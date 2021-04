به گزارش ایرنا روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ در حالی با امید به کاهش شیوع کرونا و رونق تدریجی فعالیت های فرهنگی هنری آغاز شد که افزایش آمار مبتلایان از هفته دوم فروردین و نهایتا قرمز شدن رنگ کرونایی بسیاری از شهرهای کشور از جمله پایتخت در روزهای میانین هفته سوم خط بطلانی بر این امید آغاز نشده کشید. به طوریکه فعالیت در بسیاری از حوزه های فرهنگ و هنر بار دیگر به تعطیلی کشید.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی از تعطیلی سینماهای تهران به دلیل قرار گرفتن پایتخت در شرایط قرمز کرونایی خبر داد. مسعود نجفی اظهار داشت: صبح دوشنبه ۱۶ فروردین با اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، وضعیت کرونا در شهر تهران از نارنجی به قرمز تغییر کرد تا با توجه به قوانین، تمامی مشاغل از جمله سینماها تعطیل شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به تغییر رنگ کرونایی تهران از نارنجی به قرمز، از تعطیلی سالن‌های نمایشی تئاتر از ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ خبر داد.

محسن حسن‌زاده افزود: طبق پگیری‌های صورت گرفته و با تغییر گروه مشاغل تئاتر و سینما از گروه ۲ به سه، بازگشایی سینماها و سالن‌های تئاتر در دستور کار قرار گرفت اما با وضعیت قرمز کرونایی تهران تمام مشاغل گروه ۲ نیز تعطیل می‌شوند.

نیم‌میلیارد سهم فروش اکران نوروزی سینماها؛ اکران نوروز امسال البته بر خلاف سال گذشته که کلا سینماها تعطیل بود رونق نصف و نیمه ای داشت و نمایش همزمان ۵ فیلم جدید بعد از مدت‌ها رنگ پرده نقره‌ای را تازه کرد تا برای این صنعت کور سوی امیدی باشد.

موزه هنرهای معاصر تهران بنا بر اعلام ستاد ملی کرونا بر نارنجی و پس از آن قرمز شدن شهر تهران و لزوم تعطیلی فعالیت‌های سطح ۳ و ۴ تعطیل شد.

گروه‌ها و موسسات فعال در برنامه‌های ترویجی کتابخوانی کودکان و نوجوانان تا پنجم اردیبهشت ماه امسال فرصت دارند برای شرکت در جایزه جهانی «ترویج کتابخوانی و خواندن» آساهی ژاپن و «شن ژن» چین ثبت نام کنند.

اسامی فیلمنامه، فیلم‌های کوتاه و بلند راه یافته به دومین جشنواره فیلم نوستالژیا که از ۳۰ شهریور تا اول مهرماه ۱۴۰۰ در ایتالیا برگزار می‌شود، اعلام شد.

همزمان با برگزاری نمایشگاه مشترک تمبرهای ایران و ارمنستان از ‫تمبر یادبود کلیسای تادئوس مقدس رونمایی ‬می‌شود.

غاده حجاوی رئیس شورای جهانی صنایع‌دستی، شامگاه پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

سیدمیثم مطهری از هنرمندان جوان و از اعضای کانون کارگردانان خانه تئاتر بر اثر عارضه کلیوی درگذشت.

حسین ملکی عضو انجمن عکاسان ایران که در سالیان اخیر از بیماری کبدی رنج می برد صبح امروز (شنبه ۱۴) فروردین دار فانی را وداع گفت.

محمد مهدی عسگرپور دبیر سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، گفت: برنامه اول ما برای جشنواره این است که بخش بازار را به صورت مجازی و با استفاده از یک پلتفرم معتبر جهانی برگزار کنیم و بخش اکران فیلم‌ها به‌صورت فیزیکی و با تعدادی مهمان که هنوز آمارش قطعی نیست، برگزار شود.

