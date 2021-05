هیچکس کرونا را دستمایه سیاسی برای مسائل حزبی و انتخاباتی قرار ندهد

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه برغم مشاهده افت و خیزهایی در برخی مناطق، امروز در همه استان‌های کشور به پیک نهایی موج چهارم کرونا رسیده‌ایم، گفت: برغم افزایش تعداد ابتلاها در این دوره، خوشبختانه آمار فوتی‌ها در موج چهارم مساوی موج سوم بوده است که این موضوع نشانه افزایش مهارت کادر درمان و کار و تلاش مدافعان سلامت و همچنین مراعات بیشتر از سوی مردم است.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه اگر همه دست بدست هم نداده بودیم و رنگ بندی‌ها در مناطق کشور اجرا نشده بود، خروج از پیک چهارم سخت‌تر می‌شد، افزود: در این مقطع نیازمند وارد کردن واکسن خارجی هستیم و اینکه گفته می‌شود برای واکسیناسیون تا زمان آماده شدن واکسن داخلی صبر کنیم، حرف دقیقی نیست.

رئیس جمهور درباره برنامه‌ریزی و اولویت بندی انجام شده برای واکسیناسیون عمومی اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده برای خرید واکسن، امید فراوانی داریم که واکسیناسیون گروه‌های اولویت دار افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای تا پیش از پایان دولت دوازدهم به طور کامل انجام شود و بتوانیم بگوئیم مرگ را مهار کرده‌ایم.

دکتر روحانی تاکید کرد: انواع جهش یافته ویروس کرونا نباید باعث مغشوش شدن اذهان عمومی شود و نباید نگرانی اضافه ایجاد کرد. ویروس با وجود جهش‌های متعدد همان است که بود و راه مقابله و پیشگیری از آن نیز استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، پرهیز از دورهمی‌ها و حضور در اماکن شلوغ است که اگر دقیق و کامل اجرا شوند، با همه انواع جهش یافته ویروس می‌توان به راحتی مقابله کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کار خرید ۳۰ میلیون دوز واکسن انجام شده و در حال تمهید مقدمات ورود این واکسن‌ها هستیم، افزود: واکسن داخلی هم از آغاز تابستان برای استفاده در برنامه واکسیناسیون عمومی آماده خواهد شد.

دکتر روحانی تصریح کرد: ویروس کرونا نشان داد که همچنان ویروس‌هایی با قابلیت ایجاد پاندمی وجود دارند و جهش یافتن و دوام این ویروس در بیش از ۱۶ ماه گذشته، تلاش برای دستیابی به توانمندی ساخت واکسن در داخل کشور برای آن را ضروری کرده است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر چه واکسن‌هایی که امروز برای مقابله با کرونا مورد استفاده قرار دارند، هیچ کدام همه مراحل آزمایشی را به طور کامل طی نکرده اند، اما اصل واکسیناسیون با واکسن های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت اقدامی موثر در مسیر مبارزه با پاندمی کرونا است.

دکتر روحانی ادامه داد: البته کسانی که واکسن تزریق می‌کنند باید بدانند که فقط خودشان مصونیت یافته‌اند و ممکن است به عنوان ناقل، بیماری را به دیگران منتقل کنند، لذا باید حتی پس از تزریق واکسن دستورالعمل‌های بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال در واکسیناسیون عمومی با استفاده از واکسن‌های وارداتی و واکسن‌های ساخت داخل به نقطه مطلوب در مهار تلفات و شکستن زنجیره انتقال بیماری برسیم.

متن کامل سخنان دکتر روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شبهای بسیار پرفضیلت قدر را پشت سر گذراندیم. لازم می‌دانم از همه مردم عزیز و فهیم سراسر ایران سپاسگزاری و تشکر کنم که در شبهای قدر و برغم اهمیت فوق‌العاده‌ای که این شبها دارد و به تعبیر قرآن شب قدر از هزار ماه برتر و بالاتر هست، همه آنها هم علاقه داشتند در مجالس و محافل شرکت کنند. بر اساس گزارشی که امروز در آغاز جلسه شنیدیم، آنهایی که شرکت کردند، حداکثر پروتکل ها را مراعات کردند.

آنهایی هم که احتیاط کردند و شرکت نکردند در منازل خود از طریق صدا و سیما و یا سایر رسانه‌های جمعی بهره‌مند شدند و از برنامه‌های بسیار خوب شبهای قدر استفاده کردند. خداوند از همه آنها قبول کند و ما هم از آنها تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم به خاطر اینکه اصول بهداشتی را به خوبی مراعات کردند.

در هفته‌های گذشته همانطور که مردم ما مستحضر هستند با یک موج چهارم مواجه شدیم که در گراف‌ها هم به خوبی مشخص است که این خیز یک خیز بسیار بلندی بود، بیش از خیز اول، دوم و سوم و نوع ویروس هم موتاسیون یافته و خطرناک بود؛ ویروس انگلیسی بود.

