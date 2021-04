برگزاری اولین نمایشگاه تلفنی نگارخانه لندن

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، متولیان نگارخانه ملی لندن برای نخستین بار یک نمایشگاه روی پلتفرم گوشی‌های موبایل برگزار کردند و در آن تابلوی ستایش پادشاهان (The Adoration of the Kings) اثر یان گوسارت نقاش معروف فلاندری برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشتند.

این شاهکار هنری متعلق به قرن شانزدهم میلادی که داستان تولد عیسی مسیح را روایت می‌کند، نگین نمایشگاه جذابی بود که دسامبر گذشته (آذر- دی ۹۹) در نگارخانه لندن برپا و با شروع قرنطینه سراسری در انگلیس، پس از یک هفته به ناچار جمع‌آوری شد. افراد زیادی شانس بازدید از این شاهکار را به دست نیاوردند و همین امر باعث شد نگارخانه ملی لندن این اثر را در نمایشگاهی مختص کاربران تلفن‌های همراه به نمایش بگذارد. برخلاف بازدید حضوری در چنین نمایشگاهی کاربران می‌توانند روی تک تک جزئیات تابلو زوم کنند.

این نمایشگاه از ۱۷ مه تا ۱۳ ژوئن (۲۷ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۰) امسال بار دیگر برپا خواهد شد. نسخه موبایلی آن نیز از دیروز جمعه (۱۳ فروردین ۱۴۰۰) برای کاربران علاقه‌مند ارائه شد.

برگزاری این نمایشگاه اختصاصی، بخشی از برنامه نوآوری نگارخانه ملی لندن بود که اما مک فارلند سرپرست این طرح، هدف از آن را خلق تجربه‌ای لذتبخش و پرمعنا توصیف می‌کند که قرار است طیف جدید و متنوعی از مخاطبان را به روش‌هایی متفاوت به کلکسیون این نگارخانه جذب و بازدیدکنندگان را در مرکز فرآیند طراحی قرار دهد.

نگارخانه ملی لندن یکی از موزه‌های مشهور جهان در حوزه هنر نقاشی است. این موزه در سال ۱۸۲۴ میلادی در شهر لندن تأسیس شد و هم‌اکنون گنجینه‌ای با بیش از ۲٬۳۰۰ تابلوی نقاشی کم‌نظیر از سده سیزدهم تا سده نوزدهم میلادی دارد.