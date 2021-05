مبدع ایرانی نقاشی با شن، سوژه مستند «از تهران تا رم» سفارت ایتالیا شد

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، سفارت ایتالیا در ایران دومین قسمت از مستند هفت قسمتی از تهران تا رم؛ سفری از دریچه هنر (From Tehran to Rome. A Journey through Art) را با تمرکز بر زندگی و آثار محسن وزیری مقدم نقاش معاصر ایرانی و از پیشگامان جنبش هنر انتزاعی پخش کرد.

مستند از تهران تا رم، جدیدترین ابتکار عمل سفارت ایتالیا در ایران برای تاکید بر پیوندهای فرهنگی و هنری دو ملت ایران و ایتالیا است. این مستند با همکاری یاسمین زندیه و احسان رونق تولید شده که به آثار و زندگی هفت هنرمند معاصر شامل پنج هنرمند ایرانی و دو هنرمند ایتالیایی می‌پردازد که گذشته و آموزش هنری آنها متاثر از هنر و فرهنگ دو کشور بوده است؛ در این مجموعه هر قسمت یک نفر معرفی می‌شود. سفیر ایتالیا در ایران هدف از ساخت این مستند را تاکید بر ارتباط عمیق ایران و ایتالیا در حوزه فرهنگی می‌داند. اولین قسمت این مجموعه اسفند ۹۹ با محوریت فعالیت هنری و آثار بیژن بصیری دیگر هنرمند ایرانی پخش شد.

وزیری مقدم ۵ مرداد ماه سال ۱۳۰۳ در تهران متولد شد و پس از فارغ‌التحصیلی به عنوان یکی از نخستین دانش‌آموختگان دانشکده هنرهای زیبا، در سال ۱۳۳۴ به ایتالیا نقل مکان کرد و ضمن تحصیل در این کشور، به هنرآفرینی مشغول شد. آثار هنری این هنرمند پرآوازه امروز در بنیاد محسن وزیری مقدم نگهداری می‌شود که در سال ۲۰۱۷ در رم تاسیس شد و توسط پسرش، هامون وزیری، اداره می‌شود.

وزیری مقدم ۱۶ شهریور سال ۹۷ در سن ۶۴ سالگی در رم درگذشت. علاوه بر یک مجموعه ارزنده از آثار هنری متشکل از سبک‌ها و مواد مختلف، چند کتابچه راهنمای هنر با عناوین شیوه طراحی جلد ۱ و ۲، ترجمه اندیشه و کار پل کلی، ۱۴ گفتار با زیر عنوان درباره نقاشی، طراحی و مجسمه سازی از وی برجای مانده است که امروزه یک کتاب مرجع مهم برای هنرمندان سراسر جهان به شمار می‌رود.

در این قسمت از مستند سفارت ایتالیا به سبک خلاقانه وزیری مقدم در نقاشی با شن نیز اشاره می‌شود. شن­‌نگاری­‌های وزیری‌مقدم، علاوه بر اینکه به یکی از جدی­‌ترین جریان­‌های هنر مدرن مربوط می­‌شود، ارجاعاتی به پریمیتیویسم یا نوعی بدویت­‌گرایی در هنر دارند. حتی می­‌توان دورتر رفت و آن‌ها را هم­تراز نقاشی­‌های دیواری انسان نخستین با دست در غارهای باستانی دانست. به همین جهت می‌توان تأثیری از هنر تجریدی و چکیده‌­نگارانه­ سپیده­‌دم تاریخ را بر آثار این هنرمند ردیابی کرد. از همین‌رو بسیاری از منتقدان غربی از جمله توروکو لی­وری، ماریو بوسالی و یا جولیو کارلو آرگان، اهمیت به‌سزایی برای این دوره از کارهای او قائل شده­‌اند. این هنرمند فقید همچنین به ساخت مجسمه‌های چوبیِ مَفصلی و متحرکش مشهور است. وزیری مقدم تنها نقاش ایرانی است که موزه هنرهای مدرن نیویورک (MOMA) اثرش را بدون واسطه خریداری کرده است.

قسمت اول و دوم مستند از ایران تا رم در حساب‌های کاربری سفارت ایتالیا در ایران در شبکه های اجتماعی توییتر، یوتیوب و اینستاگرام در دسترس است.

از این قسمت مستند که پنجه بر خاک (Hands in Earth) نام دارد، پنجشنبه نهم اردیبهشت در محل اقامت جوزپه پرونه سفیر این کشور در تهران رونمایی شد.