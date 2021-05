به گزارش روز سه‌شنبه گروه فرهنگی ایرنا از تارنمای هفته‌نامه پابلیشرز ویکلی، برندگان چهل‌ویکمین دوره از جایزه کتاب سال لس‌آنجلس تایمز در ۱۲ شاخه و از بین ۵۶ نامزد نهایی معرفی شدند.

فهرست کامل برگزیدگان به شرح زیر است:

جایزه بهترین اثر داستانی اول: زندگی خصوصی بانوان کلیسا (Secret Lives of Church Ladies) نوشته دیشا فیلیا

جایزه بهترین زندگی‌نامه: خشمگین از جهان: زندگی‌نامه جان اشتاین‌بک (Mad at the World: A Life of John Steinbeck) از ویلیام سودر

جایزه کریستوفر ایشروود برای بهترین خودزندگینامه منثور: حشرات یک‌روزه (Mayflies) اثر اندرو اوهیگان

جایزه مسائل روز: طبقه منفصل: ریشه نارضایتی‌هایمان (Caste: The Origins of Our Discontents) نوشته ایزابل ویلکرسون

جایزه بهترین اثر داستانی: در شب همه خون‌ها سیاه است (At Night All Blood Is Black: A Novel) از دیوید دیوپ

بهترین رمان گرافیکی/ کتاب مصور: موتور آسپرا (Apsara Engine) اثر بیشاخ سُم

بهترین اثر تاریخی: پیش‌قراول: چگونه زنان سیاه‌پوست موانع را شکستند، حق رای به دست آوردند و بر برابری همگان اصرار ورزیدند (Vanguard: How Black Women Broke Barriers, Won the Vote, and Insisted on Equality for All) نوشته مارتا جونز

بهترین اثر معمایی/ هیجانی: بیابان آسفالت‌شده (Blacktop Wasteland) از اس. ای. کُزبی

بهترین شعر: مجلس ترحیم (Obit) از ویکتوریا چنگ

بهترین اثر علمی-تخیلی/ فانتزی: تنها سرخ‌پوستان خوب (The Only Good Indians) از استفان گراهام جونز

بهترین اثر در بخش علم و فناوری: کوچکترین نورها در جهان (The Smallest Lights in the Universe: A Memoir) از سارا سیگر

ادبیات نوجوان: مشت زدن به هوا (Punching the Air) به قلم ابی زوبوی و یوسف سلام

بوریس کاچکا دبیر بخش کتاب روینامه لس‌آنجلس تایمز که مجری این رویداد مجازی بود، گفت: همه‌گیری کرونا تک‌ به تک ابعاد زندگی ما را تحت الشعاع قرار داد اما گمان کنم اکثر شما با این نظر موافق باشید که همزمان باعث شد لذت مطالعه را بیش از پیش قدر بدانیم.

وی افزود: مطالعه فعالیتی فردی و در عین حال جمعی است چون در حین خواندن ما در یک فاصله اجتماعی با نویسندگان و کاراکترهای واقعی و خیالیشان ارتباط می‌گیریم. ممکن است خانه‌نشین شده باشیم اما تا وقتی کتابها را داریم هیچوقت منزوی نخواهیم شد.

جایزه کتاب لس‌آنجلس تایمز یکی از جوایز ادبی معتبر آمریکاست که داوری و معرفی برگزیدگانش توسط دست‌اندرکاران روزنامه لس‌آنجلس تایمز انجام می‌شود. این جایزه از سال ۱۹۸۰ میلادی هرساله در بخش‌های مختلف ادبی و رمان، علمی و فناوری، زندگی‌نامه و خودزندگی‌نامه‌نویسی، کتاب مصور و تاریخی به برگزیدگان اهدا می‌شود.

چهل‌ویکمین دوره از اهدای این جوایز، پس از شروع جشنواره کتاب لس‌آنجلس انجام شد که از ۱۷ تا ۲۳ آوریل (۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت) برگزار می‌شود.