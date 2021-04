به گزارش روز جمعه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی لیترالی هاب، جنگ فقرا (The War of the Poor) از اریک ویلار به زبان فرانسوی، به یادِ خاطره (In Memory of Memory) اثر ماریا استپانووا به زبان روسی، مضرات سیگار کشیدن در تختخواب (The Dangers of Smoking in Bed) اثر ماریانا انریکز به زبان اسپانیایی، در شب همه خون‌ها سیاه است (At Night All Blood Is Black: A Novel) اثر دیوید دیوپ به زبان فرانسه، وقتی دست از درک دنیا برمی‌داریم (When We Cease to Understand the World) اثر بنیامین لاباتوت به زبان اسپانیایی و کارمندان (The Employees) نوشته اُلگا راون به زبان دانمارکی، ۶ اثری هستند که به رقابت نهایی برای دریافت این جایزه راه یافتند.

برنده این جایزه ۵۰ هزار پوندی دوم ژوئن (۱۲ خرداد) در یک مراسم مجازی معرفی خواهد شد و جایزه نقدی بین نویسنده و مترجم تقسیم می‌شود.

جایزه بوکر بین‌المللی هر ساله به یک رمان ترجمه شده به زبان انگلیسی اهدا می‌شود که در انگلستان یا ایرلند منتشر شده باشد. هدف از اهدای این جایزه، تشویق ناشر و خواننده به نشر و مطالعه کتابهای داستانی از سراسر جهان و معرفی و تبلیغ کار مترجمان است. هم رمان‌ها و هم مجموعه داستان‌های کوتاه واجد شرایط رقابت برای دریافت این جایزه هستند.

به نویسنده و مترجم اثر برگزیده مشترکا یک جایزه نقدی ۵۰ هزار پوندی (۶۹ هزار دلاری) اهدا می ‌شود و نویسندگانی که به فهرست کوتاه این جایزه راه پیدا کنند نیز هرکدام یک هزار پوند دریافت می‌کنند.