افتخارات فرهنگی هنری ایران در عرصه های جهانی

فیلم بلند داستانی «مسخ در مسلخ» به کارگردانی جواد دارایی در لیست پنج نامزد نهایی بهترین کارگردان فیلم بلند خارجی زبان جشنواره «استخوان‌های برهنه» آمریکا قرار گرفته است.

فیلم «یلدا» همزمان با حضور در بخش مسابقه جشنواره بارسلونا، از هفته آینده در اسپانیا نمایش خود را آغاز می‌کند.

فیلم سینمایی «رویای سهراب» به کارگردانی علی قوی‌تن اردیبهشت پیش‌رو در فستیوال فیلم مسکو نمایش داده می‌شود.

بیست و هفتمین دوره جشنواره معتبر مستند «هات داکس» امسال میزبان چند اثر مستند کوتاه و بلند از سینماگران ایرانی خواهد بود.

فیلم‌های کوتاه «یک قطره خون از نازنین» و «قلب برفی» به ۲ جشنواره مختلف در کشور برزیل راه یافتند.

فیلم مستند خانه خاموش به کارگردانی فرناز و محمدرضا جورابچیان و تهیه کنندگی الهه نوبخت در بخش «راف کات» پنجاه و دومین جشنواره بین‌الملی فیلم مستند «ویزیون دو ریل» سوییس پذیرفته شد.

در جهان چه گذشت؟

حلقه منتقدان کتاب برترین کتاب‌های سال ۲۰۲۰ را معرفی کرد و جایزه بهترین اثر داستانی به رمان «همنت» نوشته «مگی اوفارل» رسید.

مقامات ایتالیا در واکنش به نگرانی‌های یونسکو و شکایت‌های مردم محلی، پس از ۶ سال سرانجام ورود کشتی‌های کروز و نفتکش‌ها را به مرکز تاریخی ونیز ممنوع کردند.

برندگان بیست‌وهفتمین دوره از «جوایز انجمن بازیگران آمریکا» در ۱۳ شاخه اعلام شدند و دادگاه شیکاگو هفت برنده بهترین تیم بازیگری شد.

داغ اشتباه یک زوج روی گرافیتی ۵۰۰ هزار دلاری؛ یک زوج به هنگام بازدید از نمایشگاهی در پایتخت کره جنوبی، به اشتباه به اثر هنری جان وان (JonOne) گرافیتی‌کار شناخته شده آمریکایی رنگ پاشیدند و آن را مخدوش کردند.

اکشن «تیرانداز» با بازی «لیام نیسون»، صدر فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های مستقل سال را از آن خود کرد.

بقایای ۲۲ فرعون مومیایی شده طی مراسمی ویژه موسوم به «رژه طلایی»، از خیابان‌های قاهره به «موزه ملی تمدن مصر» منتقل شد.

سالن‌های تئاتر و کنسرت ایالت کالیفرنیا پس از یک دوره تعطیلی کرونایی از ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین ۱۴۰۰) فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

فیلمبرداری قسمت ویژه سریال فرندز پس از نزدیک به یک سال تاخیر به دلیل شیوع کرونا، سرانجام این هفته در لس‌آنجلس آمریکا آغاز می‌شود.

متولیان نگارخانه ملی لندن برای نخستین بار یک نمایشگاه روی پلتفرم گوشی‌های موبایل برگزار کردند و در آن تابلوی ستایش پادشاهان (The Adoration of the Kings) اثر یان گوسارت نقاش معروف فلاندری برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشتند.

یک نمایشگاه بین‌المللی از آثار بنکسی گرافیتی‌کار پرآوازه انگلیسی از دوشنبه (۱۶ فروردین ۱۴۰۰) تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر ۱۴۰۰) در مرکز خرید امارات مال برپا می‌شود.

گروه پرآوازه «شکسپیر و شرکا» پس از مدت‌ها تعطیلی به دلیل همه‌گیری کرونا، با نمایش «شاه لیر» اجرای تئاتر زنده برای تماشاچیان را در آمریکا از سر می‌گیرد.