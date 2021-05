به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه هنر چاپ لندن، در آخرین مورد از نفوذ ارزهای دیجیتال به بازار هنر، حراجی ساتبیز برای اولین بار گزینه پرداخت با ارزهای دیجیتال را برای یک اثر فیزیکی فعال می‌کند. بر این اساس، در حراجی هنر معاصر این حراج‌خانه که روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) در نیویورک برگزار می‌شود، برای خرید اثر اعتراضی عشق در هواست (۲۰۰۵) از بنکسی، ارز دیجیتال پذیرفته خواهد شد.

ارزش تخمینی این اثر چیزی بین ۳ تا ۵ میلیون دلار برآورد شده است و خریدار می‌تواند مبلغ نهایی را یا با بیت‌کوین یا با اتر و از طریق اوراق بهادار کوین بیس بپردازد، اما کل این مبلغ باید در قالب پول اعتباری پرداخت شود.

نقاشی رنگ روغن عشق در هواست (Love is in the Air) از یک مرد جوان معترض که به جای سنگ و کوکتل مولوتف یک دسته گل به سمت دشمن پرتاب می‌کند، در کتاب سال ۲۰۰۵ بنکسی به عنوان دیوار و قطعه به تصویر درآمد و به عنوان طرح روی جلد این کتاب هم انتخاب شد.

ساتبیز در توضیح تصمیم خود برای قبول این شیوه پرداخت گفت: با فرستنده اثر همکاری کردیم تا گزینه پرداخت با ارزهای دیجیتال را برای تابلوی عشق در هواست از بنکسی فعال کنیم. این کار باعث می‌شود بنکسی به عنوان یکی از بزرگترین تحول‌سازان در دنیای هنر با رمزارزها که از تغییرسازان بزرگ حوزه اقتصاد هستند، در کنار هم قرار گیرند.

متولیان این حراجی معروف هدف خود از این کار را رسیدگی به نیاز روزافزون برای ایجاد گرینه و فرصت‌های خرید بیشتر برای مشتریانشان و پاسخ به تقاضای بازار عنوان کردند.

ساتبیز نخستین بار در ماه آوریل (فروردین ۱۴۰۰) با به حراج گذاشتن یک مجموعه ان‌اف‌تی با عنوان The Fungible collection، هنر و رمزارزها را با هم پیوند داد. این حراجی آنلاین موفق بود و در مجموع ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار فروش کرد.

ان‌اف‌تی‌ها یا توکن‌های‌ غیر قابل معاوضه، مثل امضاهای دیجیتالی عمل می‌کنند که مالکیت یک فرد بر تصاویر ویدئوها و دیگر رسانه های آنلاین را تایید می‌کنند