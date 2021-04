امارات میزبان نمایشگاهی از «بنکسی»

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه نشنال، یک نمایشگاه بین‌المللی از آثار بنکسی گرافیتی‌کار پرآوازه انگلیسی از دوشنبه (۱۶ فروردین ۱۴۰۰) تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر ۱۴۰۰) در مرکز خرید امارات مال برپا می‌شود.

در این نمایشگاه که The World of Banksy – The Immersive Experience نام دارد و برگزارکنندگانش آن را بزرگترین نمایشگاه آثار بنکسی در کره زمین می‌دانند، ۱۲۰ اثر اورجینال از این هنرمند به نمایش گذاشته خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از بازآفرینی‌های رسمی برخی از الهام‌بخش‌ترین آثار وی از ‌دختری با بادکنک (Girl with a Balloon) گرفته تا پرتاب کننده گل (Flower Thrower) بازدید کنند.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است و بلیت ورودی آن ۷۵ درهم قیمت دارد.

بنکسی یکی از معروف‌ترین چهره‌های هنر خیابانی است که کسی از هویت واقعیش خبر ندارد.

اگرچه آثار تامل‌برانگیز و سیاسی این گرافیتی‌کار معروف طی سالهای گذشته بارها تیتر رسانه‌های مختلف جهان شده است اما وی به لطف برنامه‌ریزی‌های دقیق و حلقه نزدیکان مورداعتمادش تاکنون موفق شده هویت خود را مخفی نگه دارد.