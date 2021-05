به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی بوک سلر، جایزه داستان کوتاه ساندی تایمز با ۳۰ هزار پوند پول نقد برای نفر اول، گرانترین جایزه داستان کوتاه در جهان است که هر ساله به داستان‌های زیر ۶ هزار کلمه به زبان انگلیسی چاپ‌شده در انگلیس یا ایرلند، اهدا می‌شود. امسال ۱۵ نویسنده به فهرست بلند این جایزه ادبی راه یافتند. نکته جالب توجه درباره نامزدهای امسال این جایزه انگلیسی حضور پررنگ نامزدهای آمریکایی و نویسندگان زن است؛ از ۱۵ نامزد، ۸ نفر آمریکایی و ۹ نفر زن بودند.

امسال ربیع علم الدین نویسنده لبنانی-آمریکایی با جنگ ژوئیه (The July War)، سوزان چوی رمان‌نویس آمریکایی با چراغ قوه (Flashlight)، جامل برینکلی نویسنده آمریکایی با آسایش (Comfort)، سوزانا دیکی داستان‌نویس ایرلندی با فلفل‌های شکم پر (Stuffed Peppers)، لورا دمرز کانادایی با زیبای خفته (Sleeping Beauty)، لوییز اردریک نویسنده پرآوازه آمریکایی با روغن امو (Oil of Emu)، ریچل فولتون از اسکاتلند با داستان تماس (Call)، جاناتان گیبز نویسنده انگلیسی با بوسه طولانی (A Prolonged Kiss)، آلگرا گودمن داستان نویس آمریکایی با چالشی که بر آن غلبه کردی (A Challenge You Have Overcome)، ریچل هنگ از سنگاپور با کرپال (Kirpal)، دانیل میسون نویسنده و پزشک آمریکایی با مطالعه موردی (A Case Study)، الیزابت مک کرکن نویسنده آمریکایی با داستان عروسی ایرلندی (The Irish Wedding)، گرین مورفی نویسنده ایرلندی با غرب دور (Further West)، آدام نیکلسون از انگلیس با تابستان ترسناک (The Fearful Summer) و مارک جود پویریر از آمریکا با داستان انسان‌های خوب این طور نمی‌میرند (Mark Jude Poirier) به فهرست نامزدهای بلند جوایز داستان کوتاه ساندی تایمز راه یافتند.

فهرست کوتاه این جایزه ادبی، ششم ژوئن (۱۶ خرداد ۱۴۰۰) و برنده هشتم ژوئیه (۱۷ تیر) اعلام خواهد شد. نفر اول ۳۰ هزار پوند جایزه می‌گیرد و به هر کدام از نامزدهایی که به فهرست کوتاه این جایزه راه یابند، یک هزار پوند پول نقد اهدا می‌شود. سرویس آنلاین کتاب های صوتی اودیبل نیز به عنوان حامی مالی این جایزه، داستان‌هایی که به فهرست کوتاه راه یابند را در قالب یک مجموعه منتشر می‌کند.

جایزه داستان کوتاه ساندی تایمز گران‌ترین جایزه داستان کوتاه در جهان است که از سال ۲۰۱۰ به برترین آثار سال در حوزه داستان کوتاه انگلیسی تعلق می‌گیرد. از برندگان پیشین این جایزه می‌توان به جونو دیاز، هیلاری منتل، اما دانوگ، مدلین تین، دیوید ون، الیزابت اسمیت و الی اسمیت اشاره کرد.