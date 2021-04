معاون وزیر بهداشت: اوتیسم درد و رنج عظیمی برای یک خانواده است

به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت بهداشت، در ابتدای پیام قاسم جان بابایی به مناسبت گرامیداشت روزجهانی «آگاهی از اوتیسم» آمده است: دوم آوریل مقارن با سیزده فروردین ماه، روز جهانی آگاهی از طیف اختلالات اوتیسم نامگذاری شده است. اوتیسم، یک اختلال رشدی مغز است که در سالهای اولیه زندگی بروز نموده و شاخصه اصلی آن ضعف در ارتباط و تعاملات اجتماعی و بروز رفتارهای کلیشه‌ای است و گرامیداشت این روز به منزله لزوم آگاهی بیشتر از احوالات عزیزان دارای این اختلال و درک شرایط آنان است.

وی در ادامه این پیام آورده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دغدغه خانواده های صاحب فرزند دارای اختلال طیف اوتیسم را درک نموده و برطرف کردن موانع موجود برای ارائه خدمات بهتر به این گروه از عزیزان را جزو وظایف خود می داند. شناسایی افراد دارای اختلال طیف اوتیسم، تشخیص و درمان زود هنگام و آگاه سازی بیشتر مردم در شناسایی به موقع و مداخلات درمانی زودهنگام تاثیر بسزایی دارد و باعث کاهش مشکلات افراد و خانواده ها و جلوگیری از پیشرفت اختلال مغزی و کاهش هزینه ها خواهد شد. از این رو برنامه ریزی، اقدام به موقع و آموزش می تواند این مسئله و مشکل را کنترل و به یک سبک زندگی مبدل سازد.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این پیام می افزاید: امید است با همکاری همه جانبه وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی که در موضوع کودکان اوتیسم نقش دارند شاهد تغییر برخوردها نسبت به افراد دارای اختلال طیف اوتیسم و به رسمیت شناختن حقوق آن‌ها باشیم و با شناسایی دقیق نیازمندی ها و استفاده از ظرفیت موجود دغدغه این افراد و خانواده هایشان را به حداقل رسانیم.

به گزارش ایرنا، اوتیسم یا درخودماندگی یک اختلال عصبی رشدی با شاخص های نقص در ارتباط اجتماعی، رفتارهای کلیشه‌ای، مشکلات درک شناختی و خزانه رفتاری، حرکتی و کلامی محدود است.

در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب و ۲ آوریل هر سال را روز جهانی آگاهی از اوتیسم نامگذاری کرد.

در این قطعنامه نگرانی عمیقی از شیوع و میزان بالای اوتیسم در کودکان در دنیا و چالش های ناشی از آن وجود دارد. این سازمان از همه کشورها، اُرگان های سازمان ملل، سازمان های بین المللی و گروه های غیردولتی خواسته است تا برای آگاهی از بیماری اوتیسم گام بردارند و بر لزوم کمک به بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به اوتیسم تأکید کنند تا آنها نیز بتوانند زندگی عادی و معنی داری را به عنوان بخش جدایی ناپذیرِ جامعه داشته باشند.

سازمان ملل از سال ۲۰۱۲ هر ساله شعاری برای روز جهانی آگاهی از اوتیسم در نظر می گیرید، در سال ۲۰۲۰، شعارِ «گذار از کودکی به زندگی بزرگسالی (The Transition to Adulthood)» و در سال ۲۰۲۱، شعار «چالش ها و فرصت ها در جهانِ پساکرونا (Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World)» انتخاب شده است.