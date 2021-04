بازسازی اصلی کلیسای نوتردام هنوز آغاز نشده است

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از خبرگزاری فرانسه، عصر روز ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۹ (۲۶ فروردین ۹۸) بود که شعله‌های آتش کلیسای نوتردام در فرانسه را فراگرفت و وحشت تخریب این میراث تاریخی به جان مردم فرانسه و جهان افتاد. در نهایت اگرچه مناره و سقف این کلیسا براثر آتش‌سوزی نابود شد اما تلاش‌ تیم‌های آتش‌نشانی این میراث قرون وسطایی را از خطر تخریب کامل حفظ کرد.

در دو سالی که از این اتفاق می‌گذرد، روند بازسازی این بنا طولانی و پرزحمت بوده و براساس پیش‌بینی‌ها نوتردام تا آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی یعنی پنج سال پس از سانحه آتش‌سوزی به شکوه و عظمت سابق خود برنخواهد گشت.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه بلافاصله پس از آتش‌سوزی یک ضرب الاجل پنج ساله برای بازسازی نوتردام تعیین کرد تا بازدید از این بنا از سال ۲۰۲۴ میلادی که پاریس میزبان المپیک تابستانی است، دوباره ممکن شود. با این حال با گذشت دو سال روند اصلی مرمت هنوز آغاز نشده است.

تا به این جای کار تمام زمان صرف عملیات ایمن‌سازی سازه از جمله جداسازی ۴۰ هزار داربستی شده است که در اثر آتش در هم تنیده شدند. به احتمال زیاد این کار تابستان تمام می‌شود و بازسازی اصلی اوایل سال آینده میلادی آغاز خواهد شد.

بازسازی کلیسای نوتردام به کمک ۸۳۳ میلیون یورو بودجه‌ای انجام می‌شود که از کمپین‌های داخلی و خارجی جمع‌آوری شده‌ است اما این به تنهایی برای تکمیل کار کفایت نمی‌کند.۷۰ میلیون یورو از این بودجه از خارج از فرانسه آمده و نیمی از آن را آمریکا تامین کرده است.

در حال حاضر حدود یک هزار بلوط دستچین و به بازسازی مناره و بازویی نوتردام اختصاص داده شده است.

علت آتش‌سوزی چه بود؟

در کنار صدها کارشناسی که به دنبال ایمن‌سازی و مرمت کلیسای نوتردام هستند، گروهی نیز در تلاشند علت آتش‌سوزی دو سال پیش را روشن کنند. در همین راستا، در عرض دو ماه، از ۱۰۰ شاهد عینی بازجویی شد. روند چند ماهه جمع‌آوری مدرک از بنا هم به پایان رسیده و به گفته یکی از منابع آگاه، کار تحلیل و بررسی شواهد به زودی آغاز خواهد شد.

تاکنون چند ضعف ایمنی کلیسا شناسایی شده است که از آن جمله می‌توان به اخلال در سیستم اعلام حریق و برق‌کشی یکی از آسانسورهای بنا اشاره کرد. اگرچه احتمالا یک تصادف مثل اتصالی سیمهای برق یا ته سیگار روشن باعث آتش‌سوزی در این کلیسای جامع شده اما دامنه خسارت‌ ایجاد شده نتیجه گیری دراین باره را سخت کرده است.

آتش‌سوزی کلیسای نوتردام از قاب دوربین

اگرچه هنوز روشن نیست در شب آتش‌سوزی دقیقا چه اتفاقی افتاد اما فیلمسازان از همین حالا کار ساخت اقتباسات سینمایی و تلویزیونی از این رویداد را آغاز کرده‌اند. نتفلیکس از غول‌های صنعت پخش اینترنتی فیلم و سریال در تدارک ساخت یک مینی‌سریال شش قسمتی است که تاثیر این آتش‌سوزی بر مردم فرانسه را به تصویر می‌کشد. یک سریال انگلیسی‌زبان نیز براساس تحقیقات روزنامه نیویورک تایمز درباره این آتش‌سوزی ساخته خواهد شد.

ژان-ژاک آنو کارگردان فرانسوی سازنده فیلم نام گل سرخ (The Name of the Rose) نیز ساخت یک فیلم بلند در این باره را کلید زده است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ اکران شود.

آنو می‌گوید: کاراکتر اصلی و ستاره این فیلم کلیسای نوتردام است. گویی داستان یک قربانی را روایت می‌کنم که در حال جان دادن است و پزشکان به او نمی‌رسند. خداروشکر که این قصه پایان خوشی دارد.