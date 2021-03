یک ایرانی اولین توییت تاریخ را خرید

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، نخستین پیام توییتری که توسط «جک دورسی» بنیانگذار و مدیر عامل فعلی شبکه اجتماعی توئیتر در سال ۲۰۰۶ منتشر شد در حراجی دیجیتال به مبلغ دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار فروخته شد. گفته شده این مبلغ به منظور مبارزه با فقر در آفریقا اهدا خواهد شد.

در متن کوتاه این توییت که در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۰۶ (اول فروردین ۱۳۸۵) منتشر شده آمده است: اکنون حساب کاربری توییترم را تنظیم کردم. (just setting up my twttr)

اکنون با گذشت ۱۵ سال این توییت به عنوان یک امضای دیجیتال منحصرب ه‌فرد در وبسایتی که به فروش توییت ها به عنوان رمزهای غیرقابل معاوضه یا ان اف تی (NFT) اختصاص دارد، به فروش گذاشته شد. رمزهای غیرقابل معاوضه مثل امضاهای دیجیتالی هستند که مالکیت یک فرد بر تصاویر ویدئوها و دیگر رسانه های آنلاین را تایید می‌کنند.

سینا استاوی، کارآفرین ایرانی و مالک پلتفرم فروشنده رمزارز بریج اوراکل (Bridge Oracle) و کریپتولند به بالاترین قیمت، خریدار این توییت بوده است.

این توئیت با استفاده از رمزارز اتریوم و معادل دو میلیون و ۹۱۵ هزار و ۸۳۵ دلار و ۴۷ سنت خریداری شده است.

رمز غیرقابل معاوضه (Non-Fungible Token) که به اختصار آن را NFT نیز می‌نامند، نوع خاصی از رمزارز است که نماد چیزی منحصر به فرد به‌حساب می‌آید. بنابراین، این رمزها را نمی‌توان با یکدیگر معاوضه کرد. این موضوع البته در تضاد با رمزارزهای پایه مانند بیت‌کوین و بسیاری از رمزهای دیگر که در اصل قابلیت معاوضه دارند، است. رمز غیرقابل معاوضه یا همان NFT، مجوزهایی دیجیتال محسوب می‌شود که به یک فرد این اجازه را می‌دهد بر روی تولیداتی خاص، ادعای مالکیت کند. ضمن اینکه قدرت انتقال یا فروش آنها را نیز داشته باشد. با این حال باید گفت که امنیت این مجوزها به‌شدت به فناوری بلاکچین بستگی داشته و از این نظر، کارکردی شبیه به بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال دارد.

جاستین سان، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بیت تورنت نیز پیش از استاوی پیشنهاد قابل توجه دو میلیون دلار را برای خرید این توئیت داده بود. دورسی که نامی آشنا در عرصه رمزارزها نیز هست اخیرا به عنوان مدیر عامل شرکت اسکویر سرمایه گذاری کلانی روی بیت کوین رمرزارز مشهور و محبوب این روزها کرد.