بحمدالله گزارشی که امروز دیدیم، گرچه در استان‌ها افت و خیزهایی را مشاهده می‌کنیم، اما عمدتا همه جا می‌توانیم بگوییم در همه استان‌ها به پیک نهایی رسیدیم و مسیر نزولی پیک شروع شده است.

نکته بسیار مهمی که اینجا ذکر شد این بود که برغم اینکه مبتلایان در این دوره از دوره‌های قبل بسیار بیشتر بودند، اما فوتی‌های این دوره تقریبا مساوی فوتی‌های دوره سوم بودند و این نشانِ مهارت مدافعین سلامت ما، کار و کوشش و تلاش فوق‌العاده آنها و همچنین مراعات خودِ مردم هست. مردم به این اصول بهداشتی کاملا آشنا شدند و مراعات می‌کنند.

ابتلا هم البته سخت است، ولی مهم این است که شخص بعد از چند روز سختی بیماری به سلامت انشاءالله به خانه خود برگردد و این کار الحمدالله به خوبی انجام شده و از همه مدافعین عزیز سلامت در سراسر کشور و از همه مدیریت‌ها، از قرارگاه در تهران، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دانشگاه‌ها و روسای دانشگاههای علوم پزشکی و همه آنهایی که دست به دست هم دادند، تلاش کردند، نیروهای مسلح، نظاری که خیلی کمک کردند، نیروی انتظامی و همه آنهایی که برای کسب و کارها و ترددها نظارت کردند، از همه آنها تشکر می‌کنیم.

اگر همه دست به دست هم نداده بودیم و این رنگ‌بندی‌ها به خوبی در این چند هفته برای مناطق نارنجی و قرمز اجرا نشده بود، حتما امروز از موج چهارم خارج نشده بودیم. یعنی از پیک موج چهارم، موج چهارم هنوز هم هست. تا به طور کامل از این موج خارج شویم، شاید چند هفته زمان ببرد.

نکته دیگری که باید روی آن تاکید کنیم مساله واکسن است. در این مقطع نیازمند هستیم که واکسن خارجی وارد کنیم. بعضی از دوستان در بعضی از نوشته‌های خود نوشتند یا در گفته‌های خود گفتند که اگر کمی صبر کنیم واکسن‌های داخلی ما می‌رسد، اینقدر عجله نکنیم برای اینکه با این فشاری که داریم واکسن از خارج بخریم. این حرف حرفِ دقیقی نیست، واقعا همان حرف معروفی که بهترین واکسن اولین واکسن است، the best one first one، هر کدام که اول به دست انسان برسد باید بزند، نباید معطل کند که بگوید صبر کنم ببینم دو ماه دیگر چه می‌شود، یک ماه دیگر یک واکسن دیگر می‌رسد. هر واکسن مورد تاییدی اگر رسید، ممکن است تاثیر آن ۹۰ درصد، ۷۰ درصد، کمتر یا بیشتر باشد، آن واکسن را باید فوری استفاده و بهره‌برداری کرد.

الحمدالله گروه اول که مدافعان سلامت بودند، از واکسن استفاده کردند و واکسیناسیون گروه دوم آغاز شد. افرادی که از سن ۸۰ سال بالاتر هستند، این کار انجام می‌گیرد. امیدواریم که در روزهای آینده این کار به نهایت برسد و گروه بعدی را شروع کنیم، ۷۵ ساله، ۷۰ ساله، هر چه که اعلام کنند، گروه بعدی را آغاز می‌کنند. همچنین افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند بتوانیم اینها را واکسینه کنیم.

برنامه به این صورت است که انشاءالله در روزهای آینده یک میلیون دوز دیگر واکسن در اختیار ما قرار گیرد. اوایل خرداد ۸ میلیون دوز دیگر واکسن در اختیار ما قرار می‌گیرد و امیدواریم کوواکس هم بتواند چند میلیون دوز در این فاصله در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم کاری کنیم که آن ۱۳، ۱۴ میلیون نفری که اولویت اول ماست، هم از لحاظ سن و سال و هم از لحاظ بیماری زمینه‌ای انشاءالله در این دولت اینها واکسینه شده باشند و تمام شده باشد و بتوانیم بگوییم مرگ و میر ناشی از کرونا را مهار کردیم. البته قطع زنجیره انتقال کمی طول می‌کشد، برای اینکه زنجیره انتقال را بخواهیم مهار کنیم، باید حدود ۷۰ درصد جمعیت را واکسینه کنیم تا بتوانیم بگوییم زنجیره را مهار کردیم، ولی الان با این اقدامی که شده انشاءالله تا پایان این مراحل بتوانیم تا تیر ماه همه اینها را طی و عبور کنیم. این مرحله که طی شود، می‌توانیم بگوییم از لحاظ مرگ و میر این ویروس را مهار کردیم و انشاءالله دولت بعدی کارهای بعدی را انجام می‌دهد.

