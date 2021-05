به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، تحقیقات مرکز مطالعات زنان در فیلم و تلویزیون دانشگاه سن دیه گو (Center for the Study of Women in Television and Film) روی ۱۰۰ فیلم پرفروش سال ۲۰۲۰ نشان داد تنها ۲۹ درصد از این فیلم‌ها، نقش اول زن دارند. نرخ قهرمانان زن سینما در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از ۴۰ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت و از سال ۲۰۱۷ که زنان نقش‌های اصلی تنها ۲۴ درصد از فیلم‌های گیشه‌پسند بودند، به پایین‌ترین سطح خود رسید. منظور از قهرمان در این مطالعه، کاراکترهایی هستند که داستان فیلم از دید آنها روایت می‌شود.

مارتا لوزن بنیان‌گذار و مدیر اجرایی این مرکز تحقیقاتی با اشاره به نتایج پژوهش اخیر گفت: میزان حضور زنان در نقش قهرمانان سینمایی، پس از دو سال رشد متوالی، در سال ۲۰۲۰ پسرفت کرد.

به گفته لوزن، بازتاب این کاهش چشمگیر را می‌توان در تعداد فیلم هایی که با قهرمان زن برای اسکار بهترین فیلم امسال نامزد شدند هم دید. تنها دو نامزد امسال، سرزمین خانه به دوش ها و زن جوان آینده دار، قهرمانان زن دارند.

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد در ۶۰ درصد از فیلم‌هایی که کارگردان یا فیلمنامه‌نویسشان زن است، نقش‌ اصلی در اختیار زنان است و در آثاری که به دست مردان ساخته و پرداخته شده‌اند، این میزان به تنها ۱۷ درصد می‌رسد.

محققان در بخش دیگری از این مطالعه، حضور بازیگران زن در نقش‌های اصلی را از لحاظ سن، نژاد/قومیت، وضعیت تاهل و شغل نیز مورد بررسی قرار دادند و به نتایج جالبی دست یافتند. زنان رنگین‌پوست جلوی دوربین پرفروش‌ترین فیلمهای سال ۲۰۲۰ غیبت محسوسی داشتند؛ در جایی که ۷۱ درصد از نقش اول فیلم‌های مورد بررسی زنان سفیدپوست بودند (۳ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹)،آمار حضور زنان سیاهپوست، لاتین تبار و آسیایی در این نقش‌ها به ترتیب به ۱۷، ۶ و ۶ درصد محدود بود.

سن هم فاکتور تعیین کننده‌ای بود؛ بنابر نتایج به دست آمده از این مطالعه،عمده بازیگران نقش اول زن در دهه سوم و چهارم زندگیشان بودند و اگرچه بازیگران ۴۰ سال به بالا ۵۲ درصد از کاراکترهای مذکر را تشکیل می‌دادند این آمار برای بازیگران زن ۴۰ سال به بالا، تنها ۳۲ درصد بود.

لوزن می‌گوید: چند بانوی سن و سال دار در فیلم‌ها می‌بینیم و تصور می‌کنیم سن‌گرایی در هالیوود رو به افول است اما (حقیقت این است که) اگر مریل استریپ یا فرانسیس مک دورمند نباشید، احتمال این که در این سن کار بگیرید خیلی ضعیف است. تمایل به استفاده از بازیگران زن جوان در فیلمها بر این نکته که رشد بازیگران زن در سینما و رسیدن آنها به قدرت شخصی و حرفه ای قربانی ارزش‌گذاری بر جوانی و ظاهرشان می‌شود، صحه می‌گذارد.

صنعت فیلمسازی در سال ۲۰۲۰ به طور گسترده تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت و بسیاری از فیلم‌هایی که قهرمان زن داشتند و پیش‌بینی می‌شد گیشه را به تسخیر خود درآورند (فیلم‌هایی چون بیوه سیاه، زن شگفت‌انگیر ۱۹۸۴ و مولان) یا با تعویق در اکران روبه‌رو شدند، یا هم روی پرده و هم در سرویس‌های اینترنتی اکران شدند و یا فقط به صورت آنلاین به نمایش درآمدند.