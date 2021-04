صدرنشینی «مورتال کُمبت» در گیشه آمریکا

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از هفته نامه اینترتیمنت ویکلی، فیلم مورتال کمبت (Mortal Kombat) ساخته سایمون مک‌کوید، در اولین هفته اکران ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فروش کرد و با سبقت گرفتن از رقبای محبوبی چون انیمه سینمایی شیطان‌کش (Demon Slayer)، گودزیلا علیه کونگ (Godzilla vs Kong)، هیچکس (Nobody) و رایا و آخرین دراگون (Raya and the Last Dragon)، فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های گیشه آمریکا را فتح کرد.

فیلم مورتال کمبت که از روی یک مجموعه بازی رایانه‌ای پرطرفدار به همین نام ساخته شده است، به شخصیت‌های محبوبی چون ساب زیرو، سونیا بلید، کانو، جکس و یک کاراکتر جدید به نام کول یانگ جان می‌بخشد. یانگ یک مبارز هنرهای رزمی ترکیبی است که با یک نشان اژدها روی سینه‌اش متولد می‌شود، به این معنا که انتخاب شده تا در یک تورنمنت جهانی پا به پای مبارزان فرابشری برای دفاع از سیاره زمین بجنگد.

این فیلم سه روز پیش در آمریکا اکران شد، اما سه هفته از اکران بین‌المللی آن می‌گذرد و تاکنون ۲۷ میلیون و ۷۰۰ میلیون دلار نیز در جهان فروش کرده است.

با بازگشایی ۵۷ درصد سینماهای آمریکا، گیشه این کشور با وجود تداوم شیوع کرونا در حال احیاست. براساس برآوردهای موسسه کام اسکور، سینماهای آمریکای شمالی این هفته با ۵۴ هزار و ۲۰۰ میلیون دلار درآمد، پرفروش‌ترین آخر هفته سینما از زمان شیوع کرونا تاکنون را پشت سر گذاشتند.