به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آلبرت بورلا کتابی از پشت پرده ماجراهای ساخت واکسن کرونا توسط دانشمندان همکار شرکت فایزر ظرف حدود ۹ ماه بعد از شیوع کرونا منتشر می‌کند.

این دامپزشک و کارآفرین ۵۹ ساله آمریکایی- یونانی با انتشار بیانیه‌ای درباره کتابش گفت: (در این کتاب) داستان آپولویی که ما در فایزر هوا کردیم، چالش‌هایی که با آن روبه‌رو شدیم، درس‌هایی که گرفتیم و ارزش‌هایی که ما را در تحقق این امر یاری دادند به اشتراک می‌گذارم. باشد که به شما برای حرکت به سمت هر هدف دور از دسترسی که دارید، انگیزه و آگاهی ببخشد.

این کتاب که مون‌شات: پشت پرده ۹ ماه رقابت فایزر برای ممکن کردن غیرممکن (Moonshot: Inside Pfizer’s Nine-Month Race to Make the Impossible Possible) نام دارد، نهم نوامبر (۱۸ آبان ۱۴۰۰) توسط انتشارات هارپر بیزینس چاپ و روانه بازار کتاب می‌شود.

جزئیاتی درباره بندهای مالی قرارداد چاپ این کتاب اعلام نشده است اما نویسنده در نظر دارد تمام درآمد حاصل از آن را به خیریه اهدا کند.

آلبرت بورلا در سال ۱۹۹۳ به تیم فایزر پیوست و سال ۲۰۱۸ به مقام مدیرعاملی این شرکت آمریکایی منصوب شد. فایزر دسامبر گذشته (آذر ۹۹) به اولین شرکت آمریکایی تبدیل شد که واکسن کرونای تولید آن به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا رسید. چند روز بعد واکسن‌ شرکت مدرنا تایید شد و در ماه فوریه (بهمن- اسفند ۹۹) هم شرکت جانسون اند جانسون توانست تاییدیه این سازمان را برای واکسنش بگیرد.

ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده می‌شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

عملیات ساخت دارو و واکسن برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ از همان نخستین روزهای شیوع این ویروس در نقاط مختلف جهان آغاز شد و غول‌های بزرگ داروسازی برای تولید هرچه سریع‌تر واکسن این بیماری با هم به رقابت پرداختند.

این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه همه‌گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۱۵۹ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است که از این میان بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جان باخته‌اند.