امیدواریم واکسن‌های داخلی ما هم در تابستان وارد عمل شود. یکی از واکسن‌های ما که انشاءالله زودتر به دست می رسد، واکسن پاستور که با همکاری کوبا تهیه شده است که باید بگوییم "کوپاستور"، اگر کوبا را هم اسم ببریم بگوییم کوپاستور. این واکسن کوپاستور انشاءالله زودتر به دست مردم می‌رسد و مردم می‌توانند استفاده کنند. بقیه واکسن‌ها انشاءالله به تدریج هر کدام که آماده شد در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شرایط انشاءالله شرایط بهتری خواهد شد.

آنچه امروز در جامعه مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این ویروس نوع انگلیسی است، بعد می‌گویند یکی دیگر بدتر آمد، این یکی برزیلی است، بعد گفتند یکی دیگر بدتر آمد این آفریقای جنوبی است و اخیرا می‌گویند یکی بدتر آمد هندی است، باز هم می‌گویند یکی دیگر بدتر آمد هیبریدی است، اینها ذهن ما را اصلا مغشوش نکند. اینها همه یک ویروس است و درمان آن هم همان است. مراعات هم همان‌هاست یعنی هر ویروس و هر موتاسیونی می‌خواهد پیدا کند، این ویروس ممکن است ۱۰ موتاسیون دیگر پیدا کند، حتی ممکن است داخل کشور ما هم موتاسیون پیدا کند. ما نباید نگران آن باشیم. باز هم همه آن دستورالعمل‌ها یعنی فاصله اجتماعی را مراعات کردن، یعنی از ماسک استفاده کردن، یعنی شستشوی دست، یعنی تجمعات را کنارگذاشتن، یعنی سفرهای غیرضرور را انجام ندادن، همه آن دستورالعمل‌ها را باید یک مقدار دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر اجرا و پیاده کنیم. راه حل همان و مسیر همان است ما مسیر دیگری نداریم.

آنچه دولت باید انجام دهد تجهیز بیمارستان‌هاست، امکاناتی است که در اختیار بیمارستان‌های ما باید قرار گیرد. اکسیژن در اختیار بیمارستان‌های ما قرار گیرد، ونتیلاتور در اختیار آنها قرار بگیرد، امکانات تشخیصی دیگر در اختیار آنها قرار گیرد، اتاق‌های آی. سی. یو مجهز شود، تخت‌های ما آماده شود. این کاری است که دولت می‌خواهد انجام دهد و همه چیزهایی که نیاز است، دارویی، تجهیزاتی، هر چه نیاز است، اینها به عهده دولت است و باید انجام دهد.

کار دیگری که به عهده دولت است واکسن است. دولت موظف است این واکسن را بخرد، وارد کند، با هر سختی که هست و همین امروز و همین الان حساب کنیم، مثلا ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس، ۱۰ میلیون دوز واکسن اخیر،۲۶ میلیون می‌شود، جاهای دیگر هم داریم. همین الان ۳۰ میلیون واکسن ما آماده است. غیر از واکسن های در حال آماده شدن داخلی، واکسن های خارجی که الان خریدیم و در راه است و می‌رسد. داخلی‌های ما هم انشاءالله تا این ۳۰ میلیون بیاید و تزریق شود و انجام بگیرد، واکسن‌های داخلی هم وارد میدان می‌شود.

کشور نیازمند به واکسن داخلی است، یعنی این ویروس به ما نشان داد که احتمال یک اپیدمی خطرناکی که می‌تواند به صورت پاندمی دربیاید وجود دارد و این ویروس هم نشان داد که زود از بین نمی‌رود، جهش پیدا می‌کند این هم برای ما روشن است. بنابراین باید کشورمان را مجهز کنیم به تجهیزات ساخت واکسن، توانمندی‌های علمی، توانمندی‌های عملی و تجهیزاتی و انشاءالله این کار اساسی انجام می‌گیرد و این کار پیش می‌رود.

به هر حال ما ۱۶ ماه است که با این ویروس مواجه شده ایم. در این ۱۶ ماه که جهان با این ویروس خطرناک مواجه شده ابتدا فکر نمی‌شد که مثلا بعد از ۷، ۸ ماه بشر بتواند به یک واکسنی برسد. البته این واکسن ممکن است واکسن کاملِ کامل نباشد و همه مراحل را طی نکرده باشد، ولی همین که الان به صورت واکسن هست، بسیار اقدام مهمی بود. چون معمولا ساخت واکسن در دنیا حداقل ۲ سال، ۳ سال و گاهی ۵ سال، واکسن هم بوده ۱۷، ۱۸ سال طول کشیده است. واکسن چیزی نیست که بشود در عرض ۲ ماه، ۳ ماه به دست بیاید، اما کار عظیم و بزرگی انجام گرفت.

