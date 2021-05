افزایش فروش کتاب در انگلیس با وجود قرنطینه و کرونا

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، آمار جدید منتشر شده از سوی اتحادیه ناشران انگلیس نشان می‌دهد میزان فروش آثار ژانر ادبیات داستانی در سال ۲۰۲۰ میلادی با وجود شیوع کرونا در این کشور با افزایشی ۱۶ درصدی از ۵۷۱ میلیون پوند به ۶۸۸ میلیون پوند رسید.

براساس این گزارش، همنت (Hamnet) نوشته مگی اوفارل، شاگی بین (Shuggie Bain) اثر داگلاس استوارت، رمان جنایی باشگاه قتل پنج شنبه (The Thursday Murder Club) از ریچارد آزمن، دختر، زن، دیگری (Girl, Woman, Other) از برناردین اواریستو و جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند (Where the Crawdads Sing) از دالیا اونز بیشترین نقش را در این افزایش فروش داشتند. همچنین پرفروش‌ترین عنوان سال گذشته میلادی در بازار کتاب انگلیس، رمان فلسفی و تصویری پسربچه، موش کور، روباه و اسب اثر چارلی مکسی بود.

بازار کتاب انگلیس در شرایطی رونق گرفت که آمار فروش کتاب‌های چاپی در سال ۲۰۲۰ که کتابفروشی‌های این کشور ماه‌ها به دلیل شیوع کرونا تعطیل بودند، با ۶ درصد کاهش به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند رسید. مجموع فروش کتاب‌های دیجیتال در بازار انگلیسی در این مدت با ۱۲ درصد افزایش به ۳ میلیارد دلار رسید؛ کتاب‌های چاپی ۵۳ درصد و کتاب‌های دیجیتال ۴۷ درصد فروش را به خود اختصاص دادند و فاصله بین فروش کتاب‌های چاپی و دیجیتال برای اولین بار به کمترین میزان خود رسید.

به گفته اتحادیه ناشران انگلیس، مردم انگلیس در سال ۲۰۲۰ برای تسلی خاطر، فرار از واقعیت و آرامش به کتاب‌ها روی آوردند و بزرگسالان و کودکان به طور مشابه طی ایام قرنطینه بیشتر از قبل کتاب خواندند.

استفان لوتینگا رئیس این اتحادیه می‌گوید: از این که صنعت نشر انگلیس توانست چنین عملکرد موفقی داشته باشد، خوشحال و در عین‌حال غافلگیر شدیم. در طول قرنطینه، مردم وقت خالی بیشتری داشتند و دنبال فرار از واقعیت بودند. از دل این شرایط عشق به کتاب خواندن دوباره کشف شد.

علاوه بر آثار داستانی، فروش کتاب‌های غیرداستانی نیز در سال ۲۰۲۰ در انگلیس ۴ درصد افزایش یافت و به یک میلیارد دلار رسید؛ کتاب‌های آشپزی در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های این ژانر بودند. فروش کتاب‌های کودک نیز ۲ درصد افزایش یافت و به ۳۹۶ میلیون پوند رسید. بیشترین رشد اما مربوط به دانلود کتاب‌های صوتی بود که در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۳۷ درصد افزایش یافت و به ۱۳۳ میلیون پوند رسید.

در همین بازه زمانی با وجود رشدی که به آن اشاره شد، درآمد حاصل از کتاب‌های آموزشی کاهشی ۲۱ درصدی را تجربه کرد و به ۵۲۸ میلیون پوند کاهش یافت. به نقل از اتحادیه ناشران انگلیس محرک اصلی این کاهش، افت ۲۷ درصدی صادرات کتاب‌های آموزشی بود که از شیوع کرونا ضربه سختی خورد.

ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده می‌شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه همه‌گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۱۴۸ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است که از این میان بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جان باخته‌اند.

شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جشنواره‌ها، نمایشگاه ها و بسته شدن سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و کتابفروشی‌ها شد و تأثیرات منفی زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.