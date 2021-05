به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، متولیان هفتادوهشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز خود را برای برگزاری یک رویداد حضوری تمام عیار آماده می‌کنند، رویدادی که جوی عادی و به دور از نشانه‌های شیوع کرونا خواهد داشت و فیلم‌های حاضر در آن همگی جذاب و تماشاگرپسند هستند.

در حالی که جشنواره فیلم تورنتو که قرار است از ۹ تا ۱۸ سپتامبر (۱۸ تا ۲۷ شهریور) برگزار شود، همچنان بر ترکیب نمایش دیجیتال و حضوری فیلم‌های خود اصرار دارد و جشنواره ساندنس ۲۰۲۲ هم مسیر مشابهی را در پیش گرفته است، این دوره از جشنواره فیلم ونیز در یک رویداد کاملا حضوری با شرکت صدها خبرنگار و چند هیات سینمایی از سراسر جهان، در جزیره لیدو برگزار خواهد شد.

این همان سناریویی است که دوسالانه ونیز برای دوره آتی از دوسالانه معماری خود در نظر دارد که با مضمون به جا و مناسب چگونه در کنار هم زندگی خواهیم کرد (How Will We Live Together) از ۲۲ مه (۱ خرداد) آغاز به کار می‌کند. به زودی هیات‌های نمایندگی برای بیش از ۱۰۰ پروژه معماری از ۴۶ کشور جهان به همراه ۴۰۰ خبرنگار بین‌المللی برای شرکت در این رویداد وارد ونیز خواهند شد.

ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا چندی پیش در تلاش برای احیای صنعت گردشگری در این کشور از برنامه‌ها برای معرفی و عرضه گذرنامه سبز خبر داد که دارنده آن یا واکسینه شده یا آنتی بادی دارد و یا تست کرونایش منفی است. چشم‌انداز دولتمردان ایتالیایی این است که تا ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۰) دسترسی مسافران واکسینه شده از بیشتر کشورهای جهان به ونیز تسهیل و امنیت آن تضمین شود.

هفتادوهفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز در یک نگاه

در سال گذشته میلادی جشنواره فیلم ونیز تنها جشنواره سینمایی معتبر در جهان بود که با وجود کرونا به صورت حضوری برگزار شد. البته تعداد ستاره‌های حاضر در این رویداد کمتر از همیشه و حضور میهمانان و خبرنگاران خارجی نیز محدود بود.

در شرایطی که فیلم‌های هالیوودی در این جشنواره حضور کمرنگی داشتند، فیلم سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها ساخته کلویی ژائو، کارگردانی آمریکایی چینی تبار، شیر طلایی جشنواره را از آن خود کرد و این نتیجه بر سرنوشت فصل جوایز سینمایی تاثیر زودهنگام و مشهودی گذاشت؛ فیلم ژائو افزون بر چند جایزه در گلدن گلوب، بفتا و انجمن کارگردانان آمریکا، در نودوسومین دوره از جوایز اسکار هم سه جایزه گرفت.

نمایندگان ایرانی نیز در شب اختتامیه دوره گذشته از جشنواره ونیز خوش درخشیدند؛ فیلم دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی جایزه بهترین فیلم در بخش افق‌های نو و روح الله زمانی بازیگر فیلم خورشید مجید مجیدی جایزه مارچلو ماستریونی برای بهترین بازیگر جوان پدیده این جشنواره را کسب کردند.

همچنین جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردان دوره گذشته از جوایز ونیز به کیوشی کوروساوا (Kiyoshi Kurosawa) برای فیلم زن یک جاسوس، جایزه بهترین بازیگر زن به ونسا کربی (Vanessa Kirby)، جایزه بهترین بازیگر مرد به پیرفرانچسکو فاوینو (Pierfrancesco Favino)، بهترین فیلمنامه به فیلم پیرو (The Disciple) و جایزه ویژه هیأت داوران به فیلم نظم تازه ساخته میشل فرانکو اعطا شد.

جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان و یکی از سه جشنواره مهم فیلم در اروپا، اواخر تابستان هر سال میزبان سینمادوستان است.

هفتادوهشتمین دوره این جشنواره سینمایی از ۱ تا ۱۱ سپتامبر (۱۰ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۰) در جزیره لیدو برگزار می‌شود و بر طبق اعلام قبلی بونگ جون هو، کارگردان سرشناس سینمای کُره و سازنده فیلم انگل، ریاست هیات داوران آن را برعهده خواهد داشت.