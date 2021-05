«درآمدی بر شعر معاصر آمریکا»؛ سلاست متن یا امانت اثر، مساله این است

شاعر، حقیقت مردمان را منکشف می‌سازد و اگر بگوییم به ابداع حقیقت می‌پردازد و اساس هستی بشری را می‌گذارد از آن جهت است که حقیقت را نمی‌توان با مفهوم و نسبت مفاهیم ساخت؛ پس ناگزیر حقیقت را هم باید آزادانه کشف و ابداع کرد؛ اما این ابداع بدان معنی نیست که حقیقت و آزادی مال بشر است برعکس بشر از آن حیث که بشر است تعلق به آزادی و حقیقت دارد. کلام شاعرانه هم یک موهبت است که در آن اساس هستی بشری گذاشته می‌شود نه آنکه بشر خود بنای هستی خویش را بگذارد (رضا داوری‌اردکانی، بهمن ۱۳۶۹، شاعران در زمانه عسرت به چه کار می‌آیند؟ مجله سوره، شماره یازدهم، سال دوم)

ایرانیان از خوش‌اقبالی وارث بیش از هزار سال شعر فارسی با جان‌سروده‌های حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی و سنایی و صائب هستند و شاید همین کافی باشد تا شنیدن و خواندن اشعار شاعران دیگر ممالک را چندان خوش نداشته باشند. خاصه کشوری که تاریخ مدنیت آن به معنای امروزی تنها به ۶۰۰ و اندی سال قبل می‌رسد و شعر و شاعری در آن دیار در مقایسه با ایران و تمدن‌های دیرین دیگر جوان‌تر و بلکه نوجوان است. با وجود چشم‌ودل‌سیری ایرانیان از گوهر شعر، دو رویداد نسبتا مهم ادبی و سیاسی در سال گذشته توجه علاقه‌مندان به ادبیات انگلیسی‌زبان را به شعر و شاعری و تاثیر و تاثر آن از امور روزمره آمریکا جلب کرد؛ اعطای جایزه نوبل به لوئیز گلیک (اکتبر ۲۰۲۰، مهر ۹۹)، بانوی شاعر آمریکایی که بعد از باب دیلن/ Bob Dylan (۲۰۱۶) اولین شاعر آمریکایی مفتخر به دریافت نوبل برای سروده‌هایش است و شعرخوانی شاعر بیست‌وسه‌ساله آماندا گورمن/ Amanda Gorman در مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با شعری در مورد ماجراهای حمله به کنگره آمریکا (ژانویه ۲۰۲۱/ دی ۹۹).

البته که این‌دست امور توجه مخاطب غیرحرفه‌ای شعر انگلیسی‌زبان را به شعر آمریکا جلب کرد و مترجمان ایرانی، صرف‌ نظر از مجامع دانشگاهی، دست‌کم از اواسط دهه ۳۰ خورشیدی به کار برگرداندن شعر این شاعران به فارسی بوده‌اند؛ بهترین اشعار والت ویتمن، شاعر قرن نوزدهمی آمریکا، ترجمه سیروس پرهام (فرانکلین، ۱۳۳۸) تنها نمونه‌ای از این تلاش‌های بی‌دریغ است. همچنین است کتاب‌های تالیف و ترجمه تاریخ ادبیات مانند شاعران آمریکا از قرن هفدهم تا بیستم همراه با پس زمینه دوره‌ها با شرح کوتاهی از زندگینامه هر شاعر و ترجمه نمونه‌هایی از آثار آنها، محمدعلی مختاری اردکانی، نشر ویستار ۱۳۹۱) و حتی نقدهای ادبی که به شعر نیز به عنوان جزئی از ادبیات سرزمین‌های مختلف توجه کرده‌اند.

کتابی برآمده از پی ده‌سال مطالعه و نوشتن

کتاب درآمدی بر شعر معاصر آمریکا (کمبریج، ۲۰۰۳، ۱۳۸۲) نوشته کریستوفر بیچ به ترجمه کامران احمدگلی و بهادر باقری (خاموش، ۱۳۹۸) برگزیده بیست و پنجمین دوسالانه جایزه کتاب اصفهان (بهمن ۹۹) و شایسته تقدیر سی‌وهشتمین دوره جایزه کتاب سال (بهمن ۹۹) کتابی در رده کتاب‌های تاریخ ادبیات و مشخصا شعر است و همانطور که از نامش برمی‌آید به شعر آمریکا از اوایل قرن ۲۰ و سال‌های ابتدایی قرن ۲۱ می‌پردازد.

کریستوفر بیچ (Christopher Beach) (۱۹۵۹، میناپولیس)، دانش‌آموخته لیسانس هنر از کالج پومونا (۱۹۸۱) و کارشناسی‌ارشد هنر (۱۹۸۵) و دکترای فلسفه هاروارد (۱۹۸۸) است. وی از سال ۱۹۸۹ فعالیت دانشگاهی خود را به عنوان استادیار در کالج خصوصی بیتس /Bates در ایالت مین/ Maine آغاز کرد و از سال بعد تدریس در دانشگاه کلمبیا را برعهده گرفت و با استادیاری در دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی کلرمونت دانشگاه مونتانا، در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین و استادیار مدعو کالج ویلیامز شهر ویلیامسون (از ۲۰۱۳ به بعد) ادامه داد.

بیچ، فقط در زمینه ادبیات و شعر پژوهش نمی‌کند و آثارش در زمینه سینمای آمریکا مشهورتر و پرتیراژتر است؛ به‌ویژه کتابش به نام تاریخ پنهان سبک سینمایی؛ کارگردانان، تصویربرداران و روند همکاری (انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۱۵). وی از سال ۲۰۱۳ در رده محققان فیلم آکادمی علوم و هنرهای سینما آمریکا انتخاب شد و به طور کلی منتقد ادبی، هنری و مورخ سینما و ادبیات شناخته می‌شود.

بیچ به طور خاص روی شعر امریکا در قرون ۱۹ و ۲۰ کار و آثاری را در مورد شاعران مطرح این دوران منتشر کرده است؛ از جمله الفبای تاثیر: ازرا پاوند و بازاندیشی سنت شعری آمریکا/ ABC of Influence: Ezra Pound and the Remaking of American Poetic Tradition (انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۹۲)، سیاست تمایز: ویتمن و گفتمان‌های قرن نوزدهمی آمریکا / The Politics of Distinction: Whitman and the Discourses of Nineteenth-century America (انتشارات دانشگاه جورجیا، ۱۹۹۶) همچنین فرهنگ شعری/ Poetic Culture (انتشارات دانشگاه نورث‌وسترن، ۱۹۹۹) که در آن به طور مشخص‌تر به شعر معاصر آمریکا و تاثیر آن در فرهنگ معاصر این کشور می‌پردازد.