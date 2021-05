به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، سرانجام انتظارها به پایان رسید و آکادمی علوم و هنرهای سینما (اسکار) در یک مراسم حضوری که به دلیل شیوع کرونا با سال های گذشته تفاوت داشت، برندگان جوایز اسکار را در شاخه‌های مختلف معرفی کرد و سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها (Nomadland) ساخته کلویی ژائو اسکار بهترین فیلم را از آن خود کرد. اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن نیز برای همین فیلم به فرانسیس مک دورمند رسید. وی پیشتر نیز این جایزه را در سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۸ از آن خود کرده بود. آنتونی هاپکینز بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده فیلم بریتانیایی نیز اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای فیلم پدر (The Father) از آن خود کرد. هاپکینز در سال ۱۹۹۲ برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد و پس از آن نیز پنج بار دیگر نامزد دریافت این جایزه شده‌ بود.



برگزیدگان نودوسومین دوره جوایز اسکار به شرح زیر است:

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: زن جوان آینده‌دار (Young Promising Woman)

بهترین فیلمنامه اقتباسی: پدر (The Father)

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان: یک دور دیگر (Druk)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: دنیل کالویا برای فیلم یهودا و مسیح سیاه

بهترین چهره پردازی و آرایش مو: بلک باتِم ما رینی (Ma Rainey's Black Bottom)

بهترین طراحی لباس: بلک باتِم ما رینی

بهترین کارگردان: کلویی ژائو برای فیلم سرزمین خانه‌به‌روش‌ها

بهترین صدابرداری: صدای متال (The Sound of Metal)

بهترین لایواکشن کوتاه: دو غریبه غیرصمیمی (Two Distant Strangers)

بهترین پویانمایی کوتاه: هر اتفاقی بیفتد دوستت دارم (If Anything Happens I Love You)

بهترین پویانمایی بلند: روح (Soul)

بهترین مستند کوتاه: کولت (Colette)

بهترین مستند بلند: معلم اختاپوسی من (My Octopus Teacher)

بهترین جلوه‌های ویژه: تنت (Tenet)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: یو جونگ یون برای فیلم میناری

بهترین طراحی صحنه: منک (Mank)

بهترین فیلمبرداری: منک

بهترین تدوین: صدای متال

بهترین موسیقی متن: روح

بهترین ترانه: آهنگ Fight for You از فیلم یهودا و مسیح سیاه

بهترین بازیگر نقش اول زن: فرانسیس مک دورمند برای فیلم سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها

بهترین بازیگر نقش اول مرد: آنتونی هاپکینز برای فیلم پدر

اسکار معروف‌ترین رویداد سینمایی جهان است که تاکنون ۹۲ دوره از آن در کشور آمریکا برگزار شده است. مراسم اهدای جایزه اسکار توسط آکادمی علوم و هنرهای سینما در لس‌آنجلس آمریکا برگزار می‌شود و هر ساله بهترین فیلم‌های سال قبل را در رشته‌های مختلف معرفی می‌کند.

امسال اسکار متنوع‌ترین فهرست نامزدها را داشت؛ ۹ بازیگر رنگین‌پوست به فهرست نامزدهای شاخه بازیگری راه یافتند و رکورد جدیدی از تنوع نژادی را در این بخش از جوایز اسکار ثبت کردند.

تنوع بی‌سابقه در فهرست نامزدهای اسکار اما تنها به شاخه بازیگری محدود نبود؛ کلویی ژائو کارگردان سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها به اولین زن سیاهپوست تاریخ اسکار تبدیل شد که نامزد جایزه بهترین کارگردانی می‌شود. با نامزد شدن امرالد فنل برای کارگردانی فیلم زن جوان آینده‌دار، این اولین بار در تاریخ اسکار است که بیش از یک زن به فهرست نامزدهای اسکار بهترین کارگردانی راه می‌یابد.

در این دوره از جوایز اسکار، با راهیابی فیلم یهودا و مسیح سیاه به فهرست نامزدها، همچنین برای اولین بار شاهد نامزدی یک فیلم با تیم تولید کاملا رنگین پوست در شاخه جایزه بهترین فیلم بودیم.

اسکار ۲۰۲۱ ابتدا قرار بود اواخر فوریه (اسفند ۹۹) برگزار شود اما در ژوئن سال (خرداد- تیر ۹۹) ۲۰۲۰ با توجه به تداوم بحران شیوع کرونا و تعطیلی سینماها در آمریکا، آکادمی اسکار این رویداد سینمایی را دو ماه به تعویق انداخت و از فوریه به ۲۵ آوریل (۶ اردیبهشت) موکول کرد. متولیان این شب مهم سینمایی همچنین برای تطبیق با شرایط کرونایی و محدودیت‌های مسافرتی ناشی از آن، مراسم اسکار را در مکان‌های مختلف از جمله سالن دالبی تئاتر، یونیون استیشن و چند مرکز بین‌المللی برای میهمانان خارجی برگزار کردند که از طریق ماهواره به صورت زنده شاهد مراسم بودند.