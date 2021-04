«منک»، برنده بزرگ انجمن فیلمبرداران آمریکا

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ددلاین، برندگان سی‌وپنجمین دوره جوایز انجمن فیلمبرداران آمریکا (ACS) عصر گذشته طی یک مراسم مجازی معرفی شدند و جایزه بزرگ امسال به اریک مسرشمیت تصویربردار فیلم منک رسید.

منک یک درام سیاه و سفید در ژانر بیوگرافی ساخته دیوید فینچر است که داستان زندگی واقعی هرمن منکویتس فیلم‌نامه‌نویس همشهری کین (۱۹۴۱) را روایت می‌کند.

دادگاه شیکاگو هفت، سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها، اخبار جهان و چری از دیگر نامزدهای این جایزه بودند. از پنج نامزد این بخش، چهار فیلم در فهرست نامزدهای جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری نیز حضور دارند. در یک دهه گذشته، در ۶ مورد از ۱۰ مورد، برنده جایزه نخست انجمن فیلمبرداران آمریکا با برنده اسکار بهترین فیلمبرداری یکی بود بنابراین کارشناسان این جایزه را معیار خوبی برای پیش‌بینی نتیجه رقابت اسکار در این شاخه می‌دانند.

جایزه اسپات‌لایت امسال به تصویربردار درام فرانسوی دو نفر از ما (Two of Us) رسید. این جایزه هر ساله به فیلم‌هایی که در جشنواره‌های بین‌المللی و اکران‌های محدود سینمایی خارج از آمریکا به طور گسترده به نمایش درآمده‌ باشند، اهدا می‌شود. در بخش بهترین تصویربرداری مستند نیز مایکل دوئک و گریگوری کرشو برای شکارچیان ترافل (The Truffle Hunters) جایزه بردند.

در بخش جوایز تلویزیونی، گامبی وزیر برنده جایزه بهترین فیلم یا سریال محدود شد و جایزه بهترین سریال یک ساعته تلویزیونی به تاج و سرزمین مادری رسید. جایزه بهترین سریال تلویزیونی نیم ساعته نیز به مندلورین تعلق گرفت.

جوایز انجمن فیلمبرداران آمریکا آخرین جایزه سینمایی است که قبل از نودوسومین مراسم اهدای جوایز اسکار در روز ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰)، برگزار می‌شد.