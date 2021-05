جایزه کتاب سال بریتانیا به برنده بوکر رسید

به گزارش روز جمعه گروه فرهنگی ایرنا از نشریه بوک سلر، جایزه کتاب بریتانیا که از سال ۱۹۹۰ میلادی هر ساله برای قدردانی از بهترین نویسندگان و کتابهای منتشر شده در انگلیس برگزار می‌شود، امسال به دلیل شیوع کرونا در یک مراسم برخط برندگان خود را اعلام کرد. در این مراسم مجازی که روز گذشته (پنجشنبه) برگزار شد، عنوان کتاب سال به رمان «شاگی بین» اثر استوارت داگلاس نویسنده اسکاتلندی تعلق گرفت.

استوارت برای رسیدن به جایزه بزرگ این رویداد ادبی، رقبای سرسختی چون مگی اُفارل و دیوید اولوسگا را پشت سر گذاشت؛ اُفارل با رمان «همنت» جایزه بهترین اثر داستانی را برد و اولوسگا با کتاب «سیاه‌پوست و بریتانیایی: یک تاریخ ضروری و کوتاه» جایزه بهترین کتاب غیرداستانی و مصور در حوزه ادبیات کودک را از آن خود کرد.

شاگی بین علاوه بر عنوان کتاب سال، جایزه بهترین رمان اولی را نیز برای خالق اسکاتلندی خود به ارمغان آورد.

این رمان روایتگر داستان پسرکی است که در گلاسکوی دهه ۸۰ میلادی در دل فقر و اعتیاد بزرگ می‌شود.

هیات داوران جایزه کتاب بریتانیا این رمان را که استوارت بیش از یک دهه برای خلق آن زمان صرف کرده، یک اثر کلاسیک نامیدند که کیفیت نگارش، چشم‌انداز انتشاراتی خلاقانه و فروش فوق‌العاده را یکجا با هم دارد.

قبل از آن که انتشارات پیکادور سرانجام با چاپ کتاب «شاگی بین» موافقت کند، ۳۲ ویراستار آن را رد کرده بودند. اما این کتاب در فرمت‌های مختلف حدود نیم میلیون نسخه در سراسر جهان فروش کرده و سال گذشته موفق به کسب جایزه معتبر ادبی بوکر شد. براساس گزارش نیلسن بوک اسکن، نسخه جلد کاغذی این کتاب که ماه گذشته چاپ و روانه بازار شد، در عرض فقط دو هفته و نیم ۵۰ هزار و ۱۹۵ نسخه فروش کرده است.

از دیگر کتاب‌هایی که برای جایزه بهترین رمان اولی نامزد شده بودند می‌توان به «دختری با صدای بلند» (The Girl with the Louding Voice ) نوشته اَبی دِر، «رنگین‌کمان شیری» (Rainbow Milk ) از پُل مِندز و «ارواح» (Ghosts) از دالی اِلدرتون اشاره کرد.

در این دوره از جوایز کتاب بریتانیا ریچارد عثمان مجری و نویسنده انگلیسی، بهترین نویسنده سال انگلیس شناخته شد.

رمان «باشگاه قتل پنجشنبه» از این نویسنده یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های سال ۲۰۲۰ در انگلیس بود. در ادامه بخشی از برندگان دیگر شاخه‌های جایزه کتاب بریتانیا را مشاهده می‌کنید:

بهترین اثر جنایی و مهیج سال: «خون آشفته» از جی کی رولینگ با نام مستعار رابرت گالبریت

اثر داستانی جذاب سال: «جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» از دلیا اونز

بهترین اثر غیرداستانی سال در بخش سبک زندگی: «مراقبت پوستی» از کارولین هیرونز

بهترین اثر روایی سال در حوزه ادبیات غیرداستانی: «خاطرات یک ناتورالیست جوان» از دارا مک‌آنالتی

بهترین کتاب صوتی سال: «مثل یک راهب فکر کنید» از جی شِتی

جایزه کتاب بریتانیا که پیش از این به جایزه کتاب ملی بریتانیا شهرت داشت، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۰ با هدف تجلیل از بهترین نویسندگان و کتابهای بازار نشر انگلیس راه اندازی شد.

این جایزه از سال ۲۰۰۵ تا به حال به معرفی بهترین انتشارات و کتابفروشی‌های این کشور نیز می‌پردازد.