برخی از مقررات هم حذف شد. از برخی مقررات فاکتور گرفتند تا این واکسن به بازار بیاید و به بازار آمده، ممکن است آثاری هم داشته باشد و آن آثار هم بعدها معلوم شود، ولی در کل این واکسن مفید و موثر هست و می‌تواند جلوی مرگ و میر را بگیرد. اساس واکسن هم این است که بدن را برای مبارزه بهتر با ویروس آماده می‌کند. به هر حال این واکسن یک ویروس ناقص یا یک ویروس کشته شده را وارد بدن می‌کند، بدن در برابر آنچه که به عنوان واکسن وارد بدن کردیم، شروع به مبارزه کردن می‌کند، در این مبارزه‌ای که در برابر آن انجام می‌دهد یک پادتنی درست می‌شود و بدن این توانمندی را پیدا می‌کند که بتواند یک آنتی بادی و موادی را ایجاد کند و این مواد و آنتی‌بادی وقتی خودِ ویروس اصلی برسد و وارد بدن شود، بدن تقریبا آشناست. شبیه این سوالات را قبلا امتحان داده و این امتحان برایش آسان است. وقتی که می‌آید شبیه همان است و لذا راحت‌تر می‌تواند با آن مبارزه کند.

ممکن است شخص بیمار شود، ممکن است حتی یکی دو روز بیفتد، ولی معمولا دیگر مرگ و میر نخواهد بود. بنابراین اصلِ واکسن یک ضرورت است، ولو اینکه همه مراحل را طی نکرده باشد و در همین حدی که الان مورد قبول بهداشت جهانی است، بعضی از اینها هست و برخی هم روزهای اخیر مورد قبول بهداشت جهانی قرار گرفت. ما از اینها استفاده می‌کنیم و این می‌تواند جامعه ما را در یک مسیر درستی قرار دهد.

البته کسی که واکسن می‌زند خودش یک نوع مصونیتی پیدا می‌کند، اما باید حواسش باشد که ناقل هست، یعنی خودش واکسن زده و به خانه می‌رود، باز هم باید احتیاط کند، برای اینکه او می‌تواند ناقل بیماری برای زن و بچه خود، دوستان خود، برای همکاران اداری خود باشد. واکسن به این معنا نیست که وقتی واکسن زد بگوید دیگر مصون هستم. هم اینکه معلوم نیست خودش ۱۰۰ درصد مصون باشد و هم در ناقل بودن که اصلا مصون نیست. می‌تواند ناقل باشد و مشکلاتی درست کند.

مردم عزیز ما بدانند علت اینکه برنامه‌ای را برای واکسیناسیون در کشور در ستاد ملی کرونا مورد تاکید قرار دادیم، مبنای آن این بوده که هم در ایران، هم در کشورهای دیگر دیدیم اینهایی که مبتلا می‌شوند و مرگ و میر عمدتا برای سن ۶۰، ۶۵ سال به بالا هست، یا آنهایی که بیماری زمینه‌ای دارند. بر این مبناست که اینها را اولویت قائل شدیم. پس اولویت ما کاستن مرگ و میر است.

در انتقال البته کار بیشتری باید انجام بگیرد، اگر بخواهیم زنجیره انتقال را بشکنیم این واکسیناسیون باید توسعه پیدا کند و حدود ۷۰ درصد مردم از این واکسن استفاده کنند بعد انشاءالله از این مرحله عبور می‌کنیم، انشاءالله تا پایان امسال همه این مراحل در ایران انجام خواهد شد و یک بخشی از آن در این دولت یک بخش آن در دولت آینده، انشاءالله این مسیر طی می‌شود و به نقطه‌ای می‌رسیم که مورد نظر همه ماست.

و توصیه آخر من این است که این مساله کرونا یک مساله ملی است، یک مسئله ملی انسانی است، یک مساله اخلاقی است، خواهش می‌کنم هیچکس مخصوصا الان که شبهای قدر هم گذشته و همه هم توبه کردند، هیچ‌کس این داستان را دستمایه سیاسی قرار ندهد برای مسائل حزبی و جناحی و یا خدای ناکرده برای انتخابات، این یک داستان ملی است و همه باید دست به دست هم بدهیم، همه باید تلاش کنیم از این ویروس زودتر خلاص شویم.

انشاءالله خداوند توفیق دهد انتخابات هم یک انتخابات خوب و باشکوه و با اخلاق انجام بگیرد که مورد نظر همه مردم ما هست.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته