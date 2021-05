موفقیت جهانی ۲ پژوهشگر کرمانشاهی در حوزه خواب

به گزارش ایرنا، پروفسور حبیب الله خزایی و خانم دکتر معصومه رستم پور ۲ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند که در کنار دیگر پژوهشگران دنیا موفق به نشر این مقاله بین المللی شدند.

دکتر مسعود طهماسیان و پروفسور مجتبی زارعی اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی دانشگاه شهید بهشتی نیز در فهرست نویسندگان این مقاله قرار دارند.

این مقاله با عنوان ENIGMA‐Sleep: Challenges, opportunities, and the road map (معمای خواب؛ چالش های خواب، فرصت ها و نقشه راه) و با مشارکت ۷۷ پژوهشگر از ۱۵ کشور جهان در مجله تخصصی تحقیقات خواب ( Journal of Sleep Research) منتشر شد.

پرفسور خزایی روز پنجشنبه در مورد مطالعات انجام شده به ایرنا گفت: مطالعات تصویربرداری عصبی و ژنتیک درک ما را از نوروبیولوژی خواب و اختلالات آن افزایش داده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: با این حال، مطالعات انفرادی معمولاً در شناسایی اثرات منسجم و قابل تکرار محدودیت‌هایی دارند که از جمله آنها می‌توان به اندازه متوسط نمونه، ویژگی‌های بالینی ناهمگن و روش‌شناسی‌های متنوع اشاره کرد.

وی اظهار داشت: این محدودیت‌ها انجام تحقیقات چند کانونی در مقیاس وسیع به منظور افزایش تعداد نمونه‌ها و هماهنگ‌سازی روش‌های جمع آوری داده، پیش‌پردازش و تجزیه و تحلیل با استفاده از پروتکل‌های معتبر از پیش ثبت شده را ایجاب می‌کند.

او توضیح داد: کنسرسیوم ارتقاء ژنتیک تصویربرداری عصبی از طریق تحلیل فراداده (ENIGMA) یک چارچوب گروهی قدرتمند برای ترکیب مجموعه داده‌های محل‌های جداگانه فراهم می‌کند.

خزایی افزود: به تازگی کارگروه ENIGMA‐Sleep با همکاری چندین مؤسسه از ۱۵ کشور جهان برای انجام مطالعات تصویربرداری عصبی و ژنتیک در مقیاس بزرگ به منظور درک بهتر نوروبیولوژی اختلال کیفیت خواب در افراد سالم، پیامدهای عصبی کمبود خواب، پاتوفیزیولوژی اختلالات خواب، و هم‌بسته‌های عصبی اختلالات خواب در بین اختلالات مختلف عصب روان‌پزشکی، تشکیل شده است.

او یادآوری کرد: نخستین مقاله این کارگروه، جزئیات مجموعه داده‌های موجود و پروژه‌های در حال انجام در این کارگروه را توصیف می‌کند و به چالش‌ها و فرصت‌های بالقوه‌ یک طرح گروهی در پزشکی خواب می‌پردازد.

به گزارش ایرنا؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هشت دانشکده دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی، بهداشت، تغذیه، پیراپزشکی و دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی دارد.

۸۵ رشته تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مقاطع مختلف دایر است که از این تعداد ۱۴ رشته در مقطع PHD (دکترای تخصصی) است و ۲۰ رشته در دستیاری تخصصی، سه رشته دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، ۲۵ رشته کارشناسی ارشد، ۲۲ رشته کارشناسی و ۲ رشته کاردانی است.

این دانشگاه همچنین ۴۵۳ عضو هیأت علمی دارد.

۱۱۶ دانشجوی خارجی نیز در رشته‌های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

براساس آمارها سالانه بیش از ۸۰۰ مقاله در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تولید و منتشر می‌شود.