به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه لس‌آنجلس تایمز، فیلم گودزیلا علیه کونگ از کمپانی فیلمسازی برادران وارنر، در اولین هفته از اکران بین‌المللی خود شروعی طوفانی داشت و رکورد جدیدی از فروش یک فیلم هالیوودی را در گیشه کرونازده جهان برجای گذاشت.

این فیلم که از فردا (چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰) در سینماهای آمریکای شمالی و سرویس پخش اینترنتی اچ‌بی‌او مکس نیز اکران می‌شود، این هفته در سینماهای ۳۸ کشور جهان به نمایش درآمد و ۱۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار فروش کرد. ۷۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از مجموع این فروش استثنایی مربوط به سینماهای چین است که از سال ۲۰۱۹ تاکنون، بالاترین فروش یک فیلم هالیوودی در هفته اول اکران در این کشور را رقم می‌زند.

فیلم گودزیلا علیه کونگ همچنین در ۸۹۱ سالن آیمکس هم ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار فروش کرده است که از دسامبر ۲۰۱۹ تاکنون بزرگترین فروش هالیوود در این نوع سینماها محسوب می‌شود.

میزان فروش این فیلم هیجانی در هفته اول اکران از کل فروش فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ از کمپانی برادران وارنر در گیشه جهانی (معادل ۱۲۰ میلیون دلار)، بیشتر شد که از احیای سنت تماشای فیلم‌های روز روی پرده نقره‌ای نوید می‌دهد.

رکورد بالاترین فروش یک فیلم در اولین هفته اکران در گیشه پساکرونایی، پیش از این مربوط به فیلم انگاشته به کارگردانی کریستوفر نولان بود که در هفته اول اکران خود در اوت ۲۰۲۰ تنها ۵۳ میلیون دلار فروش کرد.

در شرایطی که سینماهای آمریکا به تدریج در حال بازگشایی بوده و سالن‌ها با ظرفیت محدود پذیرای تماشاچیان هستند، اکشن هیچکس (Nobody) این هفته در دو هزار و ۴۶۰ سالن سینما در این کشور به نمایش درآمد و با فروش ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار رکورد گیشه پساکرونایی آمریکا را جابه‌جا کرد. بیشتر فروش این فیلم مربوط به بازارهای سینمایی لس‌آنجلس و نیویورک است که هر دو به تازگی پس از بیش از یک سال تعطیلی بازگشایی شدند.

رایا و آخرین اژدها (Raya and the Last Dragon) و تام و جری هر کدام با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فروش در رتبه دوم و سوم پرفروش‌ترین فیلم‌های این هفته گیشه آمریکا قرار گرفتند و فیلم علمی-تخیلی آشوب مداوم (Chaos Walking ) و درام تاریخی پیک (The Courier ) به ترتیب با یک میلیون و ۲۰۰ هزار و یک میلیون دلار فروش، سوم و چهارم شدند.

