشنواره نقد کتاب را با هدف کمک به سطح ارتقای کیفی و کمّی نقد و اعتلای اندیشه و فضای انتقادی، هم‌زمان با هفته پژوهش در آذر ۱۴۰۰ برگزار می‌کند.

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری رسانه‌های جمعی، خبرگزاری‌ها و سکوهای انتشار محتوا در فضای مجازی، انتشار ۳۰۰ محصول فرهنگی و رسانه‌ای با موضوع سواد رسانه‌ای را از ابتدای اردیبهشت‌ماه جاری آغاز کرده است.

حسین صفری مدیر بخش فروشگاهی نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم گفت: ناشران تا دوشنبه ۲۷ اردیبهشت مرسولات را به پست تحویل دهند و تسویه حساب ناشران منوط به اعلام وصول پستی است. در این نمایشگاه با فروش بیش از سه میلیارد تومان تجربه‌ای موفق در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های مجازی به دست آوردیم.

ابلاغیه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر آغاز فعالیت تالارهای نمایشی حکم به حیات دوباره تئاتر در سال ۱۴۰۰ بعد از گذشت یک ماه ونیم از آغاز آن داد. حال بار دیگر هنرمندان تئاتر با ۱۰ اثر نمایشی جدید تلاش می‌کنند تا نبض کالبد به رخوت رفته تالارهای نمایشی را دوباره به تکاپو وادارند.

حسن ریاحی با تایید شورای سیاستگذاری سی‌وهفتمین جشنواره موسیقی فجر و با حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر این دوره جشنواره شد.

طرح گنجمان (تبدیل نسخ خطی و میراث مکتوب به نسخه دیجیتال و تبدیل به توکن) در کتابخانه ملی رونمایی شد.

افتخارات ایران در عرصه فرهنگ و هنر بین الملل

نسخه مرمت‌شده فیلم سینمایی «گاو» اثر داریوش مهرجویی در مرکز فرهنگی ترنستوپیای برلین به نمایش درمی‌آید.

قطعه «مادرم ایران» اثر علی رهبری آهنگساز و رهبر بین‌المللی ارکستر، به مناسبت جشن پنجاهمین سال ایجاد روابط دیپلماتیک بین کشور ایران و چین در پکن اجرا می‌شود.

فیلم کوتاه «قرمز آبی» (Blue Red) به کارگردانی احسان نصری همزمان منتخب دو فستیوال Newyork-istanbul و Golden Bridge Istanbul و فینالیست جشنواره Assurdo ایتالیا شد.

همزمان با حضور مستند «سبالو» در جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا از پوستر بین‌المللی این فیلم رونمایی شد.

«نان مقدس» ساخته رحیم ذبیحی ۲ جایزه از شصت و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «ترنتو» در کشور ایتالیا را به خود اختصاص داد.

فرهنگ و هنر جهان در هفته گذشته

«جان تراولتا» و «بروس ویلیس» ستاره‌های سرشناس هالیوودی که آخرین بار در فیلم داستان عامه پسند کنار هم به ایفای نقش پرداختند، پس از ۲۷ سال دوباره همبازی شدند.

زندگینامه «چارلز دیکنز» نویسنده سرشناس انگلیسی با نام معمای چارلز دیکنز به عنوان بهترین زندگینامه سال ۲۰۲۱ انتخاب شد.

قسمت دوم فیلم علمی-‌تخیلی «لبه فردا» که در سال ۲۰۱۴ با بازی «تام کروز» اکران شد، به دلیل هزینه بالا ساخته نمی‌شود.

متولیان هفتادوهشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز خود برای برگزاری یک رویداد حضوری تمام عیار آماده می‌کنند، رویدادی که جوی عادی و به دور از نشانه‌های شیوع کرونا خواهد داشت و فیلم‌های حاضر در آن همگی جذاب و تماشاگرپسند هستند.

فیلم ترسناک مارپیچ: از کتاب اره (Spiral: From the Book of Saw) با ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروش، پرفروش‌ترین فیلم گیشه آمریکا در یک هفته گذشته شد. این فیلم داستان یک مغز متفکر جنایتکار را روایت می‌کند که به روش‌های سادیستیک به دنبال برقراری عدالت است.

ریچارد رایت نویسنده آمریکاییِ آفریقایی تبار که در سال ۱۹۶۰ درگذشت، با رمان کوتاهی که به تازگی از او چاپ شده به فهرست کتاب های پرفروش راه یافت.

در بخشی از یک نمایشگاه جدید، ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی گوگل رنگ‌های تابلویی از یک هنرمند معروف سبک انتزاعی واسیلی کاندینسکی (هنرمند معروف روس) را برای بازدیدکنندگان به اصوات ترجمه می‌کند.

متولیان جشنواره بین‌المللی فیلم کن کنفرانس مطبوعاتی اعلام فیلم‌های حاضر را با یک هفته تاخیر از ۲۷ مه (۶ خرداد ۱۴۰۰) به سوم ژوئن (۱۳ خرداد) موکول کردند.

دولت لهستان به دنبال خرید ویلایی است که «ماری کوری» فیزیکدان و شیمی‌دان معروف فرانسوی- لهستانی و همسرش تعطیلات خود در فرانسه را در آن می‌گذراندند.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی روند زوال و نابودی قدیمی‌ترین غارنگاره‌ جهان با دستکم ۴۵ هزار سال قدمت در اندونزی را تسریع کرده است.

روسیه و آمریکا برای ساخت نخستین فیلم در فضا رقابت می‌کنند. در همان ماهی که «تام کروز» برای ساخت نخستین فیلم سینمایی در فضا راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌شود، یک هنرپیشه و کارگردان روس هم به این ایستگاه اعزام خواهند شد.

رمان شاگی بین از «استوارت داگلاس» پس از درخشش در جایزه «بوکر ۲۰۲۰»، این بار عنوان کتاب سال «جایزه کتاب بریتانیا» را از آن خود کرد.

«بونگ جون هو» کارگردان فیلم‌های موفقی چون انگل و خاطرات قتل این بار قصد ساخت یک فیلم انیمیشن را دارد.

کلیسای باستانی «الاقیصر» در عراق در نتیجه بی‌توجهی‌ها و پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی، در حال فرسایش و تخریب است.

یک گروه فرانسوی پس از ۱۲ سال تلاش بی‌وقفه موفق شد نسخه اصلی فیلم صامت «ناپلئون» (Napoléon) ساخته «ابل گانس» را ترمیم و بازیابی کند.

تابلویی که «پابلو پیکاسو» نقاش سرشناس سبک کوبیسم که از «ماری-ترز والتر» کشیده بود، در حراج بهاری کریستیز به قیمت بالای ۱۰۳ میلیون دلار فروخته شد.