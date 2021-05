به گزارش ایرنا، «احمد مددی» در ارزیابی خود از تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ اظهار داشت: تصور می‌کنم به طور کلی سطح لیگ قهرمانان آسیا بالاست و امیدوارم هر چهار تیم ایرانی به مرحله بعد صعود کنند.

وی در خصوص عملکرد تیم‌های رقیب باشگاه استقلال در گروه C افزود: رقبای ما هم در گروه C همه تلاش خود را انجام می‌دهند که نتایج خوبی کسب کنند. اما از آنجایی که همه مردم عزیزمان هم دیدند، استقلال یک فوتبال تهاجمی را به نمایش گذاشت. اصولاً سبک مربیگری «فرهاد مجیدی» همانطور که بارها هم خودش گفته یک سبک تهاجمی است. تیم‌های همگروه استقلال هم همگی در این رقابت‌ها مدعی هستند و با تمام امکانات خودشان پا به میدان گذاشته‌اند. گروه واقعاً سختی هست. هرچند تیم الشرطه عراق از این گردونه خارج شده، اما رقابت اصلی بین استقلال، الدحیل و الأهلی عربستان است و این مهم نیز قابل ذکر هست که الأهلی عربستان میزبان گروه C بوده که رقابت همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص شرایط میزبانی شهر جده و شرایط کنترل کرونا گفت: در مجموع شرایط میزبانی تا بدین لحظه مناسب بوده، اما مشکلاتی از جمله دوری مسیر زمین تمرین با محل اقامت بازیکنان و همچنین بازی در زمین شماره ۲ به جای ورزشگاه اصلی ملک عبدالله و ساعت برگزاری مسابقات بود. دستورالعمل‌های بهداشتی هم تا اینجای کار رعایت شده و مسئولین پزشکی AFC خیلی خوب رعایت کردند و دقت عمل لازم را در این زمینه داشتند.

احمد مددی ادامه داد: فعلاً تمرکز ما بر لیگ قهرمانان آسیا و صعود است. با شناختی که از مجیدی سرمربی و کادر فنی دارم و البته انگیزه بالای بازیکنان، اطمینان دارم که در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر هم شاهد نمایش‌ دلچسب و خوبی از استقلال خواهیم بود.

مدیرعامل استقلال درباره اتفاقات تلخ اخیر در ماجرای پسر آبی هم گفت: این اتفاق تلخ بود و بیانیه‌ای که صادر کردیم، انزجار خود را از این گونه اقدامات نابهنجار و تلخ اعلام کردیم و اطلاعیه‌های لازم را هم اعلام کردیم و هرگونه کودک آزاری را ما محکوم می‌کنیم و بدون شک از محمدمهدی عزیز بعد از رقابت‌های آسیایی تقدیر ویژه خواهیم کرد.

وی در پایان افزود: من از همه هواداران تشکر می‌کنم و خواهش می‌کنم ما را از دعای خیر خود فراموش نکنند و استقلال بتواند با تلاش کادر فنی و بازیکنان از سد الأهلی بگذرد و دل هواداران خونگرم و عزیزمان را شاد کنیم.