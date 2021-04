سارق میراث هنری هلند به دام پلیس افتاد

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از شبکه خبری سی‌ان‌ان، یک مرد به ظن سرقت آثاری از ونسان ونگوگ و فرانس هالس از موزه‌های هلند، بازداشت شد.

تابلوی رنگ روغن باغ پارسوناژ نوینن در بهار (The Parsonage Garden at Nuenen in Spring) اثر ونگوگ، از نقاشان برجسته سبک امپرسیونیسم، مارس گذشته (فروردین ۹۹) از موزه سینگر در شهر لارن دزدیده شد. این موزه آن زمان به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل بود. ونگوگ تابلوی باغ پارسوناژ نوینن در بهار را در سال ۱۸۸۴ در شهر نوینن روی بوم تصویر کرد. این تابلو آن زمان که دزدیده شد، از موزه گرونینگنر یکی از خلاق‌ترین و مدرن‌ترین موزه‌های هلند قرض گرفته شده بود.

کمی بعد در ماه اوت (شهریور ۹۹) سارقان تابلوی دو پسر خندان (Two Laughing Boys) اثر هالس از اساتید عصر طلایی نقاشی در هلند را از موزه کوچکی در نزدیکی شهر اوترخت این کشور دزدیدند. این اثر هنری که قدمت آن به سال ۱۶۲۶ میلادی برمی‌گردد و به گفته کارشناسان ۱۸ میلیون دلار قیمت دارد، پیش‌تر دو مرتبه دیگر در سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۱۱ دزدیده شده بود. این تابلو که حسابی سارقان آثار هنری را با یکدیگر به رقابت انداخته، بار اول پس از ۳ سال و بار دوم شش ماه بعد پیدا و به موزه برگردانده شد.

دو پسر خندان (۱۶۲۶)

با گذشت چند ماه از تحقیقات دراین‌باره، پلیس هلند روز سه‌شنبه (۱۷ فروردین ۱۴۰۰) اعلام کرد یک مرد ۵۸ ساله به ظن سرقت این دو تابلو، در منزلش واقع در منطقه مسکونی بارن دستگیر شده است.

به گفته پلیس، هر دو تابلو همچنان مفقود هستند و جست‌وجوها برای آنها ادامه دارد.